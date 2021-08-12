中國將禁止卡拉OK場所播放「危害國家安全」的曲目
- 陳煒斯（Yvette Tan）
- BBC記者
中國文化和旅遊部宣佈新規定，將建立違規曲目清單制度，禁止播放含有違規內容的卡拉OK曲目。
遭到禁止的是包含「危害國家統一、主權或者領土完整」內容的曲目。
卡拉OK歌曲內容提供商和歌舞場所被要求進行內容自審，並將詳細情況上報文旅部。
文旅部發佈的通知稱，相關規定是依據《娛樂場所管理條例》等法律法規制定，目的是「弘揚社會主義核心價值觀，維護國家文化安全和意識形態安全」。
新規定將於10月1日開始實施。
其它被包含在違規曲目清單制度內的歌曲內容涉及：
- 煽動民族仇恨、民族歧視
- 危害國家安全，或者損害國家榮譽、利益
- 違反國家宗教政策
- 宣揚淫穢、賭博、暴力以及與毒品有關的違法犯罪活動
據文旅部稱，全中國有超過5萬家歌舞娛樂場所。
該機構還稱，這類場所的歌曲點播系統曲庫超過10萬首，經營者難以識別違規曲目——因此他們鼓勵內容提供商承擔更多責任。
這並非是中國第一次在卡拉OK場所曲目進行內容審查和禁播。
2015年，該機構曾公布一份黑名單，將120首「含有宣揚淫穢、暴力、教唆犯罪或者危害社會公德的內容」的音樂產品下架。
當中包括《北京混子》、《不想上學》等歌曲也在名單當中，據官方媒體《環球時報》報道，這些歌曲被指「內容存在嚴重問題」。
據美國有線電視新聞網（CNN）報道，一首名為《放屁》的歌當時也被列入黑名單。歌詞當中有一句是：「周遭有一些人，沒事就喜歡放屁。」
內容審查在中國相當普遍，中國國內的社交媒體公司經常移除一些被認為是影響社會安定或者對執政的共產黨不利的內容。