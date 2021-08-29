中國快時尚品牌Shein調查不招「新疆維吾爾等少數民族」的「虛假」招工廣告

勞拉·瓊斯（Lora Jones）

BBC商業記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些歐美明星已與Shein展開合作。

中國快時尚品牌Shein已對以其名義在招聘網站發佈「虛假」歧視性廣告的行為展開調查。

BBC看到的工廠和倉庫招工廣告稱，來自包括維吾爾族在內的少數民族背景人士不得申請。Shein稱其未資助或批准這些招工廣告，並致力於「維護高勞工標凖」。

中國維吾爾人的困境已引發國際社會的譴責。

快速發展的Shein在年輕消費者市場上與Boohoo等公司競爭，並與名人和有影響力的人合作以建立其網絡粉絲群體。

2020年4月至12月期間，在中國招聘網站上以Shein的名義發佈了一些廣告。

這些招工廣告稱，提供在廣州工廠或倉庫工作的機會，每小時收入約為16元人民幣（1.81英鎊），並稱在新冠疫情爆發的高峰期，工人無需接受新冠病毒檢測或無需體檢就能到現場工作。

Shein公司的一位發言人說，該公司對看到招工廣告使用「違背」其僱傭原則的語言感到「驚訝和擔憂」。

「Shein完全致力於在整個供應鏈中堅持高勞工標凖，並通過支持國家和國際努力來結束強迫勞動，改善全球供應鏈中工人的生活水平。」他們補充說，Shein對其供應商有嚴格要求，對歧視零容忍。

其招聘公司中智廣州公司也表示將「調查那些冒用我們公司名義發佈虛假信息的人」，並讓他們「在法律的最大範圍內承擔責任。」

Shein公司Shein公司，「由於公司疏忽，這一事件對Shein和相關申請人造成影響，我們真誠地道歉」。

在TikTok上掀起風暴的快時尚品牌

5鎊的上衣，10鎊的半身裙，甚至還有30英鎊的婚紗。

Shein正在贏得美國、英國和歐洲年輕購物者的青睞，它生產快銷時尚的速度甚至比許多競爭對手如Boohoo或Asos更快，而且價格往往更便宜。

Shein成立於2008年，依靠中國成千上萬的第三方供應商來生產成批衣服，如果客戶表現良好，它就會再次訂購。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喬治亞·託福洛（Georgia Toffolo） 和其他英國的網絡影響者與快時尚品牌合作推出服裝系列。

如果你的年齡在30歲以上，你可能沒聽過這家中國公司。但在Instagram和TikTok上卻很難避免看見Shein「大採購」的視頻，用戶在這些平台上試穿和評論該品牌的服裝。

利用從學生群體的「校園大使」到如《切爾西製造》（Made in Chelsea）的喬治亞·託福洛（Georgia Toffolo）或《埃塞克斯的唯一出路》（The Only Way Is Essex）的安柏·特納 （Amber Turner）等真人秀明星這些有影響力的人做推廣，它已積累超過2400萬粉絲。

研究公司Marketplace Pulse的創始人左扎·卡茲克納（Juozas Kaziukėnas）說：「對於一個沒有實體店的零售商和一個除了目標受眾外幾乎無人知曉的公司，Shein利用社交媒體直接接觸消費者，它已成為可以說是最大的數字服裝零售商。」

不過，它的飛速崛起並非沒有問題。

這家私營公司沒有披露財務數據，並因銷售被稱為「希臘地毯」的穆斯林祈禱墊等物品而受批評，該公司被迫撤回該產品。

它還被指控侵犯版權，並面臨來自馬丁靴（Dr Martens boots）製造商等的訴訟，儘管這家電子零售商否認有任何不當行為，而且今年年末將舉行聽證會。

Shein的潮流時尚商品的價格在網上引發對可持續發展和勞工做法的關注。

其網站此前表示，Shein「自豪地遵守SA8000等國際組織制定的嚴格的公平勞動標凖」。

但創建該標凖的社會責任國際（SAI）在6月告訴BBC，Shein沒有獲得認證，而且據其所知也從未獲得認證。

SA8000發言人說：「如果某家公司在其內部社會合規計劃中使用SA8000原則，或者從SA8000認證的工廠採購，有時會在其廣告中提及SA8000。只要該公司不聲稱已獲得認證，不虛偽地提及SA8000，我們就不認為以這種方式提及SA8000標凖原則是一種違規行為。」

此後，Shein公司網站上涉及SA8000的說法已被刪除。

」結束維吾爾地區強迫勞動聯盟「（End Uyghur Forced Labour）與BBC分享被Shein描述為虛假的歧視性招聘廣告。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 媒體報道稱，維吾爾人被迫採摘供應全球市場的棉花。

人權組織「反奴隸制國際」（Anti-Slavery International）的商業和人權經理克洛伊·克蘭斯頓（Chloe Cranston）說：「真正重要的是能區分那些真正採取有意義的措施來尊重其供應鏈中的工人的公司和那些沒有這樣做的公司。」

最近幾個月，一些大品牌因在中國新疆地區的活動而受到審查。

法國檢察官7月宣佈正調查關於Zara的母公司印地紡集團（Inditex）、優衣庫、法國輕奢女裝集團SMCP和美國運動品牌Skechers採購由中國維吾爾族穆斯林強迫勞動的商品的指控。

Skechers公司拒絶發表評論，而其他三家公司則否認這些說法。