香港民陣一致通過解散 結束19年歷史 「七一」遊行主辦單位不敵《國安法》威脅
因主辦香港「七一」反政府遊行而知名的「民間人權陣線」（簡稱「民陣」）宣佈解散，結束19年歷史。成為繼香港教育專業人員協會（教協）之後，又一個因應《香港國安法》而結束的香港泛民主派組織。
「民陣」星期天（8月15日）發表聲明說，因召集人陳皓桓已經入獄，秘書處已無法運作，且沒有成員願意參與來屆秘書處工作，星期五（13日）一致議決解散。民陣稱感謝香港市民與組織一直併肩同行。
自今年3月以來，香港官方和親北京媒體接連指控民陣涉嫌收取美國官方組織資助等行為，意圖危害中共政權，違反《香港國安法》，並涉嫌其他刑事犯罪，建制派政客促請香港警方作刑事查處。陳皓桓此前曾對BBC中文批評稱，香港警察調查民陣是政治打壓，旨在讓其倒閉。
香港警務處處長蕭澤頤對官方報紙稱，警方已搜集證據，將「隨時執法」，「辭職也沒用」。
民陣的聲明說：「近一年多來，政府不斷以疫情為由，拒絶民陣及不同團體的遊行申請，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰。民陣本希望繼續以原有的方式與大家迎難而上，可是，召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，只能在此無奈宣佈解散。」
「民陣已於8月13日召開週年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。民陣約160萬元（20.56萬美元；133萬元人民幣）的資產，會指示民陣資產託管團體捐給合適的團體。」
「雖然民陣今天不再存在，但我們相信，不同團體仍然會繼續堅守理念，毋忘初衷，撐住公民社會！」
國際特赦組織（Amnesty International）形容民陣是在「香港警察與親北京媒體騷擾相結合下」的長期詆譭與削弱能力行動中被迫解散。
國際特赦組織中國團隊負責人羅助華（Joshua Rosenzweig）說：「本周所見的自我審查格局還警示著一個令人擔憂的骨牌效應，嚴厲的《香港國安法》觸發了獨立公民社會組織從這座城市加速消失。」
香港最大親北京政黨民建聯則稱，民陣解散「完全是咎由自取」。
民建聯發表聲明稱：「長期以來，民陣組織及煽動多項反中亂港的活動，更在黑暴期間，無視警方拒絶批准遊行申請，多次強行舉辦非法集會，借此為暴徒提供聚集機會，在本港多區釀成嚴重暴力事件；此外，不少報道已揭露民陣多年來的賬目不清，資金去向不明，以及收取外部勢力的資助。民陣的惡行罄竹難書，更有不少嫌疑觸犯本港法律。」
「我們期望並全力支持特區政府堅定不移地持續推動各項維護國家安全的工作，並呼籲社會各界及全港市民支持特區政府，共同維護國家安全。」
民陣曾經舉足輕重的日子——反國安立法
2002年，香港主權移交五週年，首任行政長官董建華成功連任，時任中國國務院副總理錢其琛6月接受香港媒體專訪時提出，香港應落實《基本法》第23條規定的反顛覆國安立法，特區政府同年9月發表諮詢文件，國安立法討論轉趨熾熱。此時，香港基督徒學會總幹事胡露茜博士發起成立民間人權陣線，表達反對「23條立法」意見。
2003年2月，《國家安全（立法條文）條例草案》正式公布並提交立法會審議，民主派陣營認為草案條文含糊苛刻，將嚴重侵害市民自由。3月，香港爆發SARS（又稱薩斯、非典型肺炎、沙士、沙斯）疫情，最終共有299人染疫病逝。6月疫情結束之後，有關「23條立法」的討論恢復，民陣宣佈在7月1日發起遊行，反對立法。
此前，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）等組織會在7月1日遊行，規模不大。民陣首次「接辦」的這次「七一遊行」最終萬人空巷，參與群眾擠滿香港島北岸鬧市大道，高喊反對「23條立法」，要求董建華與保安局局長葉劉淑儀下台等口號。遊行從下午持續至入夜，民陣稱有50萬人參加，是1989年聲援北京天安門學運以來最高；香港警察稱有35萬人。
胡露茜兩周後在一場集會中說：「7月1日50萬人上街不是民陣的功勞，而是香港人已經醒覺到，如果自己不站出來，為爭取自己以及整體社會的利益，表達自己的意見，我們的社會將會更可悲。」
