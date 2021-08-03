香港教育界民主派工會教協被港府「割席」意味著什麼

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當局在香港的學校加入更多國家意識的教育。

中國官方媒體上周針對香港教育專業人員協會（教協）發文，形容它是必須鏟除的「毒瘤」，香港政府隨即宣佈將會停止與教協的工作關係。這被視為中國和香港當局對教育界最新一波的整頓，亦令外界擔心當局對泛民主派工會的打壓行為會升級。

教協是香港教育界最大工會，立場親民主派，在香港擁有9.5萬名會員，過往與政府、學校促進教育工作，多年來穩佔立法會內教育界功能組別議席。

香港政府的聲明批評，教協近年的言論和行徑與教育專業不符，又指教協沒有勸止教師參加與2019年香港示威浪潮有關的暴力或違法行為。香港特首林鄭月娥周一（8月2日）評論事件時指出，教協在示威浪潮期間將自己原有一些立場變本加厲，令反香港和北京政府的情緒進入學校。她沒有直接回應會否取締教協，只表示作出這種行動前都需要有很堅實的法律基礎和充份的證據。

教協回應稱，自己是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威，而自協會創立以來，關心國家民族發展，反對「港獨」

有學校校長接受香港媒體訪問時形容，他看不見有其他團體可以取代教協作為教師與當局的溝通平台，希望當局可以用盡方法聆聽前線老師的聲音。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 教協在2019年香港示威浪潮中曾舉辦遊行，反對香港政府當年建議修訂《逃犯條例》。

發生了什麼事？

中國官方《新華社》和《人民日報》周六（7月31日），先後以「香港教育要正本清源必須鏟除『教協』這顆毒瘤」為題發表評論文章，指教協與過去多年都舉辦晚會悼念六四事件的支聯會有著「不可能撇清的緊密聯繫」。

文章批評教協本身是工會組織，但實際運作早已偏離宗旨，變成「不折不扣的政治組織」。

香港政府在同一天下午約五時也發表聲明，批評教協近年的言論和行徑與教育專業不符，又指教協沒有勸止教師參加與2019年香港示威浪潮有關的暴力或違法行為。

聲明又宣佈香港政府全面終止與教協的工作關係，包括不會與教協舉行會議、不再就教育議題諮詢它的意見、不會處理教協轉介的個案、不再承認日後教協為教師舉辦的培訓課程。

教協對局方決定感失望和遺憾，過去每年為教育同工處理查詢和投訴超過三千宗，局方不再與教協合作是未有顧及教師們的福祉，對整個行業都是一個損失。

教協亦回應中國官媒指控，強調教協自創會以來關心國家民族發展，反對港獨，將繼續與各界溝通，做好教育專業工作。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 司徒華是香港教協的創始主席，同時也是每年舉辦六四紀念晚會"支聯會"的創始主席。

教協為什麼備受關注？

教協在2020至2021年度有約9.5萬名會員，一直在教育界甚具影響力，而相對地，立場親北京的香港教育工作者聯會會員人數只有約4.2萬人，比教協少一半。

教協在1973年成立，成立前一年香港政府建議調低教師入職薪金，教協的前身於是成立臨時協會組織工業行動，為沒有大學學位的教師爭取合理的薪酬，之後又協助當時一家被指賬目混亂學校「金禧中學」的教師爭取權益，讓他們免受校方不當對待。創會主席司徒華在1989年六四事件後另外創立支聯會，之後在1990年才退下。

立法會功能組別自1985年起設立教育界功能組別，一直都是由教協成員擔任，包括創會主席司徒華、監事會副主席張文光和副會長葉建源，直至葉建源去年跟隨其他泛民主派議員總辭為止。

有教師接受香港媒體訪問時指，過去教師遇上學校管理問題但不敢直接作投訴時，教協會代表老師向校方或辦學團體作聯絡或調解，但現在就只能自行向政府當局投訴，可能令教師不敢投訴。

另外，香港當局規定教師每年需要接受一定時數的培訓課程，而部份課程由教協提供，現在政府不會再承認這些課程，教師就需要另外尋找合乎政府要求的課程提供者。

根據教協的規定，任何在香港學校任教的老師都可以申請成為會員。教協還設有零售服務，讓會員以折扣價錢購買一般家用電器、食物等。

擴展打壓

在香港2019年的示威浪潮爆發以來，多名教師捲入政治風波之中，有教師本身是示威者而被捕，亦有教師在課堂上討論政治被親建制陣營針對後遭停職。

有批評人士形容，中國和香港當局正整頓香港教育界，並早已預期立場親民主派的教協可能會成為目標之一。

每當有教師捲入政治風波時，教協便會成為發聲的機構，例如早前有學校疑懲罰在校內向同事派發《蘋果日報》的教職員時，教協也有發聲明批評校方有關行動。

教協在2019年香港示威浪潮期間曾經舉行遊行，曾一度發起罷課，和呼籲同工參與罷工。會方立場與一眾溫和民主派團體一致，沒有明言譴責暴力示威，但呼籲各界以和平方式爭取訴求，並把焦點放在要求政府回應訴求和呼籲警方處理示威要保持克制。

但教協前總幹事馮家強接受香港媒體訪問時，否認教協是政治團體，他說教協的定位一直沒有改變，而教協過去一直有人同時兼任支聯會和民間人權陣線的成員，不明白政府當局為什麼突然改變態度。

泛民主派的聯工盟總幹事蒙兆達認為，事件顯示香港政府有意把打壓對象由以往針對街頭示威和議會內的泛民主派議員，擴展到其他工會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港《基本法》保障市民結社的自由，包括成立工會。

香港另一個主要教師工會、立場親北京的「香港教師聯會」會長黃均瑜就認為，教協在2019年示威浪潮中推波助瀾，形容事件是「冰封三尺，非一日之寒」。

負責教育事務的建制派立法會議員梁美芬也認為，教協一直高度參加政治事件，形容教協的立場偏頗，偏離教育專業，最終要承受政治後果。

香港《國安法》第九條規定，政府要向「社會團體」採取必要措施，就維護國家安全加強宣傳、指導、監督和管理。

勞工及福利局局長羅致光今年5月在官方網志發文，指香港的工會也屬於這種「社會團體」，也不排除取消違反相關法例的工會登記。