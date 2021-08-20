西藏舉行「和平解放」70週年大會 巨型習近平畫像高聳

52 分钟前

圖像來源，Xinhua

中國當局周四（8月19日）在拉薩舉行大型集會，慶祝中共將這個西南高原地區納入統治七十週年。

當地時間上午10時，「慶祝西藏和平解放70週年大會」在布達拉宮廣場舉行。中國全國政協主席汪洋代表中央政府發表演講，包括學生、軍人在內的逾一萬人參與了慶祝大會。

在1950年中共取得昌都戰役的關鍵性勝利後，中國中央政府在次年5月與當時獨立統治西藏的噶廈政府達成協議，允許解放軍進駐拉薩。中國當局將其稱為「西藏和平解放」。

大會伊始，中共中央統戰部部長尤權宣讀了中共中央、全國人大、國務院、全國政協和中央軍委的賀電。

「70年前西藏和平解放，是西藏歷史上具有劃時代意義的轉折點」，尤權說道。「西藏翻天覆地的巨大變化充分證明，沒有中國共產黨就沒有新中國，也就沒有新西藏。」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 「慶祝西藏和平解放70週年大會」在布達拉宮廣場舉行。

中國全國政協主席汪洋在隨後的致辭中列舉了西藏的經濟發展成績和脫貧成就，包括實現了15年公費教育等。

他同時照本宣科地表示，要把民族團結宣傳教育與「社會主義核心價值觀教育、愛國主義教育、反分裂鬥爭教育、新舊西藏對比教育」以及馬克思主義教育結合起來，推動西藏民眾的民族認同感。

「（70年前）我們徹底驅除帝國主義勢力，掀起波瀾壯闊的民族改革，結束了政教合一、神權控制政權的歷史，」他說道。「翻身做主的百萬農奴歡呼，貴族的太陽落下去了，我們的太陽升起來了。」

巨型習近平畫像

儘管中國多個省市正在面臨變異新冠病毒株德爾塔引發新一波疫情，但參與此次慶祝大會的官員和民眾大多沒有佩戴口罩，也沒有保持社交距離。

這或許是因為當地已經連續超過560天沒有新的新冠病例。自2020年新冠疫情爆發至今，這個中國海拔最高的行政區僅確診一例新冠肺炎病例。

不過，相比於十年前舉行的60週年大會，此次大會流程仍有所精簡，沒有舉行閲兵式和群眾遊行。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 官方媒體的畫面顯示，高聳的藍底習近平畫像有三至四層樓高。

值得注意的是，廣場兩側樹立起了兩幅巨型畫像，其中一幅是習近平本人的巨型標凖肖像畫，另一幅則是從毛澤東、鄧小平到習近平的中共五代領導人頭像合集。

官方媒體的畫面顯示，高聳的藍底習近平畫像有三至四層樓高，高度甚至超過了背後的樹木和旁邊的氣球。

在上世紀50到70年代的毛澤東時期，中國的宣傳官員們常在集會和慶典中展示毛澤東畫像，以加強個人崇拜和思想控制，但在鄧小平進行「改革開放」後這種情況變得越來越少。

但在習近平上台後，他本人及中共前任領導人的肖像被日益廣泛地安置在西藏的公共場所，甚至一些寺廟中。

在大會上，汪洋還代表中共中央，向西藏自治區贈送了習近平題寫的「建設美麗幸福西藏，共圓偉大復興夢想」的賀匾，並向班禪額爾德尼贈送賀幛。

「和平解放」

中國政府所說的「西藏和平解放」，是指剛建國的中共政權在1951年通過軍事行動和談判，成功實現對西藏駐軍和管控的過程。

在過去，清政府曾在西藏駐軍，並派遣駐藏大臣實施管理，但在中華民國的北洋和國民政府時期，西藏處於半獨立狀態，由精神領袖達賴喇嘛和噶廈政府實際控制。1949年中共建政後，對西藏地區宣告主權，並派出多路軍隊挺進西藏。

在1950年的昌都戰役中，藏軍慘敗。1951年，中央政府和西藏地方政府簽署《關於和平解放西藏辦法的協議》，確定由北京統一管理西藏的對外事務，藏軍將編入解放軍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平及中共前任領導人的肖像被日益廣泛地安置在西藏的公共場所

但在1959年，由於藏族民眾抗議中共統治，解放軍和西藏軍民發生嚴重武裝衝突。該衝突以十四世達賴喇嘛流亡印度而告終，中共宣佈廢除噶廈政府，籌建西藏自治區。

中央政府自此在西藏推行土地改革，廢除農奴制。達賴喇嘛和西藏流亡政府「藏人行政中央」被中共稱為「分裂主義者」。

中共常以西藏舊時政教合一的政權下存在農奴制，以及如今的經濟高速發展來佐證其統治的正當性。但西藏流亡政府認為，西藏擁有獨特的文化，漢人的到來同化了藏人的生活方式和信仰，並破壞了高原的生態環境。

儘管中國當局對於西藏的管控尚沒有達到在新疆那樣的程度，但北京正日益以民族團結為名，加強對這個有著310萬藏人的邊陲地區的管控。

去年8月，在一次關於西藏問題的高層會議上，習近平要求積極引導藏傳佛教「與社會主義社會相適應」，並強調需要「鑄牢中華民族共同體意識」。