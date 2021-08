中國快時尚品牌Shein調查不招「新疆維吾爾等少數民族」的「虛假」招工廣告

1 小时前

在TikTok上掀起風暴的快時尚品牌

利用從學生群體的「校園大使」到如《切爾西製造》(Made in Chelsea)的喬治亞·託福洛(Georgia Toffolo)或《埃塞克斯的唯一出路》(The Only Way Is Essex)的安柏·特納 (Amber Turner)等真人秀明星這些有影響力的人做推廣,它已積累超過2400萬粉絲。