東京奧運：韓國抗議中國羽毛球選手「爆粗」行為的來龍去脈

39 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國組合陳清晨（右）、賈一凡

韓國羽毛球協會（Badminton Korea Association，BKA）8月3日表示，已就中國羽毛球選手陳清晨在東京奧運會比賽中的爭議行為採取行動。

根據韓聯社等多家韓國媒體報道，韓國羽協稱，針對陳清晨在東京奧運會對陣韓國隊時反覆使用髒話的行為，該機構正在向世界羽毛球聯合會（Badminton World Federation，BWF）進行正式抗議流程。

發生了什麼？

7月27日，在奧運會羽毛球女子雙打D組小組賽第三輪的比賽中，中國組合陳清晨、賈一凡對陣韓國選手金昭映與孔熙容。

在比賽中，兩國選手多次在得分時高喊，而中國選手陳清晨則從第一局至比賽結束反覆被聽到喊出「wo cao」 等被認為是「粗口」的中文詞語。

陳清晨與賈一凡以2-1贏得了這場比賽的勝利，而陳清晨在比賽中的用詞也引起中國網友注意。

比賽結束後，陳清晨在微博上對自己的行為解釋稱，那只是對自己贏球氣勢上的鼓勵，「可能是發音不太好讓大家誤會了」，「我也會去調整我的發音」。

7月31日的女雙半決賽比賽中，陳清晨在比賽中再次被聽到使用同類詞語。

本屆奧運會羽毛球比賽已全部結束。陳清晨、賈一凡獲得銀牌，金昭映與孔熙容獲得銅牌。

韓國為何投訴？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國組合金昭映與孔熙容（圖中人物）本屆奧運會上與陳清晨、賈一凡交手兩次。

韓國媒體報道稱，韓國羽毛球協會認為陳清晨的行為過於無禮，因此決定正式抗議。

國際奧委會（IOC）沒有對比賽中的語言禮儀單獨進行規定。而世界羽毛球聯合會則對運動員行為凖則作出規定，禁止運動員「用清晰且洪亮到讓裁判或觀眾聽到的聲音使用在任何語言中被普遍知道且理解的詞語進行褻瀆或表現不雅」。

世界羽毛球聯合會尚未就此表態，也未立即回復BBC中文的問詢。

韓國反應

河世璘，BBC韓語科資深社交媒體記者

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 圖為女雙頒獎儀式後，中國組合與韓國組合同獲得金牌的印尼選手一同擁抱。

社交媒體上，韓國觀眾對於這一事件的抗議十分強烈。陳清晨表示「會調整發音」但沒有指出她說錯的是哪個詞語，這一回應也引起許多人的不滿。

「發音不對的借口沒有一點道理，她只有在對陣韓國隊的時候用這個詞，」一名韓國網友評論道。「她為發音錯誤道歉，然後又在四天後在與韓國隊的比賽中多次使用這個詞？你在開玩笑嗎？」一名韓國推特用戶寫道。

「這完全違背了奧林匹克精神，」一名用戶在韓國最大的門戶網站Naver上評論道。

也有人指出，「wo cao」在一定語境下並沒有敵意。「wo cao可以被用來表示憤怒，但根據語境不同也可以表示興奮。我不認為陳清晨有任何想要侮辱韓國隊的用意，」一名韓國網友在推特上寫道。

韓國國內不斷增長的反中情緒或許也放大了這種抗議聲音。自2016年「薩德」事件與「限韓令」後，韓國國內的反中情緒一度高漲，最近又因為泡菜、韓服的起源於BTS關於韓戰的發言等事件再度抬頭。

另一方面，在2016年里約奧運會韓國女排對陣日本的比賽中，韓國選手金軟景在一次失分後面向隊友笑著爆粗的做法也在韓國受到關注。韓國媒體大多對此作積極評價，並送給了她「麵包姐姐」（麵包與她使用的髒話詞語在韓語中發音相似）的暱稱。她還以「麵包姐姐」命名自己的YouTube頻道，該頻道訂閲數近90萬人。

中國國內看法

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此屆比賽是24歲的陳清晨首次參加奧運會。

中國官方媒體新華社在對陳清晨、賈一凡的報道中提到，在對陣韓國隊的小組賽比賽結束後，陳清晨「因獨特的減壓方式在社交媒體名聲大噪」。

「不管能不能贏，我覺得狀態上不能輸。」陳清晨在採訪中表示。「這是我們倆能調動起來打得最好的一種辦法，而且這種積極的心理暗示也確實會在場上給我們帶來很多好運氣。」

中國網絡世界上普遍積極評價陳清晨在小組賽中爆粗的行為。在陳清晨賽後澄清的微博下，有網友評論稱，「沒關係，很好聽」。

還有網友表示，「沒關係，我知道你喊的是watch out」。「這是對自己的鼓勵，超越對手，超越自己，」另一位網友寫道。