香港民陣一致通過解散 結束19年歷史 「七一」遊行主辦單位不敵《國安法》威脅

2021年8月15日凌晨5点10分 最近更新： 24 分钟前

圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 2019年6月9日，民陣召集人岑子杰（中）與壹傳媒創辦人黎智英（左二）帶領反對《逃犯條例》修訂案的遊行。民陣稱有103萬人參加，這天普遍被視為「反送中「抗爭的開始。

因主辦香港「七一」反政府遊行而知名的「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）宣佈解散，結束19年歷史。成為繼香港教育專業人員協會（教協）之後，又一個因應《香港國安法》而結束的香港泛民主派組織。

「民陣」星期天（8月15日）發表聲明說，因召集人陳皓桓已經入獄，秘書處已無法運作，且沒有成員願意參與來屆秘書處工作，星期五（13日）一致議決解散。民陣稱感謝香港市民與組織一直併肩同行。

自今年3月以來，香港官方和親北京媒體接連指控民陣涉嫌收取美國官方組織資助等行為，意圖危害中共政權，違反《香港國安法》，並涉嫌其他刑事犯罪，建制派政客促請香港警方作刑事查處。陳皓桓此前曾對BBC中文批評稱，香港警察調查民陣是政治打壓，旨在讓其倒閉。

香港警務處處長蕭澤頤對官方報紙稱，警方已搜集證據，將「隨時執法」，「辭職也沒用」。

「民陣已於8月13日召開週年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。民陣約160萬元（20.56萬美元；133萬元人民幣）的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。」

「雖然民陣今天不再存在，但我們相信，不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐住公民社會！」

圖像來源，Facebook/Civil Human Rights Front Hong Kong

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 最後一任民陣召集人陳皓桓入獄前接受BBC中文專訪：「現在是高壓時期，接受坐牢是必然的事。」

國際特赦​組織（Amnesty International）形容民陣是在「香港警察與親北京媒體騷擾相結合下」的長期詆譭與削弱能力行動中被迫解散。

國際特赦​組織中國團隊負責人羅助華（Joshua Rosenzweig）說：「本周所見的自我審查格局還警示著一個令人擔憂的骨牌效應，嚴厲的《香港國安法》觸發了獨立公民社會組織從這座城市加速消失。」

香港最大親北京政黨民建聯則稱，民陣解散「完全是咎由自取」。

「我們期望並全力支持特區政府堅定不移地持續推動各項維護國家安全的工作，並呼籲社會各界及全港市民支持特區政府，共同維護國家安全。」

民陣曾經舉足輕重的日子——反國安立法

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2003年7月1日，50萬人響應民陣號召遊行反對「23條」國家安全立法，民陣自此成為凝聚香港民主派的跨黨派平台。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 胡露茜是第一任民陣召集人。

胡露茜兩周後在一場集會中說：「7月1日50萬人上街不是民陣的功勞，而是香港人已經醒覺到，如果自己不站出來，為爭取自己以及整體社會的利益，表達自己的意見，我們的社會將會更可悲。」

自此，民陣的「七一遊行」與支聯會的「六四」燭光晚會並列為香港政治日曆的兩大活動，遊行從單一議題抗議，逐漸演變成不同壓力團體向政府表達不同訴求的「大熔爐」，除了爭取行政長官與立法會雙普選外，勞工權益、弱勢社群、爭取新聞自由、性小眾團體、法輪功等等，均參與其中。從銅鑼灣維多利亞公園到中環特區政府總部，與後來添馬艦新政府總部的遊行路線，歷經16年而不變。

與此同時，遊行人數爭議也成為了關注與爭論焦點。香港大學社會行政兼統計學學者葉兆輝教授團隊與香港大學民意研究計劃也先後加入統計併發佈遊行人數。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2017年香港主權移交20年：七一遊行人數急跌，民陣數字顯示只有6萬餘人參加。

來到2019年，《逃犯條例》修訂案再次引起廣泛爭議，民陣多次發起遊行集會，其中6月9日、6月16日與8月18日三場遊行的大會估計人數均超過100萬，完全刷新民陣紀錄。同年「七一遊行」則有55萬人參加。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2019年6月9日示威：民陣稱有103萬人參與，香港警方表示最高峰時約有24萬人遊行。

但各場「反送中」遊行後發生的暴力警民衝突——包括2019年「七一遊行」後發生的衝擊立法會大樓事件——紛紛被特區政府以至於北京歸咎於民陣，上至中共《人民日報》，下至香港親北京媒體，紛紛將民陣描繪成「黑暴亂港平台」，甚至指控民陣施行恐怖主義活動。

圖像來源，Facebook/people.cn Hong Kong

而就在2020年「七一」前夜，全國人大常委會通過《香港國安法》，交香港特區頒布實施。7月底，香港特區行政長官林鄭月娥宣佈因新冠疫情，引用緊急法律押後原定於9月舉行的立法會選舉。陳皓桓於10月接任民陣召集人，岑子杰2021年1月因牽涉民主派立法會初選案，成為被起訴《香港國安法》「串謀顛覆國家政權罪」的47名被告人之一，被收押至今。

陳皓桓入獄前對BBC中文記者說：「我不認同民陣已經做不到以前做的事，當然我們無法舉行示威集會，難以叫大家一齊上街，但仍可做街站（街頭攤位），繼續找方法做事，例如《國安法》47人初選案，民陣都有發起群眾排隊進法庭聲援，都見到好多市民來法庭。」

