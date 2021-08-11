中國加大力度指責美國「抗疫失敗」 美軍實驗室洩露論再起

34 分钟前

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 王文是中國國務院參事室金融研究中心研究員，曾在官方報紙《人民日報》工作。

隨著德爾塔變種病毒在中國掀起新一輪疫情，中國不斷加大對美國的批判力度。三家中國智庫周一（8月9日）發佈聯合研究報告，指責美國是全球第一「抗疫失敗國」和「疫情擴散國」。

這一題為《「美國第一」？！美國抗疫真相》的報告由三家與中國政府聯繫緊密的智庫發佈，指責美國「肆意破壞全球抗疫」。該報告隨後迅速被《人民日報》等中國多家官媒和喉舌節目《新聞聯播》轉載和引述。

與此同時，中國外交部和多家官媒多次拋出關於美國德特裏克堡（Fort Detrick）的實驗室洩露論，呼籲世衛組織（WHO）對位於美國馬里蘭州的美國陸軍傳染病醫學研究所進行調查。

指責美國「抗疫失敗」

據中國媒體報道，中國人民大學重陽金融研究院、太和智庫和海國圖智研究院周一（8月9日）聯合發佈了《「美國第一」？！——美國抗疫真相》的報告，並在北京舉行了研討會。

據報道，這份2.3萬字的報告包括「為黨爭不為生命」、「反科學反常識」、「制度失靈使疫情難控」、「疫情加劇社會撕裂」、「肆意破壞全球抗疫」等5個章節，由20個部分組成。

官方媒體將其形容為「全球首份揭露美國抗疫真相的智庫報告」，揭示了美國政府在疫情防控、政策措施、溯源調查等多方面「反科學反常識」。

「在沉重的現實面前，一些美國媒體反而將美國抗疫評為『世界第一』，這既有悖於基本的人類倫理，也無助於未來的人們真實、客觀地看待當下的世界歷史，」報告的發佈人、中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文在發佈會上表示。

據公開報導，王文是中國國務院參事室金融研究中心研究員，曾在官方報紙《人民日報》工作，並擔任《環球時報》編委。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國央視的新聞頻道引述該報告，指責美國有八個「全球第一」。

這一報告發佈後，多家中國官方媒體紛紛以「美國抗疫真相」為題進行了轉載。新華社以《「抗疫全球第一」的美國又被打臉》為題發表評論，稱美國「『昏招』頻出的背後是某些政客對基本人權的漠視……在他們眼中，政治利益遠高於美國人民的生命健康。」

在一檔晚間新聞節目中，中國央視的新聞頻道也引述該報告，指責美國是全球第一「抗疫失敗國」、「疫情擴散國」、「貨幣濫發國」、「虛假信息國」、「政治甩鍋國」、「政治撕裂國」、「疫期動蕩國」、「溯源恐怖主義國」。

今年7月，中國政府和官媒曾痛批美國彭博社（Bloomberg）在一份標題為「抗疫韌性排名」（The Covid Resilience Ranking）的榜單中，將美國列為第一。在該榜單中，中國名列第八。

中國外交部發言人趙立堅公開指責該榜單是「把黑的說成白的、白的說成黑的」。「為了達到『美國第一』的結果，不惜將以往排名中最為關鍵的確診病例和死亡人數等要素刪掉，並將執行封鎖和出入境防疫管理政策視為負面因素，這既不尊重事實，也不尊重科學，更不尊重生命，」他說道。

美軍實驗室洩露論再起

與此同時，中國官媒還繼續大力宣揚德特裏克堡實驗室洩露論。該理論聲稱新冠病毒可能源自美軍在馬里蘭州德特裏克堡的一處實驗室。自去年3月以來，中國外交官和媒體一直在反覆宣傳該理論，但並未提出任何證據。

以強硬的民族主義立場著稱的《環球時報》7月起在網絡上發起了一項要求世衛組織調查美國德特裏克堡生物實驗室的公開聯署，號召網民支持。網民們只需點擊一下便可參與簽名，頁面數字顯示，截至8月7日有超過2500萬人簽名。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國官方媒體播出大量節目，呼籲調查美國德特裏克堡實驗室。

