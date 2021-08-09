台灣藝人助陣奧運遭遇網軍攻擊 行走兩岸生存新法則？

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣藝人小S成為了這次風暴的中心。

台灣藝人徐熙娣（小S)，為家鄉選手戴資穎等助陣時以「國手」相稱，引發大陸網民不滿，出征至小S的官方微博上謾罵。

此事發生之後，台灣許多藝人也紛紛成為標靶，譬如同為家鄉選手喝採的明星蔡依林及台灣金曲歌后魏如萱等。

因此，台灣開始有輿論討論，連小S這種長期以反台獨旗幟鮮明，也從未批評過中國大陸的藝人都受狙擊，那麼將來台灣藝人是否只能以「黃安」或「歐陽娜娜」路線，亦即不斷強調聲援「一個中國」原則，才能在中國表演或代言賺錢？

台北市一位在演藝圈工作十多年的金小姐，接受BBC中文採訪時說，自己認為台灣藝人十分委屈。不過，根據過往經驗，她認為這些事情很快就能過去：「台灣許多經紀公司都在擬定政策，以『冷處理』為最高原則，要求旗下藝人及公司針對奧運事情，一個字都不要回應，再過幾天，風波就會平息。」

「我不是台獨」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣選手戴姿穎與中國選手的金牌賽創下台灣新聞台收視率最高紀錄。

小S時間發生後，有網民開始針對台灣其他歌手，包含蔡依林及徐佳瑩。而歌手張惠妹的經紀人陳鎮川，也因為10年前感嘆兩岸藝人立場掙扎的文章遭小粉紅「考古」，被抨擊為撈金雙面人，陳因而立即關閉Instagram帳號。陳鎮川10年前的文章說「在那個市場努力，是為了養我在這個小島的家，這是無奈也是現實」。

小S母親黃春梅事後向台媒蘋果日報表示已經「罵了女兒一頓」，並稱小S不願意她的發言影響了代言商品銷售量。

8月5日，小S終於打破沉默，表示自己「不是台獨」，但再次引發議論紛紛。隨後，大陸國台辦的媒體《中國台灣網》立即在微博發帖說「小S到底是不是台獨？大家的答案都是否定」，並指風波是民進黨故意希望兩岸年青人在互聯網「廝殺」，呼籲網民保持清醒、理性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 小S在北京三里屯參加商業活動。

有分析認為，中國大陸涉台單位可能想讓此次網民出征事件降溫。

台灣明星過去面對中國民族主義議題的審查，一向以「冷處理」自保，對於中國官方政策看情況「配合」或閃躲。這種策略在奧運會後是否還能奏效，已經引發關注。

行走兩岸生存法則

圖像來源，Sports Administration, Ministry of Education, Taiw 圖像加註文字， 台灣奧運會上首次拿下女子拳擊獎牌的黃筱雯。台灣在東京奧運上的表現創造了歷史最佳。

「其實這件事情，大家的策略就是什麼都不要說，就像之前金馬獎一樣。大家都等奧運風潮過去。」

這是在台灣演藝圈工作近20年的金小姐的觀察。要求化名的金小姐，住在台北市，過去來往兩岸，幫忙製作兩岸合作的電視節目。靠著許多同事朋友到對岸開設製作公司，她過去常協助許多台灣藝人到大陸上電視節目，拍廣告或參加大型商演及演唱會。

「你應該有看到，這次奧運，全台灣所有藝人不管A咖或B咖（指名氣大小）全都在為台灣選手加油，前所未見。」 金小姐笑著在電話中說。

也有網友也觀察到，獲得本屆奧運會羽毛球女單銀牌的戴資穎回台，在機場意外不受訪，非常低調。

但是，許多台灣網友似乎不再同情台灣藝人的「委屈」。有些聲音開始認為，台灣社會已十分包容藝人，雖然後者對於中國現況一句批評從未有過。有人說，這些藝人何不快點表態如同歐陽娜娜或伊能靜，別再要求台灣民眾體諒，「情緒勒索」歌迷的同理心。

如何才能生存？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 儘管最後一舉衝擊141公斤的挺舉世界紀錄失敗，台選手郭婞淳仍以較大優勢奪得個人首枚奧運金牌。

針對小S發言引發的兩岸媒體輿論效應，台網媒「風傳媒」社評發文，為台灣藝人說話稱「這是中國網民得趕快補修的學分，不要迫使藝人、台商選邊站，成為紅綠政治角力的祭品……愛台灣、認同中華民國，不等於支持台獨。」

該文認為，小粉紅持續狙擊台灣藝人，似乎是要讓台灣藝人都要變成「歐陽娜娜」或「黃安」，以高調支持「一個中國」為唯一政治立場，才能在對岸生存，似乎太強人所難，妨礙了正常兩岸娛樂圈交流。

譬如，台灣歌手魏如萱，在遭遇網軍狙擊後刪除奧運文章，周四（8月5日）臉書晚間突然發文抱怨台灣歌迷，「同為台灣人」，為何不能體諒她被攻擊，以及公司也對她有所要求的苦處。

魏如萱的文章貼出後不久引發許多粉絲激辯，之後她自行刪帖。

「兩面討好現在是不可能了。但我也不認為藝人應該要因為親中，向台灣道歉，我們沒有表態文化也對藝人的行徑無感，可以理解大家都是混口飯吃吧，」在台北的Andrea向BBC中文說。

圖像來源，Sports Administration, Ministry of Education, Taiw 圖像加註文字， 台灣運動員李洋(左)與王齊麟拿下奧運羽球雙打金牌。

但意外的是，台灣也有許多聲音開始浮現，認為台灣民眾為何又要再一次被責備？許多人說，過往許多台灣藝人，到對岸工作，十分配合大陸，又賺到荷包滿滿，同為台灣人沒有要過他們道歉，如今是否還需要被責備？

2016年「南海仲裁案」判決出爐，微博發起「中國，一點都不能少」活動，其中台灣被納入中國版圖中。在北京工作多年的台灣明星林心如及霍建華夫妻立即參與轉發，引起中國網友一片叫好，稱其「三觀端正，又愛國」。

外界觀察，東奧過後，在中國杭州舉辦的亞運即將到來，屆時台灣藝人及運動員的言行舉止，將會是焦點所在。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（ICU）媒體傳播系主任歐文傑分析稱，奧運會總是帶出非常多的民族主義情緒，而運動會應該是支持國際間的友誼和公平競爭。年輕網友該體會運動員已經盡力了，應該讚揚他們，羞辱他們無助於提高他們的表現。