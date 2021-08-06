社交媒體：一個虛假帳號矩陣如何推動親中宣傳和敘事

弗洛拉·卡邁爾（Flora Carmichael）

BBC記者

27 分钟前

一項新的研究顯示，一個由350多個虛假社交媒體賬號組成的龐大矩陣，正在推動支持中國的敘事，並試圖降低那些被視為中國政府反對者的個人的信譽。

一家名為CIR的機構（Centre for Information Resilience，意思為「信息還原中心」）發佈報告指出，此舉目的是削弱西方的合法性，提升中國在海外的影響力和形象。

這項與BBC分享的研究結果還發現，虛假的個人賬號還流傳著一些花哨的漫畫，諷刺對象包括流亡海外的中國大亨郭文貴，他曾多次批評中國政府。

漫畫中出現的其他有爭議的人物包括聲稱揭發新冠病毒起源的科學家閆麗夢，以及特朗普（Donald Trump）的前政治戰略師史蒂夫·班農（Steve Bannon）。

這些人都被指控散佈虛假信息，包括有關新冠疫情的謠言。

圖像加註文字， 這些賬號諷刺的對象包括郭文貴、閆麗夢和史蒂夫·班農。

這些賬戶活躍在推特（Twitter）、臉書（Facebook）、Instagram和YouTube上。其中一些使用了人工智能生成的虛假頭像，而另一些則來自遭到劫持的曾用其他語言發過帖的賬號。

沒有確鑿證據表明該矩陣與中國政府有關，但據致力於打擊虛假信息的非營利組織CIR稱，它與此前被推特和臉書關閉的親中國賬號矩陣類似。

這些賬號放大了親中敘事的聲音，類似於中國當局和官方媒體所宣傳的內容。

它們分享的大部分內容都聚焦於美國，尤其關注槍支法和種族政治等爭議性的問題。

該社交賬號矩陣推動的敘事內容之一是，美國的人權記錄很糟糕。虛假賬戶的帖子列舉了喬治·弗洛伊德（George Floyd）被殺的例子以及對亞洲人的歧視。

圖像加註文字， 這個賬戶因違反社區規則而被Twitter封停。

一些賬號反覆否認新疆地區存在侵犯人權的情況，並稱這些指控是「美國和西方編造的謊言」。

「這個網絡的目的似乎是通過放大親華敘事，來削弱西方的合法性，」CIR報告的作者本傑明·斯特裏克（Benjamin Strick）說。

這個賬號矩陣是如何被發現的？

CIR通過一些此前已被識別出的賬號，定位到了它們在社交媒體上喜歡的話題標籤，進而挖掘出更多有跡象顯示參與了影響力行動的賬戶。

能發現它們行蹤的蛛絲馬跡包括大量的推廣宣傳的活動、重覆使用相同標籤等。如果一個賬戶是新創建的，用戶名看起來是隨機的，粉絲也很少，這些特點也同樣會引起注意。

圖像來源，Benjamin Strick / CIR 圖像加註文字， 該研究將這批賬戶如何互相放大聲音進行了可視化——每個小節點代表一個Twitter賬戶。

一些人的賬號用來發佈原創內容，而另一些賬號只是分享、點讚和評論這些內容，以幫它們獲得更廣泛的受眾。

這類活動通常被稱為「草根營銷」，因為它旨在創造一種草根運動的假象。

不存在的人

許多偽造的個人資料都使用了人工智能生成的照片，這是一種相對較新的現象。它讓計算機可以為不存在的人創建逼真的圖像。與竊取真人頭像不同，人工智能生成的圖像是由一種名為StyleGAN的機器學習框架創建的，無法使用反向圖像搜索來追蹤。

隨著用戶和平台對可疑賬戶越來越警惕，在虛假信息活動中使用偽造的個人資料圖片變得越來越普遍。

CIR使用各種技術來識別這些賬號中的虛假個人頭像。合成圖片總是把眼睛放在同一個位置，因此將其排列起來便可以識別一批偽造的個人資料圖片。

通常情況下，隨機收集的個人資料照片在剪裁和眼睛的排列方面會顯示出更多的多樣性。

圖像來源，Benjamin Strick / CIR 圖像加註文字， 合成圖片總是把人眼放在同一個位置。

其他跡象包括頭髮周圍的模糊邊緣、牙齒奇怪的角度，以及臉部周圍的模糊物體。

許多據信屬於該賬號矩陣的臉書賬戶似乎都有土耳其名字。這些賬戶可能曾屬於真實的人，但後來被盜用或出售，並被賦予新的頭像。

被盜用的賬戶還在YouTube上傳播親中言論。這些賬號以前用英語或德語發佈信息，在沉寂多年後突然開始發佈中國官方媒體的中文內容。

CIR與相關社交媒體平台分享了其研究結果。

圖像來源，Benjamin Strick / CIR 圖像加註文字， 該研究發現批量生產的推文使用相同的文字、標籤和圖片，並在同一天發佈。

臉書已經刪除了該研究中指出的賬戶。

臉書的一名發言人表示：「2019年9月，我們移除了一個主要用中文發佈生活和政治類標題黨內容的垃圾信息網絡。該網絡在我們的平台上幾乎沒有參與互動。我們將繼續與研究人員和業內同行合作，檢測並阻止它們的回歸企圖，就像這份報告中提到的那些賬戶一樣。」

YouTube也關停了違反社區凖則的該矩陣內的賬戶。

推特表示，它現在已刪除了CIR確認的幾乎所有賬戶，以及其他一些有類似行為的賬戶。該公司表示調查仍在進行中。

「當我們可以確信國家行為與我們識別的信息傳播運動有關，無論它是由國內還是國外主導，我們都會將它們披露在我們的公共檔案中。」