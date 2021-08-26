阿富汗局勢：習近平普京通話 中俄瞄凖西方空缺

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 圖為2015年，習近平與普京在莫斯科克里姆林宮簽署協議後握手。

在美國及其盟友深受撤離阿富汗截止期限問題困擾的同時，中俄兩國領導人就阿富汗局勢進行了討論，兩國在這一問題上顯示出與西方國家不同的關切。

中國官方媒體新華社8月25日報道，習近平當日同普京通電話，雙方就阿富汗局勢交換了意見。

習近平稱，中國「鼓勵阿富汗各派協商構建開放包容的政治架構，實施溫和穩健的內外政策」。

新華社稱，普京表示，俄方願同中方密切溝通協調，防止阿富汗安全風險外溢，抵禦外部勢力干預破壞。

在兩人通話前一天，七國集團（G7）領導人也舉行會談討論阿富汗問題。出席會議的美國等西方國家領導人同意，繼續向塔利班施壓，爭取其允許想要離境的阿富汗人在8月31日後仍可以安全離開。

這一點沒有在中俄領導人會談中被公開提及。分析普遍認為，中俄視阿富汗局勢為美國為首的西方國家的失利，希望借機施加自身影響力。但不應忽略的是，美國已在離開阿富汗之後將戰略重點更加聚焦為應對同中國的競爭。

中俄與西方的溫度差

與西方世界對塔利班重新掌權可能會對阿富汗人權、女性權益等問題帶來的消極影響不同，習近平與普京對阿富汗局勢的表述更加溫和。

他們還示意，中俄同西方對阿富汗的干預保持距離。據新華社報道，習近平稱，中國尊重阿富汗的主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策。

普京則表示，當前阿富汗局勢的演變表明，「外部勢力強行推行其政治模式的政策行不通，只會給相關國家帶來破壞和災難」。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 今年7月，中國外交部長王毅（右）天津親自高規格接待了阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（左）一行。

與西方國家紛紛從阿富汗關閉使館、撤離人員不同，自塔利班重新掌權以來，中國和俄羅斯在阿富汗的使館仍然繼續運作。

塔利班駐多哈政治辦公室發言人8月24日還在推特上表示，塔利班代表團已經在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。

「中方與阿富汗塔利班方面有著從順暢、有效的溝通與磋商……中方尊重阿富汗人民自主決定自身前途命運，願繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，」中國外交部發言人汪文斌在回應這一消息時表示。

防範風險

習近平在通話中還表示，中國希望阿富汗同各類恐怖組織徹底切割，同世界各國「特別是周邊國家友好相處」。

儘管中國從未像俄羅斯一樣將阿富汗塔利班列為「恐怖主義」組織，但此前，塔利班都被北京視為與恐怖主義有關的破壞性力量。中國政府還曾指責塔利班向疆獨組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）提供援助。

據法新社報道，俄羅斯克林姆林宮就中俄元首通話表示，二人「表示已凖備好採取行動，打擊來自阿富汗境內的恐怖主義威脅及毒品走私」，同時他們還談及了「防止不穩定局勢向鄰近地區蔓延」。

中俄機會？

BBC外交事務記者保羅·亞當斯（Paul Adams）分析稱，與西方相比，中俄對阿富汗的要求更低，在這一區域施加影響力有更有利的位置。

他表示，美國及其北約盟友在過去二十年間花了許多精力試圖摧毀塔利班，如今他們的地位被降至「旁觀者」，希望的是阿富汗的新統治者可以信守在人權方面的承諾。

而中國和俄羅斯最近均對塔利班有所示好。亞當斯指出，中國認為塔利班可能會對中國開放阿富汗豐富的礦產資源，將來也可能會將阿富汗轉變為「一帶一路」倡議的另一關鍵連接點。

北京的宣傳機構也在試圖凸顯中國在阿富汗問題上的重要性。中共喉舌、民族主義小報《環球時報》8月26日報道稱，中國可以說是幫助阿富汗推進重建工作的「最佳伙伴」。

《環球時報》稱，中國「保持政治中立的能力、同有關方面的密切合作及安全的多元資金來源」，可以幫助減輕許多國家無法減輕的風險，而中國同俄羅斯的「密切合作與共同利益」也會在未來重建阿富汗問題上「扮演重要角色」。