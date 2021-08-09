台灣藝人助陣奧運遭遇網軍攻擊 行走兩岸生存新法則？
台灣藝人徐熙娣（小S)，為家鄉選手戴資穎等助陣時以「國手」相稱，引發大陸網民不滿，出征至小S的官方微博上謾罵。
此事發生之後，台灣許多藝人也紛紛成為標靶，譬如同為家鄉選手喝採的明星蔡依林及台灣金曲歌后魏如萱等。
因此，台灣開始有輿論討論，連小S這種長期以反台獨旗幟鮮明，也從未批評過中國大陸的藝人都受狙擊，那麼將來台灣藝人是否只能以「黃安」或「歐陽娜娜」路線，亦即不斷強調聲援「一個中國」原則，才能在中國表演或代言賺錢？
台北市一位在演藝圈工作十多年的金小姐，接受BBC中文採訪時說，自己認為台灣藝人十分委屈。不過，根據過往經驗，她認為這些事情很快就能過去：「台灣許多經紀公司都在擬定政策，以『冷處理』為最高原則，要求旗下藝人及公司針對奧運事情，一個字都不要回應，再過幾天，風波就會平息。」
「我不是台獨」
小S時間發生後，有網民開始針對台灣其他歌手，包含蔡依林及徐佳瑩。而歌手張惠妹的經紀人陳鎮川，也因為10年前感嘆兩岸藝人立場掙扎的文章遭小粉紅「考古」，被抨擊為撈金雙面人，陳因而立即關閉Instagram帳號。陳鎮川10年前的文章說「在那個市場努力，是為了養我在這個小島的家，這是無奈也是現實」。
小S母親黃春梅事後向台媒蘋果日報表示已經「罵了女兒一頓」，並稱小S不願意她的發言影響了代言商品銷售量。
8月5日，小S終於打破沉默，表示自己「不是台獨」，但再次引發議論紛紛。隨後，大陸國台辦的媒體《中國台灣網》立即在微博發帖說「小S到底是不是台獨？大家的答案都是否定」，並指風波是民進黨故意希望兩岸年青人在互聯網「廝殺」，呼籲網民保持清醒、理性。
有分析認為，中國大陸涉台單位可能想讓此次網民出征事件降溫。
台灣明星過去面對中國民族主義議題的審查，一向以「冷處理」自保，對於中國官方政策看情況「配合」或閃躲。這種策略在奧運會後是否還能奏效，已經引發關注。
行走兩岸生存法則
「其實這件事情，大家的策略就是什麼都不要說，就像之前金馬獎一樣。大家都等奧運風潮過去。」
這是在台灣演藝圈工作近20年的金小姐的觀察。要求化名的金小姐，住在台北市，過去來往兩岸，幫忙製作兩岸合作的電視節目。靠著許多同事朋友到對岸開設製作公司，她過去常協助許多台灣藝人到大陸上電視節目，拍廣告或參加大型商演及演唱會。
「你應該有看到，這次奧運，全台灣所有藝人不管A咖或B咖（指名氣大小）全都在為台灣選手加油，前所未見。」 金小姐笑著在電話中說。
也有網友也觀察到，獲得本屆奧運會羽毛球女單銀牌的戴資穎回台，在機場意外不受訪，非常低調。
但是，許多台灣網友似乎不再同情台灣藝人的「委屈」。有些聲音開始認為，台灣社會已十分包容藝人，雖然後者對於中國現況一句批評從未有過。有人說，這些藝人何不快點表態如同歐陽娜娜或伊能靜，別再要求台灣民眾體諒，「情緒勒索」歌迷的同理心。
如何才能生存？
針對小S發言引發的兩岸媒體輿論效應，台網媒「風傳媒」社評發文，為台灣藝人說話稱「這是中國網民得趕快補修的學分，不要迫使藝人、台商選邊站，成為紅綠政治角力的祭品……愛台灣、認同中華民國，不等於支持台獨。」
該文認為，小粉紅持續狙擊台灣藝人，似乎是要讓台灣藝人都要變成「歐陽娜娜」或「黃安」，以高調支持「一個中國」為唯一政治立場，才能在對岸生存，似乎太強人所難，妨礙了正常兩岸娛樂圈交流。
譬如，台灣歌手魏如萱，在遭遇網軍狙擊後刪除奧運文章，周四（8月5日）臉書晚間突然發文抱怨台灣歌迷，「同為台灣人」，為何不能體諒她被攻擊，以及公司也對她有所要求的苦處。
魏如萱的文章貼出後不久引發許多粉絲激辯，之後她自行刪帖。
「兩面討好現在是不可能了。但我也不認為藝人應該要因為親中，向台灣道歉，我們沒有表態文化也對藝人的行徑無感，可以理解大家都是混口飯吃吧，」在台北的Andrea向BBC中文說。
但意外的是，台灣也有許多聲音開始浮現，認為台灣民眾為何又要再一次被責備？許多人說，過往許多台灣藝人，到對岸工作，十分配合大陸，又賺到荷包滿滿，同為台灣人沒有要過他們道歉，如今是否還需要被責備？
2016年「南海仲裁案」判決出爐，微博發起「中國，一點都不能少」活動，其中台灣被納入中國版圖中。在北京工作多年的台灣明星林心如及霍建華夫妻立即參與轉發，引起中國網友一片叫好，稱其「三觀端正，又愛國」。
外界觀察，東奧過後，在中國杭州舉辦的亞運即將到來，屆時台灣藝人及運動員的言行舉止，將會是焦點所在。
北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（ICU）媒體傳播系主任歐文傑分析稱，奧運會總是帶出非常多的民族主義情緒，而運動會應該是支持國際間的友誼和公平競爭。年輕網友該體會運動員已經盡力了，應該讚揚他們，羞辱他們無助於提高他們的表現。
「社交媒體讓人們瞬間做出情緒化的反應，所以應該記得在發帖前多反思自己想說的話，避免跳到負面情緒的浪潮中。」歐文傑補充。