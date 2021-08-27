趙薇遭全網封殺鄭爽收天價罰單 中國娛樂圈持續動蕩

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圖像來源，Getty Images

8月26日晚，中國內地藝人趙薇遭到全網封殺，其曾經參演或執導的《還珠格格》等多部影視作品不但下架，而且在主創人員列表中刪除其名字。中國主要視頻網站搜索「趙薇」時，已無結果。

目前尚不清楚，趙薇遭到封殺是獨立事件，還是監管層對多個「劣跡藝人」一起處理的結果。

事件發生之際，中國娛樂圈可用「動蕩不安」來形容——林心如工作室也已註銷；鄭爽因偷逃稅，被追繳加罰款近3億元人民幣，並且多個作品被下架；霍尊因女友曝光其不當言論，在新浪微博的超話也被關閉。此前則有吳亦凡和錢楓涉及性侵的指控。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭爽因出演校園偶像劇《一起來看流星雨》一炮而紅。

8月27日，中國網信辦發佈通知，要求在十個方面整治「飯圈」亂象問題，包括將落實取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司、嚴禁呈現互撕信息、不得誘導粉絲消費、嚴控未成年人參與等。

小燕子的金融版圖

趙薇不僅影視作品高產，還在金融投資領域布局甚廣。根據中國企業信息查詢平台天眼查的信息顯示，趙薇在14家企業任法人代表、高管或股東，其任法人的三家公司中一家狀態為存續，一家為已註銷，還有一家上海欣藝文化傳播有限公司的經營狀態是吊銷、未註銷。

此外，趙薇擔任股東的公司中包括北京普林賽斯文化傳播有限責任公司。這家演出經紀公司旗下藝人張哲瀚近期因為在日本靖國神社拍照而廣受批評並退出演藝圈。

與上述同時遭到處罰的「劣跡藝人」不同的是，趙薇在2018年就因為在資本市場的操作而被證監會處罰。

「空手套白狼」

這筆違規交易，涉及趙薇和丈夫黃有龍。2017年初，上市公司萬家文化稱，將公司近30%的股份轉讓給龍薇傳媒，涉及30億元。龍薇傳媒名字中的「薇」指趙薇，「龍」指趙薇的丈夫黃有龍。

龍薇傳媒成立於2016年11月，法定代表人為趙薇，註冊資金只有200萬元，這家沒有展開過任何業務的小公司成立一個多月後，就著手收購市值達100億的萬家文化的29.135%股份。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 趙薇與丈夫黃有龍

收購消息一出，趙薇的名字就成為焦點，交易一旦達成，趙薇將成為中國大陸演員控制上市公司第一人。中小股民紛紛買入萬家文化，股價短時間內連續上漲。

反常操作引起中國證監會注意，該會發函要求趙薇講明收購所需的巨額資金來源。趙薇隨後回復，自有資金6000萬元；向西藏銀必信資產管理有限公司借款15億元，趙薇個人信用擔保；向金融機構的借款15億元。

這意味著，趙薇出資6000萬元，借貸30億元，完成對一家100億元市值公司的控股。槓桿率超過50倍，被中國媒體批為「空手套白狼」，輿論一片啞然。

很快這場交易以失敗告終——15億的金融機構借款未獲批准，另一筆銀必信的12億後續借款也無著落，龍薇傳媒宣佈放棄控股。

趙薇全身而退，股民卻損失慘重——萬家文化股價較最高點25元下跌超過60%。