妮可·基德曼免隔離入境引爭議，香港豁免隔離政策再遭質疑

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 影星妮可·基德曼本次入境香港是為拍片而來，一行共5人獲免檢疫隔離。

好萊塢影星妮可·基德曼（Nicole Kidman；妮歌潔曼、妮可·基嫚）從澳洲入境香港兩天後就開始拍攝工作和外出購物，引發香港一片嘩然。有公眾不滿香港政府為名人入境開綠燈， 當地傳媒質疑其可能違反香港檢疫令， 而專家擔憂基德曼一行可能造成防疫漏洞， 多名立法會議員則質疑開壞先例造成不公。

妮可·基德曼的行為為何引爭議？

妮可·基德曼於8月12日乘搭私人飛機由澳大利亞抵港進行拍攝工作，沒有入住指定檢疫酒店，抵港兩日後，還被拍到在服裝店購物，疑違反檢疫令。

她抵港時，澳洲被港府劃為低風險區。按照香港政府的檢疫規定，如果已經接種兩針疫苗，核酸檢測呈陰性，則需在指定酒店集中隔離七天，未接種疫苗者則需要隔離14天。

其抵港後，租住月租金65萬港幣的太平山豪宅，香港媒體質疑妮可·基德曼違反檢疫令，未知其住所是否符合規定。消息傳到中國大陸， 在社交媒體平台微博上，一位網友評論到：「 什麼時候才能不崇洋媚外？」 另一位評論稱：「 港府見到白人就腳軟，居然不用隔離！新冠怕有錢人啊？」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 港府的豁免隔離政策被批為特權階級服務，並未惠及受影響的中港基層家庭。

香港政府如何解釋？

香港商務及經濟發展局回復媒體查詢時稱，妮可·基德曼根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動並享受檢疫豁免；同時必須遵守指定防疫措施及其他條件，包括疫苗接種、指定逗留居所、定期檢測及提供工作相關行程等。

但官方回復並未平息民眾憤怒。商務及經濟發展局局長邱騰華又出面回應稱，涉及的電視劇在港取景，屬大製作，豁免妮可·基德曼在內五名人員的檢疫，但強調她們仍要符合多項防疫條件，包括入境檢測呈陰性、完成接種疫苗等，無發現他們有違反規定。

邱騰華表示：「給這個豁免，這不代表可以周街走。他們來港必須經過幾個重要關卡，因應這些條件，我們都要做監查工作，所以我們有機會陪同他們。在檢疫期間離開處所，去不同地方，事前會看行程是否與工作有關。例如在這次製作中，她需要試服裝，或需到指定地點看場地，這必須進行，中間只可以用自己安排的專車。」

香港此前出現幾宗免檢疫人士確診的個案。公眾亦擔心基德曼抵港後開工和逛街的行為可能造成防疫漏洞。

香港政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，免檢人士構成風險，需視乎有關工作人員有沒有接種新冠疫苗和定期做病毒檢測，以及是否「點對點」工作。他又認為，若「拍完就返酒店沒有滿街走，相信風險減到最低。」

「開壞先例」

8月20日相關的香港政府官員在立法會衛生事務委員會交代詳情。會上多名議員質疑當局做法開壞先例。

議員田北辰稱：「我們的東奧運動員回港都要七天隔離，你開了這個先河，是否以後所有外國明星來香港拍攝都豁免？如果不是，你如何解釋妮可·基德曼高人一等，你是否承認今次的政治觸覺是低了？」

政府稱根據相關法例，本次豁免由商務及經濟發展局提出申請，食物及衛生局就防疫條件作建議，最後由政務司司長批准。

議員梁美芬稱：「你不可以只是交由商經局去負責，衛生安全是由你統籌，你是應該要『say no』（說不）。」

食物及衛生局局長陳肇始回應：「我都必須澄清絶對不是推搪，我剛才所說的不同單位負責的事，是政府內部及在法律599E章已經寫了的機制。她來自的地區，我推斷當時批准時都不是一個高風險地區，但我們對於任何一些豁免個案，如她來自高風險地區的話，我們會非常之留意，有些個案不會批。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情與酒店隔離：抵達香港的Aaron與抵達澳大利亞悉尼的Jane展示他們的酒店隔離生活。

香港免檢疫政策的爭議

香港目前一共經歷四波疫情，截止8月20日，750萬人口中有1.2萬人確診，212人死亡。其中第三波疫情是由豁免檢疫的海員引起；而近期在本土基本無新增的背景下，7月沙特駐港領事的兩位女兒確診，他們屬豁免人士，在家居自我隔離期間外出。豁免隔離的政策造成的防疫漏洞引發公眾對於港府優待特殊群體的批評。

在2020年2月-5月期間，至少20萬人次入境香港獲豁免檢疫，他們包括九類人士——航空機組人員、貨船船員、政府公務人員及與中國大陸、澳門、台灣有商務往來的人，或居住在大陸但在香港求學的學生等。

2020年夏天爆發由豁免檢疫引發的第三波疫情後，香港政府收緊和減少免檢疫人士類別和名單。香港防疫專家普遍批評免檢疫為「防疫漏洞」，但香港政府辯護稱豁免隔離檢疫安排關乎維持必要的社會與經濟運作。

分析——BBC中文記者梓鵬

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特區政府最初實施「受限區域」禁足強制檢測的街區屬低下階層居民區。

自新冠疫情爆發後，香港已與中國大陸「封關」一年半之久，幾十萬基層中港家庭受影響。2021年8月開始，中國非廣東省的入境香港人士需要遵守港府的防疫要求，隔離十四天。而港府的豁免檢疫政策並未涵蓋大多數中港基層家庭，民怨由來已久。

中國大陸網民經常批評港府「崇洋媚外」，對中國大陸入境人士實行嚴苛的檢疫要求，對海外入境人士要求寬鬆。這些批評在疫情爆發初期不無道理，在2020年5月以前香港經歷的疫情主要由中國大陸人士入境確診造成，港府自然嚴守大陸入境的關口。彼時，疫情未蔓延至海外，港府在指定針對海外入境防疫政策時，預留幾日窗口期。這被批評給海外人士以優待。

香港在疫情爆發初期因為防疫漏洞多，核酸檢測能力滯後等舉動飽受批評，被指連抄中國大陸的作業也不會。經歷四輪疫情後，進入2021年的夏天，香港逐漸堵上防疫漏洞並且鼓勵民眾接種疫苗，截止8月20日，兩針接種率達到45%，社會已經初步形成免疫屏障。但離群體免疫所需的70%還有距離。

目前全球以英國和新加坡為首的國家開始試驗將新冠作為季節性流感處理。而中國也開始放風稱先看別的國家吃螃蟹，未來可能在2022年冬奧會期間試點開放國門。當然，這都需要疫苗接種率達到70%，在專家看來，最理想的狀態是是全民接種率達到100%。