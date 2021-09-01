高曉松：中國再有娛樂文化名人遭封殺，官方機構長文批評「歷史虛無主義」

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圖像來源，CNS 圖像加註文字， 高曉松是跨界名人，身兼音樂人、導演、作家、主持人等。

中國近期先後對多名娛樂文化界的「劣跡藝人」進行網絡「封殺」，理由包括或涉嫌性侵犯罪、逃稅、私生活及不當言論等。現在，這一趨勢疑似蔓延到知名音樂製作人、導演、作家兼主持人高曉松身上。

上周六（8月28日），中國歷史研究院發佈長文，羅列高曉松在節目中的多番與官方立場對立的問題言論，包括他曾在節目中稱「說台灣是中國固有領土並不準確」，「聽黨指揮的軍隊叫黨衛軍」，以及透露自己在在某一年8月15日——中日戰爭終戰紀念日——曾經參拜靖國神社，並說當中祭奠的「不是戰犯」。

這家隸屬於中國社會科學院的機構在微博上發佈的長文，批評高曉松在網絡脫口秀《曉松奇談》當中發表的眾多歷史解讀言論「抹黑歷史文化」，帶有「歷史虛無主義」的「私貨」，並斥其「包藏禍心」。

文中羅列並作出反駁的高曉松其他評說歷史的言論還包括「洗白」蔣介石為「抗日派」、稱張學良「導致九·一八事蹟」、以及稱明朝將領鄭成功為「如假包換的大倭寇」等等；文章還批評高曉松在節目中吹捧印度的「民主」。

《曉松奇談》是中國網絡視頻平台愛奇藝在2014年推出的網絡脫口秀節目，中國媒體報道稱其平均每集播放量超過500萬。節目於2016年底宣告停播，後曾在2017年初短暫更新數集，及後未再更新。

未有消息提及中國官方歷史機構在時隔數年後發文批評高曉松節目言論的原因，不過在文章發佈前後，中國媒體報道指《曉松奇談》已在中國網絡平台下架；由高曉松發起並擔任館長的公益圖書館曉書館北京分館宣佈暫時閉館，原因是「設備故障」。

在新浪微博上，高曉松的官方認證帳戶顯示為「用戶不存在」，有報道指他將帳戶改成了非認證帳戶「_曉松」。

圖像來源，WEIBO

中國近期似乎加緊了在網絡上對所謂「劣跡藝人」的壓制，通常採取的方式是「全網封殺」——包括相關作品下架、微博相關話題討論關閉、將名字列為禁止搜索的關鍵詞等。

8月27日，中國網信辦發佈通知，要求在十個方面整治「飯圈」亂象問題，包括將落實取消明星藝人榜單、嚴管明星經紀公司、嚴禁呈現互撕信息、不得誘導粉絲消費、嚴控未成年人參與等。

沒有消息指出不同藝人的被封殺之間有相關性，但外界一直猜測趙薇與阿里巴巴創始人馬雲關係密切，疑其或捲入政治風波——馬雲在去年一場大膽的演講中批評中國監管機構之後，他本人以及由他成立的金融科技集團螞蟻集團受到當局的施壓。

在2018年因為在資本市場的操作而被證監會處罰的趙薇，據報道曾在2014年投資阿里集團旗下公司投票而獲利超過5億美元。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 趙薇與丈夫黃有龍

高曉松曾高薪加入阿里集團

高曉松亦曾在2015年高薪加入阿里集團，擔任阿里巴巴音樂科技有限公司董事長。今年較早前有消息指，他已經卸任這一職務。

出身於高級知識分子家庭的高曉松在1990年代開始走紅，是中國「校園民謠」的代表人物，創作過《同桌的你》等具有影響力的作品，亦導演過電影。

但作為知名人物，高曉松亦不時引發爭議，與官方及網民的關係微妙。去年《人民日報》主辦的一場直播活動當中，他被網民集體謾罵攻擊，導致直播中斷。

網民的攻擊集中於高曉松過去的言論，包括他曾稱「美國是中國的大恩人」、「四大發明全是假的」等等；而高曉松的支持者則稱這是「文革回潮」。

在上周中國歷史研究院的微博帖文下，也有大量網民評論抨擊高曉松，有些人批評他的國籍爭議，也有網民直接指他與「趙薇們」會「危及國家安全」。

馬雲本人過去也曾評價過高曉松。

「他的知識的各種結構亂七八糟，」馬雲在過去某年的一場演講中曾這樣調侃當時在場的高曉松。