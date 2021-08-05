東京奧運：台灣的「民族主義」時刻？
「我覺得運動員真的很辛苦，我們應該給他們最大的鼓勵。無法想像他們承受的壓力，所以我們能做的就是支持。而且中國一直吃我們豆腐，以「中國台北」稱呼我們的選手，所以能贏他們就是高興。」
這是今年剛滿30歲，家住台灣雲林縣的曾小姐向BBC中文吐露的心聲。曾小姐向記者解釋，為何此次東京奧運，她與全台相同，如此高度關注每一場台灣運動員參與的重點賽事。
台灣全島對於奧運的關注，在沒有觀眾參與的東京奧運卻加倍升溫。原因不僅是此次奧運會是在與台灣關係親密的日本舉行，還包含台灣年輕一代的運動員，表現比歷屆突出。至今至少有10面獎牌落袋，雖然在此之前，鮮少人聽過這些運動員的名字。
台灣此次表現，是台灣奧運會史上最佳，其中擊敗中國大陸對手，拿下男子羽球雙打金牌在全台造成熱議。
曾小姐說：「贏了中國就是開心，但我也覺得他們（指中國選手）很可憐，拿了銀牌也要在網路上被同胞羞辱。」。
從曾小姐的觀察來看，這幾天國際媒體紛紛報導，奧運會本質上確實無法與政治脫鉤，它與民族主義（nationalism）高度相關，在台灣，奧運會上遇到中國隊伍，複雜的兩岸情結借著選手對壘表露無疑。
香港中文大學兼任講師杜文哲（Tobias Zuser）向BBC中文解釋，區域與國家之間的競爭，本來就是當代運動的本質，民族主義或愛國主義在競賽中不斷強化。以台灣為例，他說，以「中華台北」及「奧運會旗」參加國際競賽提醒了台灣缺乏國際認可的情況。
他說：「台灣運動員在比賽的成功能助長台灣民族主義情感，同時也有助於獲得國際關注：全球新聞報道不得反覆解釋『中華台北』到底怎麼來的。」
台灣的「民族主義」時刻？
被認為「民族主義」理論之父的愛爾蘭裔美籍學者本尼迪克特·安德森（Benedict Anderson）生前以「想像的共同體」（ imagined communities）描繪幾百年前，民族主義如何在歐洲出現。
他說，依循印刷資本主義，也就是紙製的「報紙」或「小冊子」散播，各地說著共同語言的個人，借著媒體「認識」了此生可能都無法見上一面的「同胞」，也憑藉這個「想像的共同體」機制，「民族」或「集體認同」誕生。
生前安德森造訪數次的台灣，此刻也因為「網路」及「電視」媒體的東奧轉播，建構著台灣人的集體認同感。
上周日晚間，台灣羽球選手戴資穎與中國選手陳雨菲的頂尖對決，台東森新聞台收視率曾經一度高達17.56，打破新聞台收視率紀錄。全球各地的台灣「同鄉會」或同學會，也慶賀著選手的成就。
在奧運會參賽的選手，譬如郭婞淳或楊勇緯的社交帳號，幾天之內新增了十多萬追隨者。雖然，奧運會上禁止中華民國國旗及相關政治標語入場。但年輕的台灣選手並不遮掩的展示著他們的認同。
譬如，而為台灣奧運會上首次拿下女子拳擊獎牌的黃筱雯說，手臂上刺上台灣島嶼符號，她在東京向國際媒體說，那是希望台灣被看見。而與搭檔王齊麟擊退中國好手，拿下男子雙打羽球金牌的李洋，來自台灣「戰地」金門，卻在獲勝後於臉書發文，說為自己的「國家台灣」拿下金牌，引發討論，中國大陸網民出征。
許多國際媒體分析因此指出，台灣正在奧運會上，歷經一個再次凝聚集體認同的時刻，似乎唯有國際奧運比賽，能讓黨派立場撕裂的台灣社會，有一個共同目標，就是為台灣選手加油。