中國央視在8月1日和8月8日連續播出了兩集共60分鐘的《德堡黑幕》「特別節目」，指控這家美軍實驗室有「違反操作規程」、「危險品處置不當」等歷史。

在社交媒體上，政府和媒體賬號還在積極傳播一篇名為《實錘！新冠病毒通過美軍血液項目，由德堡進入歐洲》的文章，但這篇報道的消息來源美國世界新聞網（wn.com）實際上只是一個新聞聚合網站，其源頭是一家多次發佈無根據理論的意大利小報。

在7月30日的外交部記者會上，中國外交部發言人趙立堅還公開重提了去年他曾在推特上推廣的一種陰謀論，即美國軍人通過2019年10月舉行的武漢軍運會將新冠病毒帶到武漢。

這種協調一致的宣傳攻勢迅速激起了中國民眾對美國的憤怒。在微博上，#起底德堡驚人黑幕#的標籤多次出現在熱搜榜上，點擊量超過1億次。一些網友將德特裏克堡與二戰時日本進行生物戰的731部隊進行類比。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 趙立堅作為中國外交部發言人一向風格強硬。

今年5月，美國總統拜登（Joe Biden）命令情報部門加快調查病毒源頭，包括來自實驗室事故的可能性，並要求在90天內向他匯報情況，這讓新冠病毒是否可能從實驗室洩露的說法再次受到關注。

與中國國內流行的質疑相反，在國際上，一些懷疑者認為新冠病毒可能來自武漢病毒研究所，但目前同樣沒有明確證據支持這種說法。世衛關於病毒溯源的第一階段調查於今年2月結束。調查結論稱，新冠病毒極不可能來自武漢病毒研究所，它可能源自自然界宿主。

不過，今年7月，在世衛組織提出應為新冠溯源在中國展開第二階段調查後，北京憤怒地拒絶了該計劃，並稱此項調查「不尊重常識」。

疫情中的中美裂痕

在2020年新冠疫情爆發前，中美兩國便因為貿易、網絡攻擊及香港和新疆人權等問題陷入紛爭，但這場席捲世界的疫情讓中美的裂痕大大加深。

中國在去年5月成功控制國內疫情後，官方媒體上便開始出現中國制度優於西方制度的討論。另一方面，中國官媒持續不斷地播出各種美國抗疫失利的新聞。

今年7月下旬開始，由中國南京機場始發的新一輪疫情已蔓延至中國十餘個省。由於此次疫情流行的毒株是傳染力極強的德爾塔變種病毒，很多地方都如臨大敵，宣佈封城或更嚴的隔離措施，擔憂抗疫成果「毀於一旦」。

但在兩國就疫情持續的「較量」下，許多科學上的討論似乎都難以避免被貼上政治標籤。

在美國前總統特朗普（Donald Trump）漠視資深傳染病學家福奇（Anthony Fauci）的防疫建議時，中國官媒曾譏笑美國「不尊重科學家」，但在中國，類似的現象也正在引發爭論。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 張文宏醫生在疫情期間因幽默和直言而走紅。

中國傳染病專家張文宏不久前發文稱，南京疫情使中國經受壓力測試，新冠病毒可能成為一個常駐病毒，而「世界要學會與這個病毒共存」。此後，中國前衛生部長高強突然公開撰文抨擊英美等國將政府防疫失策「甩鍋」給病毒變異，給全球的抗疫形勢帶來了嚴重後果，「我們絶不能重蹈覆轍」。

「令人詫異的是，我們的一些專家也大講德爾塔毒株的驚人威力，建議國家考慮『與病毒長期共存』的策略，」這名前部長意有所指地說。

張文宏隨後在網絡上遭到很多人的猛烈抨擊，很多人指責他是「投降派」和「國外勢力代言人」。

中國官媒還鋪天蓋地地報道部分西方科學家「遭到美國施壓和恐嚇」的消息，但瑞士駐華大使館卻發文澄清說，中國媒體引述的消息來源——一名瑞士籍科學家——「查無此人」，在生物學界亦沒有相關署名文章。