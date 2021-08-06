東京奧運：中國央視記者稱鉛球冠軍鞏立姣是「女漢子」遭抨擊

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鞏立姣在東京奧運會女子鉛球項目中奪得金牌。

中國鉛球名將鞏立姣在上周日（8月1日）的東京奧運會女子鉛球項目中奪得金牌，但一名官方媒體記者在隨後的採訪中將她稱為「女漢子」，在社交媒體上引發了針對女性刻板審美的激烈辯論。

在中央電視台播出的採訪中，體育記者陸幽稱：「鞏立姣留給我一個女漢子的形象。」「女漢子」是中國網絡上流行的詞匯，用於形容一名女性個性好爽、擁有類似男子的氣質。

在32歲的鞏立姣回應稱自己的內心「還是比較女孩子」後，這名記者再次追問她「對女孩子的人生有什麼計劃」。「因為你之前是女漢子，為了鉛球，接下來可以做自己了嗎？」記者問道。

鞏立姣遲疑了片刻，隨後表示：「如果真要說不練的話，可能就減肥，然後結婚生孩子吧。人生的必經之路。」

接下來的片段顯示，攝影師問這位運動員是否有男朋友，陸幽則試圖繼續追問鞏立姣在戀愛後，和男朋友掰手腕會發生什麼。

「我不掰腕子，我很溫柔的，」鞏立姣回答道，並結束了採訪。

這段只有一分多鐘的採訪一經播出便在社交媒體引來了口誅筆伐，很多網民批評該採訪狹隘，並延續了一種對女性的「刻板印象」。

「白幼瘦審美還用奧運冠軍身上了，人家怎麼就不算女孩子，非要白幼瘦才算女孩子嗎，」一名網友批評道。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 微博上的一則漫畫，諷刺一些人對於女性運動員「過於狹隘」。

「人家是世界冠軍，為國爭光了，你憑什麼對人家私生活指手畫腳，」另一名網友評論道。

在微博上，有關此事件的話題標籤「#女性能被談論的只有婚姻嗎？」，點擊量超過3.5億次，產生了近16萬條帖子。

還有很多網友在鞏立姣的微博下留言，表達支持。

「我看了鉛球比賽，每一擲都充滿著美感，女人的價值不在於結婚生子，也拒絶對於女性的單一審美。看過採訪，是幽默風趣可愛又有強大意志力的人，真的好喜歡，」一篇熱門回復寫道。

鞏立姣周三（8月4日）也通過微博回復網友說：「完全說出我的心聲！謝謝」。

中國央視沒有對此作出回應，但一位熟悉該事件的央視員工試圖捍衛記者的採訪。這位要求匿名的員工對BBC稱，記者對鞏立姣的報道「只是央視體育頻道的其中一個角度」。

該人士稱，記者的本意是試圖展現鞏立姣在奧運冠軍外的另一面，是希望「更完整和立體地報道鞏立姣」。

女性運動員

鉛球在中國並不是一個熱門項目，但鞏立姣的此次奪冠在中國引發狂潮。因為這不僅是鞏立姣自己近20年職業生涯的最大突破，也是中國在奧運史上獲得的首枚田賽項目金牌。

作為奧運會的「四朝元老」，鞏立姣取得過2008年北京奧運會女子鉛球季軍、2012年倫敦奧運會女子鉛球亞軍、2016年里約奧運會女子鉛球第四名的成績。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 此次奪金是鞏立姣近20年職業生涯的最大突破。

在奪冠之後，鞏立姣曾呼籲大家「多關注我們這些胖胖的女孩」。她表示，「鉛球也是通過我們努力，一球一球扔出來的，無數次投擲才能取得我們想要的成績」。

在中國，人們的審美標凖曾較為單一，很多被推崇為美女的女性都有著苗條的身材和白皙的皮膚。

在2018年席捲全球的#MeToo運動的推動下，包括中國在內的很多國家對女性權利的意識得到提高，女性時常通過社交媒體發聲，表達對於一些性別歧視和刻板印象的不滿。

在今年東京奧運會上走紅的中國女性運動員還有女子氣步槍冠軍楊倩，以及舉重冠軍侯志慧等，她們也都吸引了觀眾的目光。

在比賽時戴著小黃鴨發夾、塗著指甲油的年輕選手楊倩一人就拿下兩枚金牌，受到很多中國觀眾的喜愛。但她的母校清華大學在社交媒體發文，號召該學校的「單身男生這邊看過來，咱家的好姑娘」，隨即受到很多網友批評「干預私生活」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 20歲的女射箭運動員安山（An San）面臨更嚴重的網絡攻擊。