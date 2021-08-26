雙減新政落地滿月 中國教培行業熬過最寒冷的暑假

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8月末，中國學生的暑假接近尾聲。正是一年中最熱的時節，但中國教培行業從業者卻經歷了「凜冽的寒冬」——中國政府推行新政，嚴禁教培機構「資本化」運作，並從教學內容、企業性質、准入門檻等幾乎所有方面都進行嚴格規定。

7月24日中國政府發佈《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，目標是「有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔」，該政策被簡稱為「雙減」，其措辭嚴厲程度超過市場預期，有投資人立即認為「這個賽道基本上廢了」。

新政推行一個月後，中國的學生也即將迎來新的學期，教培行業的艱難轉型則剛剛開始。

除了「裁員潮」外，大量教培機構扎堆進入素質教育行業，開展圍棋班、美術班等，甚至開展家長培訓，以此尋找新的市場空間，存活下去。

託管班、戲劇課與家長學院

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 遭受打擊最大的是英語等學科類培訓機構。

根據研究機構EDU INSIGHT的數據，由於預期新規即將實施，2021上半年教培行業籌資金額逾70%都流向了提供企業服務、課外學習和職業培訓的公司。

行業龍頭新東方本月宣佈提供「素質教育」服務，將開設計算機編程、書法和象棋等課程，還另外成立了一家家政服務公司。

不僅如此，新東方還加大了對家長培訓課程的推廣力度，教授時間管理等技能，並表示旨在幫助家長更好地理解孩子。

新東方將其稱為素質教育成長中心，下設藝術、人文、語商素養、自然科創、智體運動、父母智慧等六大板塊。

同樣在美股上市的高途，則已將其應用程序升級為專注於外語等課程的成人教育，包括語言、公考、留學等職業教育。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於學科類培訓遭遇新政致命打擊，一些培訓機構紛紛轉型，涉足素質教育、成人教育等領域。

高思教育則開設了「中國傳統文化」課程，三個周末授課，費用接近2萬元。該校一位老師告訴路透社，將帶學生到北京郊區學習風箏製作等非物質文化遺產技能。

此外，好未來宣佈上線託管品牌「彼芯」，意在開展「課後託管」市場，為放學後和寒暑假的孩子提供活動空間和餐食，以及一些素質教育內容。

但私募股權公司龍贏富澤資產總經理童第軼表示，這樣的課程「肯定不能」支撐起之前學科教育的營收。

1000萬從業者未來在哪裏？

「每家公司都將受到打擊，大規模裁員即將到來。」路透社援引一位駐上海的私募股權投資者表示，他的公司投資多個針對學齡兒童的在線教育應用程序。「目前風投(VC)和PE投資者都束手無策。我們正在坐以待斃。」

根據《中國企業家》報道，中國校外培訓機構從業者超過1000萬人。

這1000萬人原本躋身於一個規模高達萬億級別且潛力巨大的產業——奧緯諮詢(Oliver Wyman)去年表示，教培行業面向3至18歲的年齡層，2019年行業規模為8000億元，到2025年將達到1.4萬億元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新規要求大大增加學校課後服務，結束時間原則上不早於當地正常下班時間，這一剛性要求壓縮了校外培訓機構的市場空間。

當教培行業的前景戛然而止，為了求存，該行業急於在合規範圍內找到新業務，素質教育可能成為大部分企業的轉型方向。

但這個行業相比學科類教育要小得多。艾瑞諮詢《2021年中國素質教育行業趨勢洞察報告》顯示，2021年中國素質教育行業市場規模為5050億元。

「對於文體培訓的需求是遠不如學科培訓那麼剛性，所以營銷費用非常高，」在北京經營民辦連鎖幼兒園的Richard Zhang表示，雖然如此，但這些教育巨頭們現在陷入了困境，又只能往前，就像是巨輪不能停在海上。

而且素質教育行業內部已有不少公司布局。

從一條龐大賽道轉型道一條窄得多的小賽道，大量的從業人員無疑將會被擠出。

《南方周末》援引藍象資本投資副總裁陳晶估計，在過去一個月裏，約有20%到30%的教培從業人員被裁，接下來，行業整體裁員比例可能會達到50%。

童第軼也表示，畢竟這種發展方向已經存在很多機構了，這些企業是被迫轉型的，這裏面到底有多少增量還是未知數。