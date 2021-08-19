香港國安法首有被告認罪：12港人案李宇軒承認「串謀勾結外國勢力」

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圖像來源，NurPhoto/Getty Images 圖像加註文字， 李宇軒等「12港人案」涉案人士在中國大陸服刑回港後再被起訴。

12港人偷渡案涉案青年異議人士李宇軒以及報稱任職律師助理的陳梓華，被控《香港國安法》下「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪名，案件周四（8月19日）在香港高等法院審理，兩人認罪，李宇軒在庭上鞠躬致歉。法官把案件押後至明年1月3日再訊。

李宇軒的妹妹Beatrice Li對路透社表示，並不清楚哥哥在中國大陸和香港具體發生什麼事，但她批評此案更似在中國法律制度模式審理，而非一貫香港法律制度。

香港保安局指案件進入法律程序，拒絶評論，但強調危害國家安全是非常嚴重的罪行。

原屬「本土派」組織「香港故事」的30歲青年李宇軒2020年8月與其餘11人乘快艇欲從香港前往台灣，被中國大陸邊防人員截獲，廣東深圳法院去年以「偷越邊境罪」判囚，今年3月刑滿釋放後返港再遭另案起訴。

這宗12港人案引起廣泛關注，批評人士認為這是政治打壓。目前至少有25人因牽涉此案，被香港與中國大陸當局抓捕，當中部分人被判刑，部分被收押，也有人正保釋候查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 囚車抵達法院時，港警在場戒備。

「重光團隊」

李宇軒與陳梓華這次承認的是《香港國安法》下的一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，若被判有罪，可判三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

控方指，兩名被告和黎智英、黎智英長期助手馬克·西蒙（Mark Simon）、綽號「攬炒巴」的活動人士劉祖迪等在反修例運動期間控制一個名為「重光團隊」（前稱攬炒團隊）的組織，在社交媒體宣傳，並與外國政治人物或活動人士聯繫，其目的是譴責中國、香港和香港警察，呼籲外國制裁中國和香港。當中，控方指黎智英和馬克·西蒙是「幕後主腦」並提供財政援助。

黎智英因反修例示威案被判監，正在監獄服刑，他亦捲入《國安法》等案件，案件10月12日在高等法院再提堂。馬克·西蒙和劉祖迪正被通緝，兩人身處海外。

李宇軒與陳梓華原本另外分別涉及「串謀協助罪犯」、「無牌管有彈藥」等罪名，但法庭決定將控罪存檔。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 12港人偷渡案：台灣「保護傘」發起人，香港區議員黃國桐於1月被警方以涉嫌「協助逃犯」拘捕。

「官派律師」疑雲

李宇軒去年被深圳市鹽田區人民法院以偷越邊境罪判囚七個月、罰款1萬人民幣（約合1500美元）。今年3月22日出獄後馬上被押送回香港。

他的案件在香港一直受到高度關注，他在大陸服刑完畢返港時，家屬一度無法跟他取得聯繫而發聲爭取接觸李宇軒。

在案件初期，家屬曾質疑李宇軒的代表律師並非由家屬委任，而是「官派律師」，不過這些代表律師否認相關指控。

輿論把案件類比中國異見人士的遭遇。