台灣以「安全」理由退出明年香港「同樂運動會 」，選手各有看法

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圖像來源，Gay Games 11 Hong Kong 2022

東京奧運會剛剛落幕，香港則將在明年11月舉行第11屆「同樂運動會」（Gay Games，又稱同志運動會），預計有上萬名選手從全球各地前往參與，包含世界各地已經宣佈「出櫃」的退休或現役奧運選手。

不過，日前台灣代表團卻在接受法國媒體訪問時表示，因為擔憂香港國安法對台灣選手帶來的「潛在風險」，決定明年不以團體名義參加香港「同樂會」而引發關注。

「同樂會」是民間舉辦的規模頗大的全球運動會，明年首次在亞洲舉行，作為通過同性婚姻合法化的亞洲第一，台灣宣佈不參與此次盛會，迅速引發台港輿論討論。

台灣隊退出

負責籌備台灣民間參與「同樂會」的「台灣同志運動發展協會」（TGSMA，簡稱「台灣同運會」）理事長楊智群向BBC中文說，該協會經過種種考量及討論，決議因為無法保障數百位台灣選手的安全，最後改以折衷方案，不會以組織名義參與2022香港「同樂會」，但會協助以個人名義參賽的選手。

「要是有人因為揮舞（台灣）國旗，或被認為說錯話而被逮捕，我們協會將無法負荷。」楊智群補充。

香港「同樂會」隨後發表聲明，表示能理解台灣代表團的心情。但其聲明強調「該運動會不涉政治，來港參賽選手亦需遵守香港習俗及法律。」並表示將提供全面計劃確保所有參賽者、觀眾和義工的的健康和安全「，本屆運動會以「多元一體」為主題，是不分黨派、不涉及政治。」

圖像來源，Taiwan Gay Sports and Movement Association

從巴黎到香港：「同樂會」的台灣議題

事實上，上一屆2018年在巴黎舉辦的「同樂會」，台灣一開始經「同樂會」主辦方同意以「台灣」名稱參賽，且由台灣同運推手祈家威帶隊赴歐。未料，到了巴黎之後，台灣代表團稱主辦方要求台灣改以「中華台北」參賽引發台灣抗議。事後，主辦方取消開閉幕選手代表掌旗規定，由選手自行拿鐘意的旗幟入場，中華民國國旗後來得以入場。

「從巴黎的經驗，到後來香港國安法通過，台灣協會內部許多成員對於是否前往香港參賽越來越有顧慮。協會也一直在評估各種方案，最後選擇讓個人以家鄉城市（譬如高雄市）參賽，但也盼望不要在參賽名稱上，再被改成『中國台北』等」，楊智群補充說。

楊智群解釋，台灣代表團的選手多半年輕，對於人權以及台灣認同有所堅持。我們因此認為，港版國安法可以「任何理由」拘捕任何人，協會因此難以保證台灣運動員安全：「加上香港許多建制派政客不斷攻擊同樂會，試圖阻止許多運動場地租借給大會，導致主辦方甚至計劃到深圳去找場地，這都能看到香港政治對同運會的敵意，以及主辦單位的難處。」

不過，楊智群亦回憶說，雖然有政治陰影，但2018年的巴黎「同樂會」，兩岸選手彼此關係其實不錯，對岸選手十分友善，氣氛也很好。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣同運會決定不參加明年的香港同志運動會

選手：「中華台北或台灣不是我的首先考慮」

雖然明年台灣隊會缺席香港「同樂會」，但仍有許多選手希望以個人名義參賽。

有一位化名約翰（John）的選手便說，他明年仍會如期與會。他告訴BBC說，雖然在會場上能看到中華民國的國旗飄揚，心中確實有所感動，但對他來說，體育競賽的相互切磋以及交換情誼，比政治認同更為重要。

化名約翰的台灣選手解釋：「對我來說，為了保護我們，用個人名義參賽我覺得OK。若之後，委屈一點被改成『中國台北』是他們（中國）大內宣的做法，其實我不會那麼介意，不用理他......因為要不要用『台灣』或是『中華台北』，或者國旗能不能飄揚，都不是我最在意的事情。」

「說實在的，上屆巴黎大會，你如果看頒獎典禮，真的拿國旗上場的國家真的很少。」他補充。

約翰告訴BBC，其實參與同樂會是為了交朋友，也「不是宣揚國力」。「名字要不要叫台灣，我覺得還好。其實到了現場跟其他選手互動時，可以直接介紹台灣，那會更有力量」。

不過，另一位選手，來自台北的路伊斯（Louis）則說，他決定明年不去香港。他認為香港從「反送中」運動，到2020年通過港區國安法，「甚至到昨天還有新聞報導，香港政府八月起可以限制任何人出入境香港等等，這樣的政治氛圍讓我們一些人對於到香港參賽多了幾分擔心。」

路伊斯強調，「當然，我很希望香港的同志權益可以經由這次的Gay Games舉辦能夠因此改善及進步，對亞洲來說十分重要」。

路伊斯指八月生效的法律是，香港立法會在今年四月通過的《2021入境條例修訂草案》。該法案賦予香港政府可以限制任何人出入境香港，8月正式生效，台灣陸委會隨後提醒台灣旅客「審慎評估」中港澳行程，並留意人身安全。

圖像來源，Taiwan Gay Sports and Movement Association 圖像加註文字， 2018年在巴黎舉辦的同樂會，台灣一開始以「台灣」參賽，且由台灣同運推手祈家威帶隊赴歐。

「同樂運動會」是什麼？

香港「同樂會」估計，2022年估計將有來自100個國家，1萬2千名參加者，預計將帶來10億港元（1.28億美元）的經濟效應。

值得注意的是，香港官方亦有單位支持舉辦此次香港「同樂會」，包括平等機會委員會、投資推廣署及香港旅遊發展局等。該組織又評估，台灣方面之前預計約有500多人會參加香港「同樂會」。不過，台灣同志運動協會則表示，現在大概約剩數十位會繼續參與。

台灣選手路伊斯則告訴BBC，2018的巴黎「同樂會」是他人生中非常難得的經驗：「當時台灣組隊到巴黎受到當地許多台灣人的幫忙及照顧, Gay Games讓我的感覺就是，這不只是給同志族群『自嗨』的活動而已，這是一個充滿友善及包容性的盛會。」

事實上，往年「同樂會」參賽者有各種年齡層及性別人士，獎項不只有男女組各前三名，而是包括年齡最大獎及年齡最小獎，希望讓參與者都有參與感。路易斯說，他在巴黎還看到「男子水上芭蕾」或「男男」「女女」國標舞比賽，「打破了性別框架，給我留下了深刻印象」。​

根據美國媒體CNN報導，幾十年來「同樂會」一直關注性別及各種人權議題的活動，「同樂會」也一直歡迎行動主義（activism），但是該活動明年將在近年來發生天翻地覆政治變化的香港舉行，將來是否還有更多團體會將社會議題端上台面甚或退出，仍需觀察。