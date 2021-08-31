中國嚴打「精神鴉片」 青少年只能周末玩三小時網絡遊戲

5 分钟前

圖像來源，Edwin Tan

在中國廣大中小學開始新學期之際，當局周一（8月30日）針對網絡遊戲伸出重拳，規定18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多為3小時，並且只能在周末和節假日進行。

當局稱，這一嚴格新規的出台是為了解決未成年人網絡遊戲成癮問題。隨著中國青少年沉迷遊戲現象日趨嚴重，本月初，有中國官媒將網絡遊戲形容為「精神鴉片」。

這一決定也是北京近期針對一系列行業開展打擊和整頓以來的最新舉措。此前，當局已加強了對科技公司、教育、房地產和娛樂產業的管制。這一規定在中國民間反應兩極，有家長對此報以掌聲，但亦有人認為此舉太嚴厲，教育小孩是家長的責任，而非單純政府或遊戲公司的責任。

每周三小時

根據中國國家新聞出版署的新規，針對18歲以下的未成年人，中國所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定假期的每天晚8點至9點提供一小時服務。

該禁令適用於包括手機、平板和電腦在內的任何設備。目前，中國絶大多數網絡遊戲都要求玩家通過身份證實名註冊和登陸。

當局稱，它將加強對網絡遊戲公司的檢查，以監督時間限制是否得到執行。

「青少年是祖國的未來，」新華社援引一位未具名的國家新聞出版署官員的話說。「保護未成年人身心健康關係到廣大人民群眾的切身利益，關係到培養民族復興的時代新人。」

圖像來源，Getty Images

這名官員呼籲家長、老師和學生共同學習政策法規，推動青少年參與體育鍛煉、社會實踐以及「其他有益身心健康的遊戲」。

此前，根據2019年的規定，中國將18歲以下兒童每天玩電子遊戲的時間限制在1.5小時，節假日這一時間被放寬至3小時。

今年7月，中國遊戲巨頭騰訊宣佈將推出面部識別功能，以阻止孩子們在晚上10點至次日8點之間玩遊戲。

在最新限制措施出台的一個月前，官方媒體《經濟參考報》發表的一篇文章將網絡遊戲比作「新型毒品」和「精神鴉片」。作者指責許多青少年沉迷於網絡遊戲，影響視力和學業、「引發性格異化」。

該文章還直接點名騰訊旗下游戲《王者榮耀》，指其擁有「病毒式傳播和無可複製的玩家粘性」。這導致多家大型網絡遊戲公司股價應聲暴跌。

社會反應

這一規定的宣佈在中國收獲了兩極化的反應。一些未成年孩子的家長對此報以掌聲。

「真的是太好了。我和愛人都因為工作忙，回家晚，孩子在家完全沒人管，讓他不玩遊戲完全管不住……每天到哪裏都帶著手機，」一名北京的家長對BBC說。

這名家長表示，自己的孩子即將讀高二，儘管高中的課程很緊張，但依然沉迷於遊戲。

「之前也有防沉迷的限制，但感覺沒什麼用，可能他這個遊戲玩一會，那個遊戲再玩一會，所以現在規定一個統一時間是最好的，」她補充道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 《王者榮耀》成為中國收入最高的手機遊戲。

但在社交媒體上也有很強烈的反對聲。有網友認為，政府通過政策強制干預民眾的生活「不合理」和「武斷」。

「一刀切就是懶政的表現。如果所有人都要變成聖人，是不是要把麻將館，棋牌室，會所都關了，畢竟都不正能量，」一名網友說道。

「你為什麼不規定我什麼時間上廁所，吃飯和睡覺？」另一名網友諷刺地說。

中國科技分析師、播客《英文科技評論》（Tech Buzz China）主持人馬睿對BBC說，在中國，很多家長認為孩子玩遊戲的責任在於平台和政府，而不願自己承擔太多責任。

「這一規定的背景是之前已經有了針對未成年人玩遊戲的限制措施，但規定出台時，家長們抱怨這不足夠嚴厲，所以監管者再次調整了它，」她說道。

她同時表示，一些人擔憂，由於國際上電子競技行業的選手往往都非常年輕，該規定可能會對中國電競行業的選手們產生影響。

全球最大網遊市場

中國擁有全世界最大的遊戲市場。根據分析公司Newzoo的數據，在2020年，中國遊戲市場的收入達到442.63億美元，排列第二的美國為421.07億美元。

據官方媒體統計，中國約有62.5%的未成年人經常玩網絡遊戲，13.2%的未成年手機遊戲用戶在工作日玩遊戲日均超過兩個小時。

從遊戲市場來看，騰訊遊戲和網易遊戲幾乎佔據了大半江山。多個中國熱門遊戲，比如《王者榮耀》《和平精英》《陰陽師》等都是由這兩家公司開發或運營。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 騰訊深圳總部大樓。

年輕人對於遊戲的癡迷讓官員憂心忡忡。2018年，監管部門重構了審批程序，凍結中國大陸地區的電子遊戲版號審批九個月之久。新遊戲的核發與上架停止讓中國大陸一直高速發展的遊戲業降溫。

去年底，中宣部上線了網絡遊戲防沉迷實名認證系統，對網絡遊戲未成年用戶加以區分，防止沉迷網絡遊戲，並要求所有遊戲企業在2021年5月31日前完成接入。

嗅察到政策變化的各大遊戲公司在近年內，紛紛實施包括「健康遊戲體系」在內的多項措施，以確保遵守相關法律法規和政策。

此次打擊措施出台後，港股網遊股在周二（8月31日）普跌。網易跌幅一度達4%，騰訊跌3%，中手遊跌8%，創夢天地和飛魚科技則重挫9%。