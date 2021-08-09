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台灣中南部連日暴雨成災，多個鄉鎮淹水山壁塌方
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台灣中南部連日暴雨成災，多個鄉鎮淹水山壁塌方
15 分钟前
周六（8月7日），受熱帶風暴「盧碧」影響，台灣多地持續暴雨，受災嚴重。台灣氣象部門對彰化、嘉義、花蓮、台東等中南部14個市縣發佈暴雨警告。
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