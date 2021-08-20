新冠疫苗：解讀免疫橋接，台灣產疫苗「高端」的辯論熱區

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣本地生產的"高端"疫苗將在8月23日開始正式接種。

台灣本地生產的「高端」疫苗將在下周一（8月23日）開始正式接種。第一輪計約有50萬人登記，包括台灣總統蔡英文及副總統賴清德。

這款疫苗採用「免疫橋接」（immunobridging）技術，以牛津/阿斯利康疫苗（AstraZeneca 台稱AZ）的「中和抗體」做為替代療效指標。這也將是全球首款以「免疫橋接」技術研發並投入緊急使用的新冠疫苗。

有台灣醫學界人士指出，免疫橋接在疫苗研發中十分常見。譬如台灣過去施打的流感疫苗就是採取這種技術研發而得。

也有台灣醫學界人士以當前施打新冠疫苗的緊迫性為由，認為要先走完三期試驗再推出疫苗會追不上變種病毒的腳步，因此應尊重這一技術。但強調三期試驗也應進行。

但有澳洲流行病學學者對此表示擔憂，認為此舉爭議頗大。理由之一是，過去一般情況都是在疫苗製造商已經進行了三期試驗開發了疫苗，但想針對新的變體或新的人群對已有疫苗進行修正才使用免疫橋接技術。

此外，採用這一技術生產的疫苗，未來能否獲得全球各國疫苗護照，也是未知話題。

免疫橋接是什麼？

簡單來說，「免疫橋接」技術是指，在實驗室比較已有疫苗和開發中疫苗的「中和抗體量」，取代三期實驗結果。

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台灣中山醫學大學張文瑋教授解釋，免疫橋接就是使用免疫保護相關性（immunological correlate of protection，ICP）之指標，在尚無最終臨牀有效性數據下，做為新疫苗核准上市審查的依據。其中，有關抗體或T細胞的免疫分析，都能作為ICP的評估。

在尚未有第三期試驗的數據下，台灣衛福部於今年7月通過「高端」新冠疫苗的緊急使用授權（EUA），就是使用「免疫橋接」（immunobridging）方式進行審查，成為全球新冠疫苗首例。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙接受媒體採訪時曾舉例稱，「一種是正式畢業拿到學位、一個是同等學歷，二期橋接三期就是用同等學歷去取代正式學位。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣目前施打的是進口的AZ和莫德納兩款疫苗。

台灣衛福部食藥署上個月公布試驗結果時稱，參與高端疫苗的受試者血清轉換率達95.5%，中和抗體GMT是AZ疫苗組的3.4倍，兩項皆達標，因此通過EUA委員會審查。但高端公司仍須在疫苗核准一年內，每月提供國內外疫苗保護效益的數據，並持續同步進行三期試驗。

經巴拉圭政府同意，高端疫苗第三期臨牀試驗7月底開始在當地展開。

已有先例

台灣疫苗推動協會榮譽理事長，台大醫院主治醫師李秉穎對台灣媒體表示，免疫橋接保護性抗體的制定，在疫苗研發中十分常見。他以每年在台灣施打盛行的流感疫苗為例稱，「不可能每年都花費3至4個月去做第三期的試驗，那流感早就過去了，因此都是用保護性抗體的依據，只要不亞於所訂的標凖，它就可以上市使用。」

李秉穎又說，以免疫橋接方式授權疫苗上市在美國也有先例，像是HPV疫苗（子宮頸癌疫苗），從四價疫苗要變九價的時候，美國FDA就使用免疫橋接：「只要多出來的5種病毒抗體，不亞於原來4種的話，就可以上市使用。」

圖像來源，Food and Drug Administration, Taiwan. 圖像加註文字， 高端疫苗將於8月23日起開始施打。

陳秀熙教授則向BBC中文分析，面對新冠病毒，各國一開始都同意在疫苗研發上，需走完三期試驗，但沒想到新冠病毒的變種迅速，要先走完三期再推出疫苗會追不上變種病毒的腳步，因此各國開始計劃以免疫橋接先取代三期疫苗試驗數據。

陳秀熙解釋稱，世衛組織（WHO）在今年五月就有召開會議，討論免疫橋接在新冠疫苗開發上的應用，但世衛尚未正式通行。他個人認為，在嚴格遵守各國訂出的EUA科學規範下，能尊重免疫橋接研發新冠疫苗。不過，他強調之後的三期乃至於四期臨牀試驗仍需進行，以應對新冠病毒不斷變種之趨勢。

爭議持續

陳秀熙亦不諱言，以免疫橋接取代三期試驗結在台灣醫療界有不同的聲音，研發生產方（譬如藥商）也有不同看法，一直以來辯論不斷。

澳洲南澳大學的流行病學教授伊思特曼（ Adrian Esterman）向BBC中文解釋，免疫搭橋是指根據疫苗產生免疫反應的能力，而非第三期試驗的結果來推斷疫苗的功效。過去，在一般情況下，免疫橋接試驗都是在疫苗製造商已經進行了三期試驗開發了疫苗，但想針對新的變體或新的人群（如兒童）對已有疫苗進行修正才使用這種方式。

高端疫苗使用免疫橋接而非三期試驗就通過台灣的EUA，伊思特曼認為爭議頗大。他指出，譬如越南正研發的「Nanocovax」新冠疫苗，目前還在進行第三期試驗。不過，俄羅斯的「衛星五號」（Sputnik-V）新冠則是在三期試驗結果前，便開放接種，現在看來該疫苗是有效且安全，但仍有其他問題存在，而且世衛組織也尚未批准。

能否獲得「疫苗護照」？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟已從7月1日開始使用新冠數字證明。

除了關於三期試驗缺失的憂慮之外，台北市長柯文哲也提到，「未來高端疫苗接種，不過比較麻煩的是，拿疫苗護照比較會出問題。」

伊思特曼也說，其他國家在考慮疫苗護照時，高端疫苗未來可能存在重大問題。類似的例子是，印度藥廠代工的AZ疫苗最近便有爭議發生，導致一些歐洲國家將不接受該地生產的AZ作為接種疫苗證明。

據此，台灣衛福部長陳時中向媒體坦承，19日與美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會面時，確實有討論到疫苗數位認證及高端疫苗的認證議題。

他說，美方對高端疫苗十分重視，「畢竟高端是美國國家衛生院（National Institutes of Health，NIH）的科學結果所衍生出來的疫苗。」。