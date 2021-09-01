香港政府修改電影審查法 藝術創作自由再遭折翼？

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港電影業界擔心，政府修例會影響創作自由。

香港政府正式啟動程序修改電影審查法律，容許官員以「國家安全」理由，撤銷本來已經獲批公開放映電影的許可，審查人員也考慮影片會不會「不利於國家安全」，才決定會否批准公開放映，引發對藝術創作自由擔憂。

修例同時加重罰則，上映一些未獲核准的影片最高刑罰從罰款20萬港元和監禁一年，增加到罰款100萬港元和監禁三年。

當地立法會周三（9月1日）完成對法案進行了一讀和二讀，稍後將按一般立法程序對草案成立法案委員會，繼續二讀及最終的三讀。分析普遍認為，法案通過沒有任何懸念，因為為立法會至今只剩下42名現任議員，當中41人屬親政府的建制派，因此草案「順利通過」指日可待。

早在今年六月， 香港政府已經修改電影、報刊及物品管理辦事處（簡稱「電檢處」）電影檢查員的指引，列明可能構成「危害國家安全罪行的影片」不宜上映。

香港一些電影業人士在當時已經提出質疑，指新指引沒有具體說明標凖，容易造成自我審查，影響創作自由。而最新的修例建議，字眼從「危害國家安全」變成含意更廣闊的「不利國家安全」，分析稱，這一改變更加令人擔心雷區會更廣闊。

政治審查？

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港政府強調，香港《國安法》不會影響當地人"依法享有的各項基本權利和自由"。

根據最新電影修例建議，香港政府的政務司司長可以以「不利國家安全」為由，取消任何原本已獲准公開放映電影的許可，可能令過去一些包含諷刺北京政府橋段的電影變成禁片。

香港一向都有電影審查的制度，但過去審查的焦點主要集中在描述暴力行為、搶劫謀殺等不法行為、色情等內容，劃分是否適合不同年齡層的觀眾，少有任何政治審查。

電影審查的尺度在香港主權移交前夕和初期開始變得寬鬆，當時不少電影都有一些批評或諷刺中共的內容。

例如王晶導演1991年製作的《整蠱專家》，由周星馳扮演的主角就曾經有這樣的對白：「袁木好誠實，李鵬是我們最偉大的領袖」。很明顯，這是在諷刺時任中國國務院發言人袁木曾經表示1989年「六四」天安門鎮壓中沒死一個人，和總理李鵬在鎮壓中扮演的角色。分析擔心，最新的修例通過後，讓官員可以取消已經批出的放映許可，讓這些電影從此在香港的大銀幕上消失。

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另外，根據原有機制，製片商一方如果不滿意當局的審查結果，可以向一個委員會提出上訴，但新機制下如果一部電影因為國家安全因素被禁止上映，這個委員會將不會接受相關上訴。

香港商務及經濟發展局長邱騰華8 月24日出席記者會時強調，製片商仍然可以透過法庭程序挑戰當局的審查決定。

他又指出，香港《國安法》雖然列明政府需要加入法例保障國家安全，但同時市民的權利和自由，包括創作自由，都會獲得保障。

「完全是中央集權」

香港政府6月首次提出修改電影檢查員的指引後，官員曾答應會與當地的電影業界溝通，解釋許多業內行人擔心的問題。

香港電影工作者總會發言人田啟文接受BBC中文訪問時指出，政府當時的確有與業界溝通聯絡。但由於當局有與不同團體聯絡，因此最終公布的修例建議沒有反映全部的溝通結果。

另外也有學者留意到，即使一些電影本身已經取得公開放映許可，修例後官員有權隨時取消許可。香港浸會大學電影學院副教授吳國坤形容，情況令製片商即使取得公開放映權「仍然要繼續擔心」。

他接受香港媒體訪問時又說，讓官員凌駕電檢處，結果是一部電影的上映完全取決官員的口味，「完全是中央集權，就像中國大陸一樣」。

但部份香港導演支持修例。中國官方《環球時報》早前訪問香港導演王晶，他認為修例只會「擠壓反中亂港分子推銷私貨的空間」，又認為日後不應再強調香港電影，只有中國電影、華語電影。

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修例有什麼影響？

今年6月，一部講述香港2019年示威浪潮的電影《執屋》原本計劃參加當時一個本地短片展，但因為開幕前無法取得上映許可，不得已取消參展計劃。

這部電影以香港示威浪潮作為背景，講述一名男子因為參加示威被捕，他的女友就到他家中幫助收拾雜物（廣東話稱「執屋」），但男子的父母屬於支持警察執法一方，短片就以這個設定講述兩代人的矛盾。

導演莫坤菱日前向香港媒體表示，收到電檢處要求要刪剪部份關於示威浪潮的描述，也要更改電影的名稱，同時要加上「可能構成刑事罪行」的警告。

她又透露電影內容包括一個政見支持政府的母親和支持示威一方的兒子之間的交流，審查當局要求刪剪有關兒子的內容，但製作團隊希望平衡兩方意見。她已經明言不會刪剪內容，因為這樣放映「失去意義」。

但即使修例未通過，過去不同以香港社會事件為題材的電影要上映都已經越來越難。

香港示威浪潮衍生了許多相關的影片作品，包括《理大圍城》、《佔領立法會》、《時代革命》等。它們分別講述示威浪潮期間在香港理工大學發生的警民衝突、示威者2019年7月1日短暫佔領立法會大樓和示威浪潮整體的背景和發展。

它們都成功打進不同的國際電影節，但卻礙於各種原因無法在香港上映， 包括不同戲院公司拒絶為電影上映安排檔期。香港當局更要求《理大圍城》製作一方在電影加上警告字句。《理大圍城》發行商的藝術總監崔允信當時向BBC中文形容，這是「新增的一重關卡」。