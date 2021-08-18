香港大學4名學生因「宣揚恐怖主義」被捕，曾就哀悼刺警疑犯引爭議

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圖像來源，SOPA Images/LightRocket/Getty Images 圖像加註文字， 香港警方國安處稱，除了已拘捕四人外，還將約見其他與會者，了解他們的投票理由。

香港警察國家安全處拘捕香港大學學生會四名前任和現任幹事扣查，指控他們涉嫌「宣揚恐怖活動」。案件與七一銅鑼灣刺警案有關。

今年7月1日深夜，50歲梁姓男子在銅鑼灣鬧市持刀刺傷一名警員後自殺身亡，特區政府定性事件為「孤狼式本土恐怖襲擊」。香港大學學生會評議會7月7日晚開會，通過「深切哀悼」刺警嫌犯動議，引起特區政府與親建制政治陣營猛烈批評。

學生會其後宣佈撤回議案並道歉，部分幹事會和評議會成員辭職。港大校方宣佈終止承認學生會，並禁止涉及該次會議學生進入校園，警察國安處也到港大搜查，至星期三（8月18日）採取拘捕行動。

香港行政長官林鄭月娥此前針對有市民到刺警案現場獻花，批評有人將社會矛盾與暴力行為掛鉤，傳播「歪理」，另又促請家長與教師等舉報身邊青少年的違法行為。

保安局局長鄧炳強星期三被追問為何逮捕學生時稱，不會因為任何人有特定身份而不予抓捕。他又在當天立法會會議上聲稱，香港本地激進組織大多利用社交媒體招攬成員，行徑與國際恐怖主義活動趨勢相似，但也有跡象顯示，有人將恐怖主義思想滲透校園，招攬學生參與恐怖活動。

鄧炳強稱，一些學生關注組織、政治團體和補習社，「肆意向學生灌輸不當價值觀，散播虛假或具偏見的訊息，意圖引起學生對國家及特區政府的憎恨，甚至鼓吹使用暴力及違法行為，以達致政治目的」，特區政府將加強情報搜集，並全面調查任何在網上散播虛假或不良訊息、企圖煽動仇恨或暴力的行為。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 刺警案發生後，一些香港市民尤其是年青人到案發現場獻花，被警察驅趕。

警方指控被捕學生「光榮化恐怖主義」

香港警察國安處高級警司李桂華星期三稱，在7月7日舉行的港大學生會評議會緊急會議上，「有人宣揚恐怖主義」，警方拘捕四名18至20歲男性，均為港大學生會幹事或學生會評議會成員，並稱，四人均有與會，並有發言及擔任職務。

香港媒體引述匿名消息來源報道，被捕人士包括前學生會會長郭永皓、評議會主席張敬生、前文學院學生會外務副主席容頌禧、前李國賢堂宿舍學生會代表杜林丞亨。港大學生會校園報《學苑》稱，《學苑》總編輯、港大校園電視主席和評議會榮譽秘書也被警方要求協助調查。

港大學生會評議會在該次會議上通過「深切哀悼」和「感激」自殺身亡的刺警案嫌犯，警察國安處批評該動議「令人咋舌，合理化、美化、光榮化恐怖主義及無差別襲擊，鼓勵做自殺行為，同社會道德標凖全不相乎」。

李桂華稱，除了被捕四人外，警方還將約見曾出席該次會議的人員，了解他們在會議中的角色和投票理由。

港警國安處指四人涉嫌違反了《港區國安法》第27條，即「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動」，國安處聲明強調，所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

《香港國安法》規定，「宣揚恐怖活動罪」若被法庭裁定有罪，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 警察國安處探員7月中曾搜查正被校方逼遷的港大學生會大樓。

決議通過後，港大校方對媒體表示，評議會「美化暴力襲擊」，「為社會帶來錯誤訊息」，強烈譴責評議會通過有關決議。港大校務委員會主席，前香港特區教育局局長李國章教授對英文《南華早報》稱，「歡迎」警察國安處調查學生會，並將考慮開除涉事學生。

7月9日凌晨，學生會會長郭永皓率領幹事會與評議會成員召開記者會，稱議案「內容嚴重不當」，學生會無意鼓勵任何非法行為，並向港大同學道歉。郭永皓等幹事同時宣佈辭職。

港大校方隨後宣佈終止承認成立於1912年的學生會，下令學生會遷出辦公樓。警察國安處7月16日到學生會辦公樓搜查，在包括《學苑》與校園電視的辦公室內抄走多箱證物。

8月4日，港大校委會頒令禁止涉及該次會議學生進入校園。這觸發數百名港大畢業生聯署要求校方撤回禁止進入校園的處分，聯署人認為學生已撤回議案和道歉，不應剝奪學生學習機會。

對於四名學生會成員被捕，港大校方對香港媒體稱，案件正在調查中，校方不適宜評論。

據香港警察7月底公布數據，截至2021年6月30日，警方以涉嫌危害中國國家安全相關罪行為由，共拘捕117人，其中64人已被提起刑事訴訟。