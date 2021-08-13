新冠疫情：中國抗疫專家張文宏因撐「與病毒共存」論遭攻擊 風頭浪尖上敢言專家

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中國目前正就是否應與新冠病毒共存的話題展開討論。其中上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏約20天前發聲稱中國應考慮「與病毒共存」後，受到網絡暴力攻擊。隨即，中國的醫生、科普工作者和部分網友呼籲支持和保護張文宏，希望保護中國醫生的話語權。

此前，中國已故疫情吹哨人李文亮發聲被訓誡；香港大學病毒學家管軼也因早期就疫情發聲被網暴，後來消失在公眾視野。

張文宏曾在中國疫情初期讓其科室的中共黨員上一線，並稱「不能欺負聽話的人」而受公眾好評。他也因用幽默易懂的語言進行科普和金句頻出的媒體採訪，受到中國公眾的喜愛。

從抗疫路線建言到制度優越性的討論

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7月底南京祿口機場出現因變異病毒Delta引發的疫情，並隨之擴散至中國多個省市，彼時在官員和公眾中引發擔憂。中國傳染病專家張文宏於7月29日深夜在微博發文評估疫情，並認為：「世界如何與病毒共存，各個國家都在作出自己的回答。中國曾經給出一張漂亮的答卷，南京疫情之後，我們一定會學習到更多。」

網友對其微博評論的態度呈現明確的對立和分化，支持者和反對者互相在其微博的評論區試圖說服對方，公眾就是否應該「與病毒共存」的話題展開討論。

支持者認為張文宏作為專業素養極高的醫生，在公共衛生突發事件後，積極為公眾做科普，在民眾中受歡迎；反對者認為張文宏「崇洋媚外」，要跟隨海外的抗疫模式。

至此，對立情緒還停留在網民中。直到中國官方媒體《人民日報》的健康客戶端刊發中國原衛生部部長高強的文章，不點名批評張文宏的觀點，將討論上升至官媒平台。鑒於中國新冠疫情吹哨人李文亮的前車之鑒，張文宏的支持者意識到，面對隱約的官媒壓力，必須旗幟鮮明地保護敢於在疫情期間說真話的專家。

高強曾是2002年非典期間領導中國抗疫的主要官員。其專業是經濟領域，本科畢業於中國人民大學經濟系世界經濟專業，現任中國健康管理協會總顧問。高強的文章用詞激烈，呈文革式語言，他認為人類和病毒應該是「有你無我、你死我活」的關係，中國則應該「將病毒消滅在人民戰爭的汪洋大海中」。

高強也認為，西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」，這是英、美等國政治制度缺陷導致的防疫決策失誤，也是推崇個人主義價值觀的必然結果。人類應對病毒策略正確，再強大的病毒也能戰勝；人類應對病毒策略失誤，再弱小的病毒也會蔓延。

作為前衛生官員，高強的觀點著重於強調中國有制度優勢，強大的舉國動員能力是應對疫情的關鍵，要不惜一切代價保障生命安全。外界將高強署名文章視為官方對"與病毒共存"觀點輿論的非正式回應。

政治和科學的對壘

BBC中文記者梓鵬

中國前官員高強的態度折射中國官方現階段「不惜一切保護人民生命安全」的抗疫路線。在「清零」基礎上，中國在國內和海外展開制度優勢性的宣傳攻勢。

張文宏們發聲，希望站在科學和專業的角度為中國抗疫提供思路。中國的醫生群體屬於穩定中產階層，他們職業穩定，受人尊重，極少參與政治討論。

新冠疫情在某種程度上，凸顯出中國政府體制內公共衛生聲音的弱勢。中國政府的大部分決策者非專業醫療體系出身，而來自公共衛生領域的聲音常被忽略。

醫生群體、科普工作者和部分網友希望保護張文宏說話的權力，來表達對專業領域的尊重。已故疫情吹哨人李文亮醫生被「訓誡」的經歷太過沉重和慘痛。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山接受訪問，表示新型肺炎疫情相信會在二月中或下旬達到頂峰。

張文宏和中國媒體

張文宏進入大眾視野，始於2020年1月底的一段呼籲「不要欺負聽話的人」的視頻。

彼時中國疫情嚴峻，醫療資源被嚴重擠兌。身為上海醫療救治專家組組長、上海華山醫院感染科主任的張文宏在一段視頻中稱，他決定給華山醫院感染科全部換崗，命令手下中共黨員都上崗，替換前線的所有醫護人員。他表示，沒有討價還價餘地，黨員必須無條件接受，不論當初是因為什麼原因入黨，宣誓的時候都說過「要迎著困難上」，現在必須兌現承諾。

他說，現在前線的醫生「都是了不起的醫生」，在對疫病的風險性、傳播性和致病性都一無所知的時候，一直把自己暴露在病毒前面。他做出讓黨員換崗的決定，是因為不能再「欺負聽話的人」。

此段視頻流出後，在中國的各大社交媒體引發刷屏式反應。張文宏隨即被公眾熟知，並獲得媒體和公眾好評。上海疫情受控後，他頻繁接受中國媒體採訪，就抗疫方式和心態等問題進行科普宣傳。因其妙語連珠和簡潔恰當的比喻，使其科普宣傳更通俗易懂。

聲名鵲起後，中國媒體和網友將張文宏封為「網紅醫生」，也因此受到網友批評，認為張文宏博眼球，賺流量。

張文宏拒絶接受「網紅」頭銜，但並不貶低「網紅」。在中國，網紅屬於新興職業，但社會地位和信譽沒有傳統職業高和受人尊重。

他曾對中國媒體說：「如果別人這樣意外走紅可能會很開心，因為很多人覺得『網紅』出鏡越多，錢就賺得越多，但是我真的不是『網紅』，我們講課跟『網紅』完全不一樣，我非常尊敬『網紅』這個職業，他們受到許許多多人的熱愛。網紅直接和經濟掛鉤，我不和經濟掛鉤。有人請我上節目以來，我出鏡一般不收費，而且都是擠出我自己的休息時間。我也幾乎沒有到企業裏去講課。有人問我這麼做圖什麼？我不圖什麼，因為國家給了我們一線醫務工作者一些榮譽，我們肩上還有很多責任。所以，不要叫我「網紅」，叫我文宏。」

在張文宏的微博評論區，有網友形容張文宏醫生，「一直以來都是尊重事實、尊重科學的嚴謹。在疫情快兩年的時間裏，從沒推銷過任何藥品，只是及時告訴大家防護措施，注意疫情的安全事項。」

消失的管軼

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2020年1月，在張文宏「走紅」的前一周，曾在早期就疫情發聲的病毒學專家管軼被網暴後消失在公眾視野。在為張文宏發聲之際，微博科普博主們呼籲向管軼道歉，還管軼一個公道。

去年一月，管軼曾和團隊到訪武漢取樣，但所見武漢當地衛生防護不到位，找尋動物源頭等工作遇阻。

中國媒體《財新》在2021年1月23日發表題為《這次我害怕了》的文章，管軼批評武漢防疫措施不足，並預估武漢肺炎感染規模也要比SARS多得多。

管軼說，「保守估計，此次感染規模最終可能會是SARS的10倍起跳。我經歷過這麼多，從沒有感到害怕過，大部分可控制，但這次我怕了。」

文章發表後，管軼被網友批評其「妖言惑眾」、「危言聳聽」，洶湧輿情一度引發中國全網批評。此後管軼甚少接受媒體採訪，並消失在公眾視野。