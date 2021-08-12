中國將禁止卡拉OK場所播放「危害國家安全」的曲目

陳煒斯（Yvette Tan）

BBC記者

50 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全中國有超過5萬家歌舞娛樂場所。（資料圖片）

中國文化和旅遊部宣佈新規定，將建立違規曲目清單制度，禁止播放含有違規內容的卡拉OK曲目。

遭到禁止的是包含「危害國家統一、主權或者領土完整」內容的曲目。

卡拉OK歌曲內容提供商和歌舞場所被要求進行內容自審，並將詳細情況上報文旅部。

文旅部發佈的通知稱，相關規定是依據《娛樂場所管理條例》等法律法規制定，目的是「弘揚社會主義核心價值觀，維護國家文化安全和意識形態安全」。

新規定將於10月1日開始實施。

其它被包含在違規曲目清單制度內的歌曲內容涉及：

煽動民族仇恨、民族歧視

危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益

違反國家宗教政策

宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動

據文旅部稱，全中國有超過5萬家歌舞娛樂場所。

該機構還稱，這類場所的歌曲點播系統曲庫超過10萬首，經營者難以識別違規曲目——因此他們鼓勵內容提供商承擔更多責任。

這並非是中國第一次在卡拉OK場所曲目進行內容審查和禁播。

2015年，該機構曾公布一份黑名單，將120首「含有宣揚淫穢、暴力、教唆犯罪或者危害社會公德的內容」的音樂產品下架。

當中包括《北京混子》、《不想上學》等歌曲也在名單當中，據官方媒體《環球時報》報道，這些歌曲被指「內容存在嚴重問題」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，一首名為《放屁》的歌當時也被列入黑名單。歌詞當中有一句是：「周遭有一些人，沒事就喜歡放屁。」