自此，民陣的「七一遊行」與支聯會的「六四」燭光晚會並列為香港政治日曆的兩大活動，遊行從單一議題抗議，逐漸演變成不同壓力團體向政府表達不同訴求的「大熔爐」，除了爭取行政長官與立法會雙普選外，勞工權益、弱勢社群、爭取新聞自由、性小眾團體、法輪功等等，均參與其中。從銅鑼灣維多利亞公園到中環特區政府總部，與後來添馬艦新政府總部的遊行路線，歷經16年而不變。
與此同時，遊行人數爭議也成為了關注與爭論焦點。香港大學社會行政兼統計學學者葉兆輝教授團隊與香港大學民意研究計劃也先後加入統計併發佈遊行人數。
2014年的「七一遊行」有51萬人參加，警方數字則是9.86萬人。當時香港正再次討論政治制度改革方案，而遊行前不到一個月，中國國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，稱北京中央擁有對香港特區的全面管治權，又強調要警惕外部勢力利用香港干預中國內政的圖謀。這些都被視為遊行人數再創新高的導火索。
同年8月31日，中國全國人民代表大會常務委員會通過決議，否定讓港人參與提名行政長官參選人，民主派群眾運動此起彼落。9月28日凌晨，「佔領中環」抗議啟動，演變成「雨傘運動」，但佔領運動歷經79日沒能爭取到港府或北京任何讓步，以警方清場告終。這引發了年青一代對泛民主派主導政治活動的質疑，民陣「七一遊行」此後數年的參與人數顯著下降。
來到2019年，《逃犯條例》修訂案再次引起廣泛爭議，民陣多次發起遊行集會，其中6月9日、6月16日與8月18日三場遊行的大會估計人數均超過100萬，完全刷新民陣紀錄。同年「七一遊行」則有55萬人參加。
但各場「反送中」遊行後發生的暴力警民衝突——包括2019年「七一遊行」後發生的衝擊立法會大樓事件——紛紛被特區政府以至於北京歸咎於民陣，上至中共《人民日報》，下至香港親北京媒體，紛紛將民陣描繪成「黑暴亂港平台」，甚至指控民陣施行恐怖主義活動。
民主派在同年12月舉行的區議會選舉中大勝，民陣時任召集人岑子杰也順利當選區議員。但未幾，2019年新型冠狀病毒病疫情（COVID-19；新冠疫情）爆發，特區政府陸續頒布「限聚令」等措施，「反送中」抗爭活動迅速冷卻，民陣多次申請遊行集會均被警方拒絶，包括2020年「七一遊行」。
而就在2020年「七一」前夜，全國人大常委會通過《香港國安法》，交香港特區頒布實施。7月底，香港特區行政長官林鄭月娥宣佈因新冠疫情，引用緊急法律押後原定於9月舉行的立法會選舉。陳皓桓於10月接任民陣召集人，岑子杰2021年1月因牽涉民主派立法會初選案，成為被起訴《香港國安法》「串謀顛覆國家政權罪」的47名被告人之一，被收押至今。
陳皓桓入獄前對BBC中文記者說：「我不認同民陣已經做不到以前做的事，當然我們無法舉行示威集會，難以叫大家一齊上街，但仍可做街站（街頭攤位），繼續找方法做事，例如《國安法》47人初選案，民陣都有發起群眾排隊進法庭聲援，都見到好多市民來法庭。」
民陣解散的觸發點是什麼？
觸發民陣最終解散的近因可追溯至3月5日，新加坡親政府的《聯合早報》引述匿名消息稱，此前網上流傳美國國家民主基金會（NED）曾資助民陣舉辦反修例活動，香港當局正調查此事，一旦證實屬實，民陣將因違反《香港國安法》而被特區政府取締。
該報還稱，民陣從未根據香港特區《社團條例》向政府註冊，一旦被判有罪，民陣負責人最高可被監禁三個月。
至3月中，教協宣佈終止參與民陣工作，數家香港媒體披露香港民主黨也已終止參與民陣工作。香港《明報》引述「民主派中人」稱，他們接獲「中間人」傳話，要是不退出民陣，就有機會受牽連，被指控違反《香港國安法》。
民陣成員團體由48個迅速減少至目前約10個，其中主要是激進民主派政黨社會民主連線及其衛星組織。實際上，民陣最後兩任正式召集人——岑子杰與陳皓桓——均為社民連核心成員。
社民連當時公開聲言不會退出民陣。
由中共直接控制的《大公報》、《文匯報》和《香港商報》，以及數份親政府的民營報章，此後接連發表指控民陣涉嫌刑事違法行為的報道與評論。3月20日，《大公報》聲稱有該報讀者向中國大陸「國家安全機關舉報受理平台」舉報，要求徹查民陣涉嫌「收受外國資金」或「勾結外國勢力」。
陳皓桓今年5月被判監前接受BBC中文專訪時說：「我會笑著說：『都說沒收過NED的錢，沒有試過。』我們民陣一直在街頭籌款，一直都是辦遊行，又怎麼個勾結外國勢力、收取外國資金呢？」
