中國微博審查員指責喪母用戶「污蔑國家」遭開除

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 微博

中國最大社交平台之一的微博宣佈開除一名負責內容審查的「監督員」。此前，這名審查員曾指責一名微博用戶發佈一則有關其母親在接種新冠病毒疫苗後死亡的帖子是「捏造故事」。

但事件隨後發生了反轉。這名微博用戶隨後發佈了母親的死亡證明和遺體火化證明來佐證其言論，這引發了很多網民對於審查人員的憤怒和反對。

「監督員」是微博從2017年開始設立的一種對違規信息進行投訴的志願者，他們不是該平台的正式僱員，但每月滿足一定業績後可獲得現金獎勵。據報道，微博在2020年招募了2000名「監督員」。

新浪微博周日（8月29日）發佈公告稱，這名審查員「持續發佈虛假信息，擾亂傳播秩序，嚴重損害了微博監督員的集體聲譽」，因此決定對其開除並封停賬號。

事件起因

該事件源於一名網名為「tomo醬醬」的微博用戶在8月24日發帖稱，她的母親在3月26日首次接種了中國國藥集團生產的新冠病毒疫苗，幾天后出現了藥物性皮炎，並最終在6月30日去世。

「我很想知道事實的真相……我們也遇到了不少好醫生，只是盡力了沒救回來。醫生也很可惜很無奈！」她寫道。

她在帖子中還表達了對於失去至親的悲痛，並感謝那些提供治療建議的人。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 「Shine季浩洋」指責該網友「涉嫌捏造故事」。

但在這個微博帖子發出兩天後，人們發現「tomo醬醬」的微博賬號被封禁了。與此同時，名為「Shine季浩洋」、賬號被認證為「微博監督員」的用戶留言指責她「涉嫌捏造故事」，試圖通過博取流量來進行詐騙。

他還聲稱這名博主的母親「現在正在正常上班」，並指責其「對國家造成了不利影響」，已被警方拘留。

「tomo醬醬」在8月26日創建了一個新賬戶，發佈了她母親的死亡證明和火化證明，以支持她的說法，但這名「監督員」仍為自己辯護。

「法律不會讓你隨隨便便拿個借口來污蔑國家，疫苗有沒有問題捫心自問，外媒傳播速度不差於國內，」「Shine季浩洋」在8月27日寫道。

在他提出指控之際，中國正面臨由德爾塔（Delta）毒株引發的新一波疫情的困擾。由於許多感染者都曾接種新冠疫苗，這引發了一些人對於疫苗效力的質疑。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國從今年2月開始開展了全民新冠疫苗接種計劃。

網友憤怒

但「Shine季浩洋」的言論在社交媒體引起很多網民的憤怒，一些用戶指責他「冷血」。

「微博監督員居然有對私人言論的『解讀』權，一言不合就扣帽子，這不就是紅衛兵嗎，」一名網友質疑道。

還有網民指責像「Shine季浩洋」這樣的審查員常常為了完成工作配額而進行「誣告」。有網友找出他曾在今年5月初在「微博監督員」的超級話題（一個按話題分類的討論區）下發帖稱，自己4月因為「太忙」，導致業績「丟人現眼」。

什麼是微博「監督員」？

2017年9月，中國互聯網公司新浪旗下的微博平台宣佈建立社區監督員機制，從用戶中招募1000名「監督員」來審查平台上用戶發佈的帖子

按照該公司的說法，「監督員」並不是微博的正式僱員，而是一種自願加入的志願者，工作是對「涉黃低俗、違法有害信息進行投訴」

該平台在一份名為《微博監督員工作條例》的公告中稱，申請微博「監督員」的主要條件包括「註冊微博賬號滿一年」、「具有一定的投訴經驗」、「通過識別違規信息能力測試」等

微博不會發放固定工資，但對於考核合格的「監督員」將發放人民幣200元（31美元）的基本獎勵，考核合格的最基本條件是每月有效投訴達到500條，且正確率在98%以上

此外，每月有效投訴量排名前100名的「監督員」還將獲得額外的現金獎勵，表現最好的「監督員」還將獲得手機和筆記本電腦等

2017年，微博表示有776人通過報名審核成為「監督員」，通過率為4%。截至2020年，根據中國媒體報道，「監督員」的總數上升到2000人

新浪微博隨後發佈公告，表示像「Shine季浩洋」這樣的「監督員」沒有處置任何賬號的權限，只能對「涉黃低俗、賭博、售賣個人信息、出售違禁品等」內容進行投訴。

「對受到此次事件影響的當事人及廣大網友深表歉意，我們將繼續加強對監督員隊伍的管理，對於違反社區規則……的監督員進行嚴肅和及時處理，」公告寫道。

該公司還表示，「tomo醬醬」賬號此前遭到封禁是因為微博官方查實該賬號發佈了「涉時政有害信息」，與「監督員」無關。但微博官方並未就其賬號具體的違規言論進行進一步說明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 今年3月，微博月活躍用戶人數達到5.3億。

「有害信息」

與推特（Twitter）類似的微博是中國最大的社交媒體之一。截至今年3月，微博月活躍用戶人數達到5.3億，日活躍用戶達到2.3億。

圖像來源，Getty Images

但這個公共討論空間也一直讓中國政府如臨大敵。雖然它沒有像許多海外社交媒體一樣被關閉，但多年來，當局不斷加強對於新浪微博的審查力度，並多次約談該平台的負責人。

微博表示，今年7月，它刪除了770多萬條涉嫌色情和非法的帖子，其中「監督員」投訴處理了374萬餘條。

許多網友表示，如果發佈敏感政治內容，賬號可能會在沒有警告的情況下被直接封禁，微博也從未就「紅線」是什麼進行解釋。

僅8月13日到8月19日，微博就表示其對145個「發佈時政有害信息」的賬號採取了封號和禁言措施。這些賬號大多具備影響力，最多的粉絲數超過520萬。