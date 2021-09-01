阿富汗局勢：拜登為撤軍辯護 稱將關注中國競爭等「新挑戰」

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圖像來源，US pool 圖像加註文字， 美國總統拜登向全國發表講話。

美國在阿富汗駐軍的最後一天到來之際，美國總統拜登（Joe Biden）向全國發表講話。他表示，美國不可能在阿富汗停留更長時間。

阿富汗戰爭是美國在外國領土發動的歷時最長的戰爭，但20年後，隨著美軍倉皇撤退，塔利班武裝分子重新掌權，這讓拜登飽受批評。

拜登讚揚美軍組織空運行動，幫助12萬多名希望逃離塔利班政權的人撤離。他稱，美國必須應對21世紀的新挑戰，「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年」。

2001年，在「9·11」襲擊後，以美國為首的聯軍入侵阿富汗，將塔利班趕下台。如今，重新奪取權力的伊斯蘭武裝分子一直在慶祝他們的勝利。

拜登因倉促的撤軍而遭到國內民眾和盟友的廣泛批評，這導致美國軍隊多年來訓練和資助的阿富汗安全部隊功虧一簣。

塔利班武裝分子在11天內重新控制了整個國家，最終於8月15日進入首都喀布爾。

拜登總統部署了近6000名士兵控制喀布爾機場，以協調撤離美國和盟國的外國公民以及為他們工作的當地阿富汗人。

外國軍隊的撤離還導致喀布爾機場一片混亂。成千上萬的人聚集在機場，希望能夠登上撤離飛機。

在周二的講話中，拜登讚揚了美軍的大規模撤離行動，並承諾繼續努力將那些仍在阿富汗並希望返回的美國人帶出來，這批人總共約200人。

但這位美國領導人堅決為自己的撤軍行動辯護。他表示，撤軍「旨在挽救美國人的生命」。他稱，如果美軍繼續存在，美國可能會在與塔利班的新戰鬥中造成更多傷亡。

「我不打算延長這場永遠的戰爭，也不會延長永遠的撤軍，」他補充道：「阿富汗戰爭現在已經結束。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 塔利班士兵抵達喀布爾機場。

他說，美國不需要地面部隊來自衛。

在五角大樓周一（8月30日）宣佈最後一架美國飛機離開阿富汗之後，美國眾議院少數黨領袖凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）幾乎立即在國會召集共和黨退伍軍人以譴責拜登。

他表示：「我認為應該有人對此負責，這是我一生中看到的美國政府在軍事舞台上的最大失敗。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周二早些時候，塔利班武裝分子進入喀布爾機場時，迅速使用了廢棄的美軍軍事裝備。

「新的挑戰」

拜登還在演講中提到了他所稱的「新的挑戰」，包括來自非洲和中東的恐怖分子的威脅、來自中國的經濟威脅，以及來自俄羅斯境內的網絡襲擊。

「世界在變化。我們正與中國進行激烈競爭。我們在應對俄羅斯在多個領域的挑戰，我們面臨著網絡攻擊與核擴散。我們必須提高美國的競爭力，來應對21世紀競爭中的新挑戰，」他說道。

「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年。」

分析

BBC駐北美記者安東尼‧澤克爾（Anthony Zurcher）

拜登試圖從阿富汗一個月來的混亂和死亡中「翻開新的一頁」，更廣泛地說，從20年來美國佔領和建設國家但最終卻徒勞的嘗試中「翻開新的一頁」。

圖像來源，Reuters

有時他似乎是在為自己辯護，他指出，美國人在8月份撤軍之前，曾被19次警告離開阿富汗。他指責美國所依賴的盟友阿富汗的領導人「腐敗和瀆職」。他還指責特朗普政府與塔利班談判了他稱之為不充分的撤軍協議。

他表示，美國在阿富汗沒有重大利益。他試圖重新構建美國的外交政策，減少對軍事部署的依賴，更多地依靠外交和國際合作來面對中國和俄羅斯等對手。