「你不能叫一個英語不好的人勾結外國政治勢力，連政治詞語我都不懂讀，你怎樣誣陷我？你要誣陷我也沒辦法，但就好像誣蔑一個盲人偷看國家機密一樣。」
4月26日，陳皓桓表示接獲香港警務處社團事務主任文件，指控民陣涉嫌違反《社團條例》，要求民陣於5月5日前提供六項資料或解釋，包括民陣曾舉辦公眾遊行及集會的日期及地點、成立以來所有收入紀錄，以及曾於2020年參與致聯合國人權事務高級專員聯署公開信的原因。
陳皓桓向警方回信，強調香港居民根據《基本法》享有結社自由，而民陣不認同臨時立法會所引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法組織。
陳皓桓回信說：「過去多年，警方等政府部門一直與民陣合作，從未要求民陣申請社團註冊，亦從未警告或質疑民陣為非法組織，警方代表甚至『公眾集會及遊行上訴委員會』的聆訊中讚揚民陣為『一個大品牌』，與警方在遊行集會方面『合作得好好』，這點在近期一宗法庭案件中由一位總督察在庭上作供時確認。」
「對於有關當局質疑違反《社團條例》，民陣感到相當詫異，如民陣為非法社團，警方與多個政府部門何以一直與非法社團合作？全國政協副主席梁振英先生當年何以以行政長官身份稱呼『非法社團』為朋友？」
《社團條例》的註冊要求在1992年被英屬香港立法局廢除，但全國人大常委會於1997年2月裁定該版本《社團條例》牴觸香港《基本法》，於7月1日主權移交後不予採用為香港特區法律。當時在廣東深圳運作的香港特區臨時立法會於6月通過修訂案，將《社團條例》還原至1992年前版本，自特區成立日起生效。
今年5月11日，時任警務處處長鄧炳強表示已收到民陣答覆，並留意到對方並未提供「根據法例要求的資料」，警方將與律政司研究，「不排除下一步會有執法行動」。行政長官林鄭月娥同日被《蘋果日報》記者問及會否取締該報與民陣，她說：「我的答覆還真是依法辦事。」
6月25日，中國國務院根據《基本法》批准林鄭月娥建議，鄧炳強升任保安局局長兼特區行政會議成員。
陳皓桓對BBC中文記者說，警方對民陣的行動旨在讓民陣倒閉。
「我們分析認為，7月1日是共產黨建黨100週年，它不想7月1日香港有任何事情發生。這也是《國安法》一週年，它不想有示威、看到有群眾動員，所以用盡方法打壓政治領袖、團體、組織和平台。民陣在2019年多次發起遊行的平台，既然它不想見到群眾運動出現，就想取締這個平台。這很明顯是一個政治打壓、是一個政治行動。」
5月28日，陳皓桓因承認在2019年10月1日中國國慶日組織及參與未經批准集結，被判監禁18個月，即時入獄，民陣秘書處頓時空無一人，曾兩度出任民陣召集人的資深巴士工會領袖鍾松輝擔任臨時召集人。6月下旬，鍾松輝向香港媒體證實，因行政上已不可行，民陣不再申請舉行「七一」遊行。到7月1日，遊行傳統起點維多利亞公園被警方引用《公安條例》封閉。
7月下旬，《大公報》、《星島日報》等接連指控民陣至少500萬港元捐款去向不明，又不斷借用成員組織銀行賬戶收取並處理捐款，有洗錢嫌疑，再次催促警方對民陣作刑事調查。《明報》3月中曾引述民主黨一名匿名人士稱：「舉例如廉署調查民陣帳目，眾黨派毋須退出，因民陣帳目根本無問題，但若是國安法，卻不知對方會如何下手。」
8月11日，多家媒體引述匿名消息稱民陣將宣佈解散，其中，《文匯報》聲稱民陣已通過解散決議，並稱「多個會員團體擔心惹禍上身」。
8月13日——民陣正式通過解散決議的一天——《大公報》刊登對警務處處長蕭澤頤的專訪，蕭澤頤稱警方對民陣早有部署。
蕭澤頤說：「民陣由2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，也未有按法例向警務處牌照科註冊為合法社團，近年組織一系列大型非法遊行集會，有的可能涉嫌違反《國安法》，警隊將會深入調查取證。」
「總而言之，要是你犯罪，我就追著你的違法行為去，辭職也沒用，犯了法就是犯了法。現在從良可以是（在法庭上）求情的理由，但繼續去違法只會更加深化犯罪行為的嚴重性。」
沒有了民陣的香港民主派怎麼辦？陳皓桓此前對BBC中文說：「香港未來還有沒有遊行，不是看政權如何打壓，而是香港人如何選擇。以前民陣會申請不反對通知書，可以用和平理性非暴力方式遊行，但未來很明顯，警方不會再批不反對通知書，市民上街好可能會是不合法，有要承受刑責的風險，這將會是香港人的選擇。」