民陣解散的觸發點是什麼？

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 香港警方與親政府媒體質疑民陣有否合法登記。

該報還稱，民陣從未根據香港特區《社團條例》向政府註冊，一旦被判有罪，民陣負責人最高可被監禁三個月。

至3月中，教協宣佈終止參與民陣工作，數家香港媒體披露香港民主黨也已終止參與民陣工作。香港《明報》引述「民主派中人」稱，他們接獲「中間人」傳話，要是不退出民陣，就有機會受牽連，被指控違反《香港國安法》。

民陣成員團體由48個迅速減少至目前約10個，其中主要是激進民主派政黨社會民主連線及其衛星組織。實際上，民陣最後兩任正式召集人——岑子杰與陳皓桓——均為社民連核心成員。

社民連當時公開聲言不會退出民陣。

由中共直接控制的《大公報》、《文匯報》和《香港商報》，以及數份親政府的民營報章，此後接連發表指控民陣涉嫌刑事違法行為的報道與評論。3月20日，《大公報》聲稱有該報讀者向中國大陸「國家安全機關舉報受理平台」舉報，要求徹查民陣涉嫌「收受外國資金」或「勾結外國勢力」。

陳皓桓今年5月被判監前接受BBC中文專訪時說：「我會笑著說：『都說沒收過NED的錢，沒有試過。』我們民陣一直在街頭籌款，一直都是辦遊行，又怎麼個勾結外國勢力、收取外國資金呢？」

「你不能叫一個英語不好的人勾結外國政治勢力，連政治詞語我都不懂讀，你怎樣誣陷我？你要誣陷我也沒辦法，但就好像誣蔑一個盲人偷看國家機密一樣。」

4月26日，陳皓桓表示接獲香港警務處社團事務主任文件，指控民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣於5月5日前提供六項資料或解釋，包括民陣曾舉辦公眾遊行及集會的日期及地點、成立以來所有收入紀錄，以及曾於2020年參與致聯合國人權事務高級專員聯署公開信的原因。

陳皓桓向警方回信，強調香港居民根據《基本法》享有結社自由，而民陣不認同臨時立法會所引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法組織。

陳皓桓回信說：「過去多年，警方等政府部門一直與民陣合作，從未要求民陣申請社團註冊，亦從未警告或質疑民陣為非法組織，警方代表甚至『公眾集會及遊行上訴委員會』的聆訊中讚揚民陣為『一個大品牌』，與警方在遊行集會方面『合作得好好』，這點在近期一宗法庭案件中由一位總督察在庭上作供時確認。」

「對於有關當局質疑違反《社團條例》，民陣感到相當詫異，如民陣為非法社團，警方與多個政府部門何以一直與非法社團合作？全國政協副主席梁振英先生當年何以以行政長官身份稱呼『非法社團』為朋友？」

《社團條例》的註冊要求在1992年被英屬香港立法局廢除，但全國人大常委會於1997年2月裁定該版本《社團條例》牴觸香港《基本法》，於7月1日主權移交後不予採用為香港特區法律。當時在廣東深圳運作的香港特區臨時立法會於6月通過修訂案，將《社團條例》還原至1992年前版本，自特區成立日起生效。

圖像來源，South China Morning Post/Getty Images 圖像加註文字， 爭取行政長官與立法會雙普選是民陣「七一」遊行存在良久的主題。

今年5月11日，時任警務處處長鄧炳強表示已收到民陣答覆，並留意到對方並未提供「根據法例要求的資料」，警方將與律政司研究，「不排除下一步會有執法行動」。行政長官林鄭月娥同日被《蘋果日報》記者問及會否取締該報與民陣，她說：「我的答覆還真是依法辦事。」

6月25日，中國國務院根據《基本法》批准林鄭月娥建議，鄧炳強升任保安局局長兼特區行政會議成員。

陳皓桓對BBC中文記者說，警方對民陣的行動旨在讓民陣倒閉。

「我們分析認為，7月1日是共產黨建黨100週年，它不想7月1日香港有任何事情發生。這也是《國安法》一週年，它不想有示威、看到有群眾動員，所以用盡方法打壓政治領袖、團體、組織和平台。民陣在2019年多次發起遊行的平台，既然它不想見到群眾運動出現，就想取締這個平台。這很明顯是一個政治打壓、是一個政治行動。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 陳皓桓（中）於5月被判囚一年半。

7月下旬，《大公報》、《星島日報》等接連指控民陣至少500萬港元捐款去向不明，又不斷借用成員組織銀行賬戶收取並處理捐款，有洗錢嫌疑，再次催促警方對民陣作刑事調查。《明報》3月中曾引述民主黨一名匿名人士稱：「舉例如廉署調查民陣帳目，眾黨派毋須退出，因民陣帳目根本無問題，但若是國安法，卻不知對方會如何下手。」

8月11日，多家媒體引述匿名消息稱民陣將宣佈解散，其中，《文匯報》聲稱民陣已通過解散決議，並稱「多個會員團體擔心惹禍上身」。

蕭澤頤說：「民陣由2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，也未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團，近年組織一系列大型非法遊行集會，有的可能涉嫌違反《國安法》，警隊將會深入調查取證。」

「總而言之，要是你犯罪，我就追著你的違法行為去，辭職也沒用，犯了法就是犯了法。現在從良可以是（在法庭上）求情的理由，但繼續去違法只會更加深化犯罪行為的嚴重性。」