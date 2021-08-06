美國允許在美香港居民延期居留，中國批評「雕蟲小技」

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 許多香港民眾認為，中國正在破壞當地的權益與自由。

美國總統拜登（Joe Biden）周四（5日）宣佈，針對北京對香港民主的打壓，美國政府將向在美國的香港居民提供臨時「避風港」，允許他們延長在美居留期限。

根據這一政策，目前在美國的香港居民將可以獲得最長18個月的「暫緩撤離」期限，讓他們暫時得以在美國居住。

中國外交部駐港公署對此回應稱，此舉為「雕蟲小技」，「充分暴露」了美國用「香港牌」「遏制中國發展的險惡用心」。

命令內容

拜登稱，有「令人信服的外交政策理由」允許香港居民留在美國。

他表示，中國政府單方面在香港施加《國安法》後，香港警察持續進行受政治因素驅使的逮捕行動，已經拘捕至少100名反對派政治人物、活動人士與示威者。還有超過1萬名人士因為其他與反政府示威有關的指控被逮捕。

「在過去一年間，中華人民共和國持續攻擊香港的自治，破壞其剩餘的民主程序與制度，對學術自由施加限制，並打擊新聞自由，」拜登在宣佈這一政策的備忘錄中表示。

他表示，為「被在香港被剝奪受保障的自由的」香港居民提供「避風港」有助於美國在該地區的利益。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前在美國的香港居民將可以獲得最長18個月的"暫緩撤離"期限，讓他們暫時得以在美國居住。圖為2020年5月一次示威中，一名香港示威者身披美國國旗。

路透社報道稱，目前並不清楚有多少人會受此舉影響，但有一名高級官員表示，目前在美國的大多數香港居民將符合這一政策的適用資格。

美國政府稱，2019年有大約15萬5千名香港居民抵達美國，2020年這一數字為2萬3千人。

美國國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）稱，獲得資格的人士還可以尋求就業許可。

中國反應

中國外交部駐港公署8月6日表示，美國「大肆污蔑抹黑香港國安法」，干預香港事務和中國內政，對此表示堅決反對和強烈譴責。

該聲明稱，香港國安法和選舉制度改革「恢復了香港的穩定，完善了香港的法治」，「廣大香港民眾對當前局勢感到滿意」。

「反中亂港絶對沒有出路，蚍蜉撼樹絶不可能得逞。我們敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心，」聲明稱。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港特首林鄭月娥稱，外資商會感到憂慮的「反起底」修法建議「獲得社會廣泛支持」。

意義

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表示，中國當局從根本上改變了香港制度的基石，華盛頓此次提供保護是同其盟友一道，繼續拜登政府同其志同道合的伙伴一同抗衡中國的努力。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對拜登政府的決定表示歡迎，稱這是一項「慷慨的決定」。

英國、加拿大、澳大利亞等國也已針對香港居民推出不同政策，應對香港國安法。英國政府自今年一月起推出「BNO」簽證計劃，符合資格的香港居民可以借此在英國生活五年後申請永久居民身份。

位於華盛頓的「香港民主委員會」對美國政府的這一決策起到了推動作用。該機構總監朱牧民表示，預計這項命令可以影響約10萬人。

「我們視此為第一步。只適用於目前身在美國人士的所謂延遲強制離境是一個臨時的保護身份，我們還在持續推動其他措施，希望更多的香港人在未來可以受惠並免於鎮壓，」他對BBC表示。

拜登政府此項舉措屬於「暫緩強制遞解」（Deferred Enforced Departure）政策，這項政策並不能提供獲得公民權的途徑，但總統可以對此無限期更新。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登政府稱，香港國安法實施以來，香港警察持續進行受政治因素驅使的逮捕行動，已經拘捕至少100名反對派政治人物、活動人士與示威者。

美國共和黨參議員本·薩斯（Ben Sasse）稱此舉是「堅實的一步」，同時呼籲政府更進一步為香港人提供全面庇護。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，香港人仍可以被轉介至美國難民接納計劃（US Refugee Admissions Programme）得到評估。

香港問題的中美交鋒

此舉是美國政府針對香港問題作出的最新舉措。拜登政府稱，香港的法治與民主遭到侵蝕。

今年7月，美國政府就香港的商業風險發出警告，同時宣佈制裁7名中國中聯辦的官員。

作為回應，北京向美國前商務部長羅斯（Wilbur Ross）多個美國官員及機構實施制裁。

在上月中美天津會談中，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）提及了對北京在香港的反民主鎮壓的關切。中國外交部副部長謝峰則表示，美國「沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權」。

8月4日在東亞峰會外長會上，中國國務委員兼外長王毅還針對美日兩國對香港的關切反問，「關切什麼？是想讓香港重回混亂動蕩嗎？是想讓『港獨』勢力再次上街嗎？」