台灣：拜登政府批准首筆對台軍售 中方提出「嚴正交涉」

33 分钟前

圖像來源，Reuters

美國國務院於當地時間8月4日宣佈，已經批准向台灣出售一批武器，總價值約為7.5億美元。

這是拜登政府上台以來的首次對台軍售，其中包括M109A6帕拉丁型（Paladin）自走炮等裝備。

美國政府稱，這筆軍售將有助於台灣不斷提升其武裝力量現代化水平以保持可靠的防禦能力，符合美國的國家、經濟及安全利益。

中國政府對此表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。中國外交部5日表示，美國向台灣出售武器，是向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

美國國務院已就這筆軍售計劃正式知會國會。台灣國防部表示，這筆軍售有望在1個月後正式生效。

M109A6自走炮受關注

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， M109A6自走炮

美國國防部表示，此次軍售包含40門M109A6自走炮、20輛M992A2系列野戰炮兵彈藥補給車、一套先進野戰炮兵戰術數據系統等多種裝備。

其中最受矚目的為M109A6自走炮。這種陸地火炮是美國炮兵部隊的主力火炮。

台灣中央社稱，這款火炮最大射程可達3萬米，從完成射擊凖備到第一發炮彈發射費時約60秒，連續射擊的最大射速可達1分鐘8發。

台灣現役火炮主力中包括M109A5自走炮。而中央社報道引用軍方表述稱，M109A6自走炮的威力可達到「一輛車能打出一個炮兵連的效果」。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所林穎佑博士此前曾向BBC中文表示，M109A6屬於防禦功能性武器，而非主動攻擊型，因此「並沒有跨過紅線」。

法新社報道稱，自走炮使得台灣可以直接向來襲部隊的運輸船和落向海灘的炮彈開火，在阻止入侵的行動中可以起關鍵作用。

林穎佑還表示，由於台灣現有火炮無法與美國軍事系統或一些台灣新型武器連接，這款火炮可以用於填補台灣火炮在數字化方面的障礙。

美國與台灣怎麼說？

美國國防部表示，這筆軍售將有助於提高台灣安全，且有助於維護區域內的政治穩定、軍事平衡與經濟進步，並不會改變區域內的基本軍事平衡。

同時，此次售出的系統將幫助台灣升級自身軍事實力，並進一步加強其與美國和其他盟友之間的互通性。

在政府知會國會後，美國國會將有30天的時間對軍售案進行研究。美國媒體《國會山》（The Hill）報道稱，對台軍售以往通常會得到兩黨的大力支持。

台灣國防部8月5日表示，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」持續向台灣提供防衛性武器是維持區域穩定的基礎。

台灣政府還稱，此次軍售有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立台灣的「可恃防衛戰力」，對美方軍售決定「表達誠摯的感謝」。

台灣總統府發言人張惇涵5日表示，拜登政府的首筆對台軍售「充分展現美國政府對於台灣防衛能力的高度重視」，台灣將與美國等理念相近的國家持續深化合作，「堅定為台海和平穩定及印太區域的繁榮發展貢獻正面良善的力量」。

台海緊張局勢

圖像來源，Defence Ministry of Taiwan 圖像加註文字， 中國大陸軍機近來多次飛越所謂的「海峽中線」。圖為2020年2月10日，台灣F-16戰機升空監控伴飛中國軍機繞台飛行（台灣國防部資料照片）。

中國外交部網站5日以發言人答記者問方式稱，美國向台灣出售武器「向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定」。中方已向美方提出嚴正交涉。該發言人還稱，中方將根據形勢發展「堅決採取正當、必要反制措施」。

在美國前總統特朗普任內，美國共對台灣進行過11次軍售，打破過去美國總統任內軍售台灣紀錄。

最近多月以來，中國軍機時常在台灣南邊之台灣控制的南中國海東沙群島之間的公開上空飛行，並多次進入台灣防空識別區。