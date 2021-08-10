南海爭議：中美官員再在聯合國安理會會議交鋒

58 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國里根號航空母艦7月中旬曾在南海水域參加軍事演習。

中美兩國日前在聯合國安理會會議再次就南海問題交鋒，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）不點名批評中國的「霸凌行為」，中國駐聯合國常駐副代表戴兵就批評稱，美國公開在南海地區國家之間「挑撥離間」，是對南海穩定「最大的威脅」。

其他國家說了什麼？

這次會議由目前是安理會輪任主席的印度提出，由印度總理莫迪主持，除了五個常任理事國和印度外，其他非常任理事國都有出席，包括肯尼亞、越南、愛爾蘭和愛莎尼亞等。

但除了中國和美國外，其他國家發言時都沒有直接提到南海問題。其中，莫迪透過視像會議發表講話時指，海洋貿易面對氣候變化、海盜等問題，許多國家同時又有主權爭議，他呼籲所有國家要合作建構互相合作的框架。

俄羅斯總統普京發言時也提到各國需要加強合作，應付海盜問題。他又回應莫迪的講話，指各國需要加強合作，才能在這方面達到有意義的成果。

中美兩國多次就南海問題互相指責，美國軍艦過去駛經南海時，北京就批評美方侵犯中國主權，而美國往往就指行動是保護國際社會在這個地區的航行自由。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

《聯合國海洋公約》是指數份有關海洋主權的國際條約，世界大部份國家都有簽署加入條約，但美國沒有。

2014年菲律賓就南海主權爭議問題到海牙常設仲裁法院對中國提訴，就是指控中方在南海的主權聲索違反公約。但中國當時以菲律賓提請仲裁事項的實質是南海部分島礁的領土主權問題，超出《聯合國海洋法公約》的調整範圍為由，「不接受、不參與」相關仲裁。

另外，英國媒體報道，中國解放軍派出核動力潛艇，追蹤日前從南海進入太平洋的英國皇家海軍伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth，R08）。報道指出，伊麗莎白女王號戰鬥群中的潛艇率先偵測到解放軍潛艇的行蹤，並認定為是093型核動力潛艇。