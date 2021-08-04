澳門失守現本土新冠病例 抗疫「優等生」面臨挑戰

28 分钟前

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 澳門政府要求所有市民在三天內完成新冠病毒檢測，部份市民需要等候超過兩小時才能完成採樣。

澳門出現新一輪新冠肺炎確診個案，打破了當地超過1年都沒有本土感染個案的紀錄，也為這個繼台灣後、大中華地區另一個防疫「優等生」帶來挑戰。

澳門周二（8月3日）共新增四宗確診，包括一宗輸入個案和三宗相關本地感染，全屬同一家庭，也是Delta變種病毒。輸入個案是一名女學生，她在7月19至24日期間跟隨學校到西安交流，期間曾出現咳嗽、喪失味覺和嗅覺等徵狀，回澳後好轉，但之後她的哥哥和父母先後出現病徵，最終確定四人全部確診。

當局隨即推出一系列措施控制疫情，包括宣佈進入即時預防狀態，要求所有澳門居民進行病毒檢測，目標在三天內完成，同時從周四（8月5日）起，關閉戲院和酒吧等娛樂場所。另外，進出中國大陸的旅客需要出示的病毒檢測報告，也收緊至需要在入境前12小時內進行。

當地周三（8月4日）多個檢測站出現長長的人龍，部分商店出現搶購情況，而用作預約檢測以及識別市民陰性檢測結果以作出行用途的健康碼軟件一度出現故障。

澳門特首賀一誠周三（8月4日）召開記者會，指不會如去年新冠肺炎疫情爆發初期一樣關閉賭場，但希望可以在14天內控制疫情。賀一誠並就健康碼故障一事道歉。

新冠肺炎疫情自去年爆發以來，澳門一直沒有大型爆發，但最新感染個案的消息傳出後就引起質疑，為什麼中國大陸近期的疫情反覆，但該名女學生就讀的學校仍然如常安排交流團。

分析形容，澳門長期都沒有本地確診個案，政府在境內控制傳染的工作已經足夠，但外防輸入個案方面就似乎沒有因應情況改變而作出調整。

最新情況如何？

澳門政府在確診家庭的住所和工作地點清潔消毒，住在同一大廈的居民被列為密切接觸者，不可以外出並需要接受病毒檢測。

而為了進行全民檢測，澳門政府在全市多處設立檢測採樣站，同時把所有市民的健康碼暫時變成藍色，待取得陰性結果後，就會獲得綠色健康碼，進出公共場所不受限制。如果未能在限期前完成檢測並取得陰性結果，健康碼將會變成黃色，無法乘坐公共交通、進入餐廳等。

但據多家當地媒體報道，健康碼的系統在周三早上出現故障，而雖然政府設立了系統讓市民可以預約檢測，但一些市民仍需要等候超過兩小時才能完成採樣。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 澳門衛生當局人員在確診者的住所進行清潔消毒。

澳門民主派立法會議員區錦新向BBC中文形容，情況「非常混亂」。他指出澳門人口有60多萬，而政府要求市民要在三天之內完成檢測，令一些市民峰擁到採樣站進行檢測。

另外，澳門市面在一度出現搶購潮，政府強調當地糧食供應充足，呼籲市場要理性消費，不要囤積。

來往中國大陸和澳門原本已大幅度放寬通關要求，旅客僅需提供檢測證明，現在有關陰性檢測證明要在通關前12小時內完成。香港則收緊了澳門旅客的檢疫措施，強制所有人必須接受14天隔離觀察。

明顯漏洞

澳門特首賀一誠周三指，到西安交流的女生乘坐的航班由南京經珠海飛到西安，而女生就在珠海上機，航班上有兩名與女生坐同一排座椅的乘客確診，因此當局初步得出結論，女生是在機上感染。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 澳門去年為阻止疫情擴散而一度關閉賭場，但賀一誠指應付最新一輪疫情時暫時不會這樣做。 （資料圖片）

賀一誠也透露，女生的父母曾經持陰性檢測結果到珠海，之後在當地再進行病毒檢測，未有結果就利用舊有的檢測結果返回澳門。之後在珠海進行的檢測發現呈陽性，於是珠海當局將結果向澳門通報，澳門政府之後通知兩人隔離。

區錦新認為這種做法很明顯存在漏洞。他接受BBC中文訪問時解釋，如果當局把關得當，一發現陽性個案就會直接把患者送到隔離設施，而不是讓他們進入社區。

「但他們現在是進入了社區，因此產生了很大問題。」

至於為什麼確診女生的學校在中國大陸疫情反覆的時候，仍然安排前往西安的交流團，澳門大學政府與行政學系副教授余永逸接受BBC中文訪問時指出，當地人除了中國大陸很多地方也去不了，因此中國大陸疫情緩和的時候，不同團體都組織了前往中國大陸的活動，但卻沒有隨著最新的發展而作出相應變化。

他又留意到澳門早前與香港商討兩地通關安排時，把最終決定權交回北京政府，形容澳門政府在處理對外防疫的措施「放了手」，自己不去處理，卻留待北京政府決定。

「當中國大陸出現疫情，而澳門本地又沒有很大的警覺性時，就會出現今天的情況。」

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 澳門的新冠肺炎疫情過去將近一年都十分穩定，也大幅放寬了與中國大陸通關的要求。

去年新冠肺炎疫情爆發初期，澳門一度採取十分嚴厲的措施防止病毒傳播，包括要求出入境旅客接受醫學觀察、甚至一度關閉賭場等娛樂場所，成功控制疫情。

余永逸認為，澳門目前主要面對的問題是應否如往年一樣，對出入境旅客採取嚴厲的管制。