教協解散職工盟被查 香港數千工會是否迎來關閉潮

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港的工會過去組織過不少工業行動，涉及薪酬、福利待遇等問題。 （資料圖片）

被中國官媒形容為「毒瘤」後不到兩星期，香港最大的泛民主派工會教育專業人員協會（教協）就宣佈解散。緊隨其後的是香港民陣（民間人權陣線），這家多次發起大規模反政府抗議活動的社團8月15日也宣佈解散。

根據香港媒體報道， 另一個有當地主要民主派工會組成的香港職工會聯盟（職工盟）也遭到調查。

這幾起事件令外界關注香港工會活動的前景。

香港的工會過去組織過不少工業行動（industrial action），涉及薪酬、福利待遇等問題，而民主和建制（親政府）兩派工會都曾作出不同的政治表態。

例如親民主派的職工盟，過去曾經就支持平反「六四」事件發出聲明。親建制派的工聯會則在美國制裁中港官員後，發表聲明批評美方。

民主派工會在香港2019年的示威浪潮中扮演了重要角色，也曾一度有望讓泛民主派取得更多話語權，但隨著當局打壓升級，外界擔心香港未來的工會活動進一步萎縮，最終連保障工人權益的基本功能也失去。

BBC中文嘗試聯繫一些香港工會的代表，但他們均婉拒了採訪。

「工會戰線」

香港的工會大多可按不同的政治立場分為泛民主派和建制派，另外還有少數親台灣國民黨的工會。這些工會又分別組成工會聯盟，包括泛民主派的職工盟和親北京的工聯會。

香港對成立工會沒有太多法律上的要求，只需要向當局登記就可以。法律同時保障員工可以在私人時間參加工會活動，僱主也不可以阻止員工加入工會或參加工會活動。

過去工會數字仍然一直平穩，香港政府的數字顯示，2016至2019年香港只成立了38個工會。這個情況到2019年的示威浪潮期間出現改變。

當時許多示威者呼籲支持者在自己所屬的行業成立工會，被形容是要在示威浪潮中建立「工會戰線」。結果，單是2020年香港當局就接獲超過4200個成立新工會的申請，當局完成當中超過480個新工會的登記，其他仍然在處理中。

許多工會除了為自身的會員爭取權益，在示威浪潮中也多次表態、甚至組織遊行和罷工。其中教協在2019年8月示威浪潮期間舉行遊行，抗議香港警方處理示威的手法，遊行當時獲警方發出不反對通知書，最終主辦方稱超過二萬人參加遊行。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 港府積極推廣國家安全議題。

香港的示威浪潮在去年新冠疫情爆發後一度冷卻，但各行業的工會繼續發聲。香港在1月下旬出現多宗從中國大陸輸入的新冠肺炎確診個案後，新成立的工會「醫管局員工陣線」隨即要求政府禁止旅客經中國大陸入境，與政府談判破裂後發起工業行動。

另外，香港原有選舉法例下，在政府登記、成立並持續運作超過一年的工會，都可以參加所屬界別的選舉委員會選舉，成為選委，投票選出下一任香港特首。

除了泛民主派，許多親北京的團體也看凖了這一機會，成立了許多新的工會，希望增加在選委會的話語權。

之後北京政府改變香港的立法會和特首選舉辦法，規定工會需要成立三年後才能參加所屬界別的選委會選舉，令這些新成立的工會失去參加今年選委會選會的權力。

但最大的影響，仍然來自去年6月實施的香港《國安法》。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的學校有越來越多國家安全相關的內容。

骨牌效應

香港當局在《國安法》實施一年多以來對不同泛民主派組織和人士採取行動，包括拘捕47名組織或參加初選的民主派人士、凍結《蘋果日報》發行商的資產令它停運、以發表煽動文字罪拘捕工會組織成員等。

負責處理工會事務的勞工及福利局局長羅致光今年5月發表文章，指香港《國安法》規定香港應通過社會團體等開展國家安全教育，提高「國家安全意識和守法意識」，而工會正是這些社會團體其中一種，而勞工處也有責任作主動跟進，是當局「新增的重要工作」。

這個舉動當時受到多個泛民主派工會批評，形容是「政治威嚇手段」。職工盟總幹事蒙兆達接受香港媒體訪問時形容，做法顯示整肅文化已吹襲工會，令人憂慮。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受當地傳媒訪問時形容，教協擁有龐大的資源仍然選擇解散，這一事件可能引起工會解散潮。

他說如果教協也頂不住，很可能意味著其他組織也難支持下來，可能觸發「骨牌效應」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港律政司司長鄭若驊：國家安全從不是港區自治範圍的事

失去支援

當局至今未直接引用《國安法》取締任何工會。香港警方國安處早前拘捕言語治療師總工會數名成員，是引用香港本身已經存在的《刑事罪行條例》中的串謀發佈煽動刊物。而教協是在被中國官方媒體批評、香港政府宣佈停止與它的工作關係後宣佈解散。

但部份在示威浪潮期間成立的工會已經自行解散，包括「新公務員工會」。它在2019年9月由當時仍然是公務員的顏武周發起成立，曾經批評香港政府在新冠疫情初情的防疫安排，另外也曾就反對香港《國安法》讓會員投票是否發動罷工，被香港政府批評是「政治性罷工」，超出一般工會只為保障僱員權益的範疇。

今年年初所有香港公務員被要求宣誓或簽署聲明效忠香港政府。「新公務員工會」最終宣佈，因為理事會成員很可能會被視為違反效忠香港政府的要求被解僱，宣佈解散。

而最受工會解散潮影響的就是這些工會的會員，令他們失去支援。雖然許多行業中既有泛民主派工會也有相應的建制派工會，例如代表教師的工會有親泛民主派的教協，也有親建制派的教聯，但外界仍然關注缺少了泛民主派的工會，部份工人就可能因為政治取態原因無法得到協助。

其中，香港示威浪潮期間多名教師因為課堂的內容或工餘的個人言論，被投訴專業失當，大部份都獲教協支援。