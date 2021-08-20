中國政府入股字節跳動 美議員呼籲拜登再禁TikTok

50 分钟前

圖像來源，EPA

路透社援引公司記錄顯示，有政府背景的中國公司已入股字節跳動，擁有1%的股權。

中國的企業信用信息公示系統顯示，投資字節跳動的公司名為網投中文(北京)科技有限公司。

網投中文是由三家中國國家機構所有。該公司註冊文件顯示，由中國互聯網投資基金、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。中國互聯網投資基金由國家互聯網信息辦公室和財政部設立。

路透社援引一位消息人士稱，上述持股使具有國資背景的網投中文在字節跳動可擁有一個董事會席位。

是否影響美國TikTok？

字節跳動是中國最近幾年崛起的互聯網新貴。旗下的短視頻社交平台「抖音」不僅在中國市場攻城略地，用戶量突破6億人；其國際版應用"TikTok"用戶量接近7億，其中1億左右為美國用戶。

美國前總統特朗普在任時， 指責TikTok掌握大量美國用戶信息，存在國家安全擔憂。因此先後發佈兩道對TikTok的禁令。不過隨著特朗普敗選，兩道禁令在美國法院不斷受挫。

今年六月，拜登政府撤銷了特朗普時期的一系列針對TikTok的行政命令。

不過，隨著政府背景的資本注入字節跳動，相關爭議再起。共和黨籍的美國參議員盧比奧（Marco Rubio）本周四發佈聲明呼籲拜登再次禁止TikTok。

「北京的強勢表明，這個政權將TikTok視為黨國的延伸，那麼美國也需要以此對待（TikTok）。」

圖像來源，Reuters

盧比奧還表示，美國必須建立一套標凖，任何高風險的外國應用想要在美國運作都必須先符合相關標凖。

路透社援引上述消息人士稱，這並沒有使中國政府持有熱門短視頻應用TikTok的任何股份。TikTok沒有在中國推出。

字節跳動發言人表示，負責中國業務的這家子公司「只與字節跳動在中國市場的一些視頻和信息平台有關」。

對於盧比奧的言論，中國外交部發言人趙立堅回答記者提問時稱他「罔顧事實，不知疲倦地發表反華言論」。

防止滴滴事件再次發生？

目前，字節跳動目前還未上市，並且是未上市企業中估值最高的一家。

艾媒諮詢發佈的報告顯示，字節跳動參考估值超過4000億美元，排名第二、第三的是螞蟻集團和京東科技，參考估值分別為2200億美元和2000億美元。

今年中國企業IPO成功的企業中，最為矚目的是滴滴出行。6月30日在美上市後估值達到684億美元，是2014年以來中國公司在美國的最大上市案。

緊接著滴滴的命運急轉直下。網絡安全審查、App被下架、多部門進駐，使滴滴股價一路下跌，截止8月18日，市值僅剩382億美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 滴滴出行上市不到48個小時就被審查，令輿論嘩然。

滴滴之所以被嚴厲打擊，很大程度上因為對監管層的"陽奉陰違"。港媒《巨子ICON》引述接近中國金融監管高層人士稱，北京方面下「重手」，主要還是因為滴滴不顧勸誡貿然赴美上市。甚至特意選擇在中共百年黨慶之前赴美，希望能夠「先斬後奏」，讓監管層更為震怒。

有鑒於此，當政府背景的資金入住字節跳動，並且可派出董事，那麼包括上市在內的任何重大戰略決策，都在監管的視野之內。如滴滴一樣「先斬後奏」的情況幾乎不會發生，上市決策將在政府嚴密監管下進行。