長期研究體育與族群認同的杜文哲告訴BBC說，好比足球賽，奧運亦是民族主義凝聚之地。他說，國際賽事凝聚了國家或民族主義認同，但極端的民族主義也會以愛國主義為名，排斥非我族類，意見不同者。國家拿著公共資源投下鉅資，戰略性的培訓選手，參與國際賽事，進行「大內宣」推廣「軟實力」，執政者也希望成功的賽事能為其個人增添光環，維繫執政優勢。
換言之，國際奧委會雖然總是強調奧運與政治無關，但是今年東奧首次接受以色列選手開幕入場時，悼念巴勒斯坦組織，在1972年慕尼黑奧運殺害的多名以國選手，亦引起關注。
杜文哲說，以歐洲為例，西班牙及法國正在杯葛科索沃（Kosovov）參與下一屆世足賽，理由是此舉會激起西法兩國長期頭疼的加泰隆尼亞（Catalonia）或巴斯克（Euskal Herria）地區的「民族獨立運動」，可以看見，民族主義仍深深影響國際賽事。
台灣正名？馬英九反對
然而，前台灣奧運奪牌選手紀政前日接受英媒《衛報》訪問，表態將再推2024巴黎台灣正名公投，希望以「台灣」而非「中華台北」參賽。紀政說，「中華台北」是個令人感到困惑的名稱。
2018年，紀政在台灣發起「東奧正名」公投，希望能以台灣參與國際體育競賽。投票結果共有1140萬人投票，不同意票為577萬（54.8%），提案遭否決。但外界評估，借著此刻東奧浪潮，台灣極有可能再次舉辦公投。
據此，反對台獨，堅持「九二共識」的台灣前總統馬英九受訪時表示，正名運動「沒有意義，只會害了台灣、沒有好處。」。現任國民黨主席江啟臣也稱「中華隊就是中華民國的奧運代表隊，此時此刻不是搞正名運動時候。拜託政府不要再拿這些意識形態問題製造紛擾，讓選手分心」。
兩岸情結
雖然台灣社會為奧運比賽狂熱，但兩岸情結也在奧運會上引起更激烈的反應。
根據記者調查，上海台灣人的網絡社群傳出，許多外資廣告公司，已經提醒員工需以「中國台北」而非「中華台北」標誌台灣奧運選手，以免造成麻煩。
本周，紅遍兩岸的台灣藝人徐熙娣（小S），在社交媒體為為台灣選手戴資穎鼓舞的貼文，被極端愛國主義的中國網民撻伐，抨擊她的發帖，周一（8月2日）上了微博熱搜榜前10大。
理由是小S貼文稱戴資穎「雖敗猶榮」並以「國手」稱呼台灣選手，引發小粉紅出征小S微博公眾號。小S在中國代言的多個品牌已經火速解除代言，這些品牌稱「堅決反對分裂國土」。
一位出征小Ｓ微博的中國網民稱，小S為其「出生地」選手加油固然合情合理，但她「缺乏民族觀念」。此外，曾在網上為台選手加油的另位台灣紅星蔡依林亦開始面對出征，出征清單上還有遠嫁日本，日前在東京親手為台灣選手送上手信祝福的林志玲。
此事件觸發台灣文化部發聲，稱「沒有一位藝人，需要為了支持自己國家的選手而道歉」，並強調「每一個國民，也應當享有公民社會中，最基本的言論自由。」
無論如何，奧運會上，兩岸民族認同差異，如此激烈對壘的情況，前所未見。不過，研究中國奧運史，香港大學歷史系教授徐國琦則說，中國參加奧運時雖然始在強調民族主義認同，但該目標已在2008年北京奧運中達到頂峰，現在中國的民族主義在體育上已十分「國際主義」，「更能享受體育」。他向德國之聲說，「也許中國民族主義很強，但不在體育上」，在體育上張揚極端民族主義言論的小粉紅，並非中國主流聲音。
有一位大陸網友便在小S的Instagram上留言說「我也是翻牆出來的，不管運動員自己政治立場是什麼，他只要站在奧運賽場上就值得尊重！」台灣亦有許多聲音，要求台灣政府應該將台灣社會因為奧運凝聚的認同，轉為繼續挹注更多資源給選手，包含選手退役後的照顧，以及公平參加國際賽事的機會。