華為孟晚舟案：引渡案聽證進入最後階段 美中爭端溫度計

葛登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

18 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孟晚舟引渡案的最後一輪聽證會，將於8月4日在加拿大展開

華為首席財務官孟晚舟引渡案的最後一輪聽證會，將於8月4日在加拿大展開，這場漫長的法律戰，將進入關鍵階段。

孟晚舟是中國電信巨擘華為創始人任正非之女。她於2018年12月在加拿大溫哥華機場被捕。孟案最後一輪聽證會定於8月4日至20日舉行，法官將開始審訊是否將她其引渡到美國。孟晚舟本人將出庭。

不過，最近幾周，美中的外交高層會談亦提到了孟案。聽證會預計將持續長達三周，是這兩年半以來法律戰的最高潮。

漫長的法律戰

美國指控孟晚舟​​隱瞞香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方又稱，這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓後者也承受違反制裁規定的風險。

到目前為止，律師們一直在爭論在這次引渡聽證會上，哪些證據可以使用，並用來挑戰美國的引渡要求。

孟晚舟的律師團持續以多種理由質疑引渡要求。

圖像來源，Getty Images

其一是美國在證據上誤導了加拿大法院。華為律師團一直提供材料。他們說，孟晚舟在與星通的業務往來並未誤導匯豐銀行。這包括在2013年孟女士在公司會議上的Powerpoint 報告文檔，以及華為內部電子郵件的所有細節。

她的律師團還先在倫敦和香港起訴了匯豐銀行，以獲取其銀行內部資料以支持他們的說法。然而，最近加拿大法官卻拒絶使用這項證據。

孟晚舟的律師又稱，這起案件從根本上來說就是一起政治起訴， 因為華為高管是美中爭端中的一枚棋子。他們又說，前總統特朗普（Donald Trump）進一步將孟女士的案子政治化，特朗普曾一度似乎願意讓孟晚舟獲釋，以換取與北京達成更好的貿易協議。

孟晚舟的律師表示，當孟在沒有律師的情況下於溫哥華機場接受訊問時，她的權利受到侵犯。他們預計將在法庭上辯稱，孟晚舟過去在香港的談話，不在美國管轄權之後。最後，他們也會爭辯說，即使那些指控證據為真，亦不能證明對她的欺詐指控合法。

美中加三方角力持續

判決預計將在今年晚些公告，若孟晚舟敗訴，那麼引渡請求將提交給加拿大政府做出決定。 然後孟女士的律師能提出上訴。 這意味著此案可能會再拖延五年或更長時間。

但在法律程序進行的同時，據了解，有關此案的外交接觸和秘密渠道討論正在進行中，涉及美中官員以及華為。這體現了此案牽涉到的利益關係範圍。

一位知名中國企業的高管被捕，在中國引起軒然大波，亦成為中美關係的諸多絆腳石之一。

過去特朗普政府對華為採取了強硬態度，並對該公司實施制裁。但到目前為止，拜登對此案態度尚未有明顯轉變。

孟晚舟的在加拿大被逮捕亦導致了中國與加拿大的嚴重外交危機，有兩名加拿大公民隨即在中國被指控以危害中國國家安全罪名被捕，據稱他們變成孟晚舟案的籌碼。

圖像來源，International Crisis Group 圖像加註文字， 康明凱曾為加拿大駐中國大使館工作。

今年7月，美國副國務卿溫迪-謝爾曼（Wendy Sherman）在中國天津會見中國副外長謝鋒時便討論了這個問題。中方提出停止引渡孟晚舟，同時取消對中國官員的制裁和簽證限制，美國官員則提到在中國被關押的兩名加拿大人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2014年，金正恩與羅德曼在朝鮮會面時，斯帕弗（左）在一旁陪同。

儘管雙方都提出了向對方提出要求，但據說這次會晤比幾個月前美中高層在阿拉斯加的第一次艱難會晤上，有所改善。

華為的高層們也一直在與美方接觸，試圖尋求釋放孟晚舟。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 孟晚舟在2018年12月被拘押後獲得保釋，可以住在家中，也享有外出自由，但不能在外留宿，必須在腳踝佩戴全球定位系統跟蹤器。

但是，放棄引渡請求可能需要孟晚舟承認犯錯，並同時與兩名被關押的加拿大人命運之間達成某種默契，這兩點都很不容易。