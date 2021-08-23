中國官員首次在香港宣講五年發展規劃

18 分钟前

圖像來源，HONG KONG GOVERNMENT 圖像加註文字， 林鄭月娥形容十四五規劃是「一紙千金」，將會為香港帶來千載難逢的機會。

香港政府首次邀請北京官員到當地，為中國第14個五年規劃（又稱「十四五規劃」）進行宣講，之後轉到立法會出席講座。

中港官員周一（8月23日）先在香港政府總部舉行總長數小時的宣講會，期間香港特首林鄭月娥形容「十四五規劃」是「一紙千金」，將會為香港帶來千載難逢的機會。

出席宣講會並致辭的發改委發展戰略和規劃司副司長胡朝暉，更多次稱讚香港政府在處理新冠肺炎疫情等議題上展示了「事不避難的擔當精神」，又說相信在林鄭月娥一定可以團結帶領香港社會繼續發揮「一國兩制」優勢。

香港官員又首次直接回應中國人大常委會暫緩表決把《反外國制裁法》加進《基本法》附件三的決定，形容有多點時間考慮「是好事」。

圖像來源，HONG KONG GOVERNMENT 圖像加註文字， 香港政府舉行一連串的宣講活動，宣傳與「十四五規劃」相關的訊息，包括粵港澳大灣區的發展。

「香港的最大發展機遇在內地」

除了林鄭月娥和胡朝暉，多名北京官員都在宣講會致辭，包括香港中聯辦主任駱惠寧，他指全球發展最大機遇在中國，香港的最大發展機遇在內地，「一定要牢牢抓住，香港必定能夠打造新優勢、作出新貢獻」。

中國人民銀行金融研究所所長周誠君提到香港在人民幣國際化擔當的角色，形容香港有足夠條件和基礎成為全球人民幣資產管理中心、增值中心及風險管理中心。

北京官員之後又轉到香港立法會舉行「十四五規劃」講座，是首次有中國大陸官員到立法會出席官式講座。

香港政府在周二（8月24日）和周三（8月25日）會繼續舉行宣講活動，宣傳與「十四五規劃」相關的訊息，包括粵港澳大灣區的發展。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國人民銀行金融研究所所長稱香港有足夠條件和基礎成為全球人民幣資產管理中心、增值中心及風險管理中心。

「很複雜的問題」

在宣講會後的記者會，香港官員也首次直接公開回應中國人大常委會8月20日決定暫時不表決是否在香港實施《反外國制裁法》。

行政會議成員任志剛指，被外國制裁的香港官員可以與金融機構斷絶關係，讓這些機構不致於太尷尬，是「息事寧人的做法」，但當香港當局以《反外國制裁法》作反制，對方就未必同樣以息事寧人的做法處事。

他形容，在香港實施這部法律是「很複雜的問題」，多一點時間考慮是好事。

香港政府當天就人大常委會的決定發出新聞稿，但總長500多字的稿件都沒有提到《反外國制裁法》，只強調北京政府做的決定都是「以香港利益為依歸」，又強調香港的法治沒有絲毫受損，國際金融中心的地位也「穩健如昔」。

分析當時認為人大常委會的做法可能是中方高層的臨時決定，背後可能是考慮到經濟原因。

港澳與「五年規劃」的關係

北京政府的「五年規劃」是對國民經濟和社會發展做的規劃，除了在1962至1966年期間中斷外，由1953年起每五年發表一次。

北京政府過去在五年規劃對香港和澳門的著墨並不多，在第12個五年規劃前，通常只會在最後一章註明會保持港澳長期繁榮穩定、堅持一國兩制等。

這個情況到2011年發表的第12個五年規劃出現改變，當年的規劃以獨立一個章節講述北京對兩地的政策，但仍然只限於宏觀的政策層面，包括要支持香港鞏固和提升國際金融中心的地位、支持澳門建設世界旅遊休閒中心等。 2016年發表的第13個五年規劃也差不多。