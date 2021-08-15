BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
經歷500公里跋涉，中國雲南北遷象群終回家
你的器材不支持播放多媒體材料
經歷500公里跋涉，中國雲南北遷象群終回家
48 分钟前
過去幾個月來，14隻野生亞洲象的一舉一動都得到了全世界的關注。跋涉500多公里後，它們終於可以好好休息一下了。
相關報道：
雲南「亞洲象部隊」罕見遷徙穿越多城 當局緊急疏散民眾
雲南北遷野象仍在昆明徘徊 專家分析大象遷徙原因
雲南大象北上：讓科學家們感到困惑的野象群千里跋涉
更多相關內容
雲南大象北上：讓科學家們感到困惑的野象群千里跋涉
2021年6月24日
2:47
視頻,
雲南北遷野象仍在昆明徘徊 專家分析大象遷徙原因
, 節目全長 2,47
2021年6月7日
1:51
視頻,
雲南「亞洲象部隊」罕見遷徙穿越多城 當局緊急疏散民眾
, 節目全長 1,51
2021年5月31日
熱播
1:43
視頻,
東京奧運： 一起來認識下最年輕的冠軍
, 節目全長 1,43
2021年8月14日
6:01
收聽,
香港學生到台灣讀書的新趨勢
, 節目全長 6,01
8 小时前
6:00
收聽,
移民潮、辭職潮——香港的兩個浪潮（粵語）
, 節目全長 6,00
2021年7月24日
1:19
視頻,
經歷500公里跋涉，中國雲南北遷象群終回家
, 節目全長 1,19
48 分钟前
2:14
視頻,
台灣中南部連日暴雨成災，多個鄉鎮淹水山壁塌方
, 節目全長 2,14
2021年8月9日
1:59
視頻,
新冠疫情期間，如何讓企鵝保持身心健康？
, 節目全長 1,59
2021年8月13日
1:36
視頻,
比換頭更神奇！「讓自己隱形」的神奇化妝術
, 節目全長 1,36
2018年7月20日
1:22
視頻,
中俄兩國在中國寧夏舉行大規模軍事演習
, 節目全長 1,22
2021年8月11日
4:26
視頻,
切爾諾貝利核災難：「他們說過三天就回來，結果一等就35年了！」
, 節目全長 4,26
2021年4月30日
3:09
視頻,
旅法大熊貓歡歡順利誕下雙胞胎
, 節目全長 3,09
2021年8月4日