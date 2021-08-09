阿里女員工被性侵案：阿里巴巴最高層道歉與中國民眾的憤怒原因

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圖像來源，Getty Images

中國科技巨頭阿里巴巴一名員工公開指控其上司與客戶對其性侵，在剛剛過去的這個周末引發強烈關注。

阿里巴巴集團於8月9日表示，對遭到指控的員工予以辭退，相關高級管理人員也分別辭職或予以內部處分。

事發地點濟南警方8日表示，正在對這名員工指控受到侵害的情況進行調查取證。

由於這起事件發生在當事人與客戶的酒局之後，由此也引發了中國互聯網對阿里巴巴內部反應機制及中國「陪酒文化」的討論與批評。

事發經過

8月7日，一名阿里女員工長達11頁的自述被發佈到互聯網，被各社交媒體平台廣泛傳播。

這份PDF文檔中寫道，7月27日，她在山東省濟南市出差，當天她的組長在與客戶開完會後約雙方一起吃飯，而她在酒桌上「不敢拒絶、不能拒絶」多次勸酒，很快醉酒失去意識。

根據這篇自述，一名商家員工在席間曾對她進行猥褻，上司對此「放任不管」。而在酒宴結束後，她的上司還數次私自進入她的房間。

她表示，自己第二天早上在牀上赤裸著醒來，對前晚沒有完整記憶。在她報警並查看酒店監控錄像後發現，當晚其上司前後進入她的房間共四次，其中最長一次持續二十多分鐘。

這名女性表示，她在返回公司後向公司報告過這件事情，並要求解僱其上司。公司最初同意處理，但幾番交涉之後表示無法開除這名被投訴的員工。

她稱自己還曾在公司公開曝光這一事件試圖引起重視，但被保安趕走。

阿里官方的道歉

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇表示，事件背後折射出阿里文化問題。

在引爆網絡輿論後，許多網友阿里巴巴起初的處理結果表示不滿 。

「這就是阿里的企業文化嗎？」一名網友問道。

「那一排排的高管名字，看得人膽戰心驚又覺得恐怖。為什麼那麼多人，都默認了這件事的發生呢？」另一名網友評論道。

「7月27號的事情，28號受害人就上報公司領導到現在都8月立秋了還沒解決，壓不住了才做反應。你跟我說絶不容忍？？」一名網友說。阿里巴巴官方直到這起事件被披露到互聯網並在各社交媒體平台廣泛傳播後才做出回應，這種處理過程也引發質疑和不滿。

阿里巴巴在8月7日後多次作出公開回應。

8月7日，阿里巴巴表示，全力配合警方，涉嫌員工已被停職並接受警方調查。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 濟南警方稱，阿里事件正在調查取證過程中。

阿里巴巴也宣佈成立內部調查組，董事局主席兼CEO張勇8月8日凌晨稱，對此表示震驚、氣憤、羞愧，並為事件中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉。

8月9日凌晨，張勇在公司內部網絡公開這一事件的階段性調查結果和處理決定表示，這名員工「所在事業群相關負責人和集團HR體系，沒有站在保護員工的角度」，對她的遭遇和訴求給予足夠的重視和關懷，沒有及時決策和行動。

張勇稱，阿里將事件中受到指控的員工進行辭退，永不錄用。這個部門所在的事業群總裁與人事專員引咎辭職，對集團首席人力資源官記過處分。

同時，阿里巴巴對事件處理過程中的其他停職主管和相關人事部門職員的調查仍在繼續，也會「盡全力關係和照顧好」事件中的女員工。

「大家對事件的高度關注，不僅是對受到傷害的同學的同情和關愛，更是對背後折射出阿里文化問題的痛心疾首……發生這樣的事情是我們全體阿里人的恥辱。我們必須重塑，我們必須改變，」張勇在這份聲明的最後表示。

事件中阿里巴巴客戶方濟南華聯超市表示，會全力配合警方工作，涉嫌員工現已停職正在接受警方調查。

6000人的討論群組

自「MeToo」運動在中國出現後，性侵事件在中國得到的關注不斷增強。

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根據中國媒體報道，阿里事件發生後，阿里巴巴公司員工在內部自發組成了一個討論群組，已有超過6000名員工加入。他們倡議，希望借此事件推動公司建立員工、特別是女性員工職場反性騷擾反性侵制度。

與此同時，事件中出現的陪酒文化也在互聯網上引起極大討論。張勇表示，阿里堅決反對「醜陋的酒桌文化」，員工可以明確拒絶陪酒要求。

阿里巴巴今年已經因為中國政府監管遭遇處罰。今年4月，中國市場監管總局指控阿里巴巴違反《反壟斷法》，對其罰款182.28億元人民幣。