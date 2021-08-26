鄭松泰：香港立法會最後一名民主派議員被取消議席

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭松泰是泛民主派去年總辭後，香港立法會唯一一名民主派議員。

香港立法會最後一名民主派議員鄭松泰，被裁定不符合擁護香港《基本法》和效忠香港的條件，因此不符合當上選舉委員會委員資格，香港政府同時引用中國人大常委會早前的決定，褫奪他的立法會議員議席。

香港政務司司長李家超周四（8月26日）指，資格審查委員會早前審查1498名選委員人選後，認定1498人中有兩人不符資格，包括鄭松泰。

鄭松泰原本可以以立法會議員議席，以「當然委員」身份進入選舉委員會。但李家超指，資格審查委員會早前要求鄭松泰就「指明事情」提供資料和解釋，之後尋求香港政府的國家安全委員會意見，最終作出決定，但沒有具體說明是哪些事情。

鄭松泰隨後對傳媒指，他並不認同自己不符合愛國愛港的原則，但由於相關程序沒有上訴機制，因此「只能尊重資審會決定」。他又透露，被問到的包括過去作出的言論、在論壇上的發言和著作等，但指基於「保密原則，不能說得太多」。

他同時又說自己很大機會不可以參加今年12月舉行的立法會選舉。他最後表示，要建設香港，「願意的話就能找到自己可以發揮的地方和空間」。

他在任立法會議員期間，最受外界關注是在2016年，把建制派議員桌上的中國國旗和香港區旗倒插，被法庭罰款港幣5000元，他去年就事件致歉，指自己的「表達方式確實不對」。

圖像來源，JEROME FAVRE 圖像加註文字， 香港政務司司長李家超宣佈了鄭松泰被取消議席的消息。（資料圖片）

不容許假扮擁護《基本法》

北京今年3月宣佈改變香港的選舉制度後，李家超同時身兼新成立的「候選人資格審查委員會」主席，負責審視選委員和立法會選舉候選人的資格。

他在周四的記者會同時指出，資審會是落實「愛國者治港」的重要制度保障，「不容許假扮擁護《基本法》並效忠特區的人，進入特區管治體制」。

「審查時已參考法例中負面清單列出的行為，包括宣揚支持港獨自決等，考慮有關人士的言行、所寫書籍、過去文章、所提交的額外資料及解釋等，作綜合考慮及決定。」

他又說一般不會公開不合資格人士的身份，但由於有關人士是立法會議員，當局會有跟進，因此公開他的身份。他沒有透露另一名被裁定不符合選委會候選人資格人士的身份，只表示對方因為沒有登記成為香港地區選舉選民，因此被裁定不符資格。

鄭松泰的議席被取消後，立法會只剩下一名非建制派議員陳沛然。

鄭松泰是誰？

37歲的鄭松泰基層出身，畢業於香港理工大學社會政策系，曾擔任民主黨的區議員助理，2005年在北京大學修讀社會學系碩士和博士，博士論文題目是與中國農民工有關。

他曾經形容自己在北京生活的日子，見證了中國大陸的環境，令他決心回港發展後，要致力讓香港不要變成中國的普通城市。

回流後在理工大學擔任應用社會科學系專任導師，並加入「城邦派」政黨「熱血公民」，「城邦派」又稱「修憲派」，主張「永續基本法、保一國兩制」，以推動香港成為「自治城邦」，政策上傾向以本土利益優先，但強調要保有中華傳統文化。

在本土議題上，熱血公民曾舉行一些反對水貨客等所謂「光復」不同社區的抗議活動，其行動和傾向在當時的香港被視為激進民主派的代表之一。

2014年，香港爭取民主的佔領中環運動爆發前，中國人大常委會副秘書長李飛到香港公布831決定，鄭松泰曾和其他熱血公民成員曾在李飛入住的酒店外示威，他一度被控「在公眾地方行為不檢」。在佔領運動期間，他曾經撰文指，年輕人要在街頭爭取民主，是因為上一代沒有肩負起保衛香港的責任，而遭親北京媒體口誅。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭松泰2016年把建制派議員桌上的中國國旗和香港區旗倒插，被法庭罰款，他去年就事件致歉，指自己的"表達方式確實不對"。

2016年，他當選香港立法會議員，成為該黨唯一一名議員，並接替創辦人成為「熱血公民」的主席。同年10月19日，他在立法會大會上倒插中國國旗和香港區旗，因而被控侮辱國旗及區旗罪，他在庭上否認控罪下被定罪，被罰款五千港元。2019年，香港爆發「反送中」運動， 鄭松泰捲入7月1日示威者闖入立法會的抗議案件，他在同年8月因涉嫌串謀摧毀或損壞財產罪被捕，但未被起訴。

熱血公民及鄭松泰本人雖然被歸類為民主派，但一直否認自己是傳統泛民，他與泛民時有合作，也時有磨擦，例如該黨參選時會被泛民中人指責是搶走民主派的票，而鄭松泰在成為立法會議後時曾批評壹傳媒集團主席黎智英和「佔中」發起人戴耀廷借雷動計劃操控民主派的選舉策略。

2020年6月，香港民主派為了立法會換屆選舉舉行初選，被港府指責是非法活動，結果40多人涉嫌違反《國安法》被捕，鄭松泰稱，熱血公民的政綱和理念與大部分反對派的人不相近，所以拒絶參加初選。