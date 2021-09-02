美國軍艦再入台灣海峽 中國施行《海上交通安全法》反制

呂嘉鴻

BBC中文記者

5 分钟前

圖像來源，Commander, U.S. 7th Fleet Public Affairs 圖像加註文字， 美國伯克級導彈驅逐艦「紀德」號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦「穆洛」號（Munro）在8月27日通過台灣海峽。

全球新冠疫情尚未平息，在南海周遭，各國的軍事及外交動作卻持續升溫。

8月27日，美國兩艘軍艦通過台灣海峽，是今年美國總統拜登（Joe Biden）上任以來的第八次，再次引起中國的強烈抨擊。

事實上，此新規是今年4月在第13屆中國全國人大常委會通過。而且，由於全球僅有美、法兩國擁有核子動力航空母艦，修訂的法條特別提到「核子航母船艦」，此舉被視為是劍指美國。

位於華盛頓特區的智庫「全球台灣研究中心」（GTI）資深研究員張倚維（I-wei Jennifer Chang）向BBC中文分析稱，美國軍艦在南海及台灣海峽的活動，應是針對北京近來在該區域更強勢的的軍事動作而來，譬如最近中國軍事演習時，導彈發射位置接近台灣，以及今年二月施行的中國《海警法》授權中國海警對外國船隻動武，引發日本與菲律賓抗議及美國關注等。

然而，亦有中國軍事專家對中國大陸媒體指出，《海上交通安全法》新規生效，是針對「西方國家在南海及台灣海峽行使『航行自由權』的挑釁行徑，亦讓解放軍在南海上有更多的話語權。」

台灣國防部則在8月28日發佈新聞稿說，美國兩艘軍艦通過台海期間，台灣全程掌握周邊海、空域相關動態，「狀況正常」；8月31日又公布今年台灣軍事演習，將模擬中國解放軍以導彈攻擊台灣重要設施，演習並將首度向全台民眾發送飛彈來襲警報的手機簡訊。

《海上交通安全法》是什麼？

9月1日開始實施的中國《海上交通安全法》，要求5類外國船艦進入「領海」時向中國報告。這五類外國船艦包括：潛水器；核動力船舶；載運放射性物質船舶；載運散裝的油類、化學品等有毒物質船舶；以及中國法律、行政法規或國務院規定「可能危及中國海上交通安全的其他船舶。」

其中最引人關注的一點是，新規並指出，船舶進入中國領海後，根據該法第92條則規定，外國籍船舶若違反中國海上交通安全或防治船舶污染的法律等行為，中國海事管理機構能依法行使「緊追權」。

一般來說，「緊追權」是指若中方認為外國船舶違反中國法律，有對外國船隻追趕到公海，逮捕或帶回中國港口審訊之權利。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國《海警法》推出後，中國海警船隻多日駛入與日本存在主權爭議的釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域附近。

根據中國官媒新華社報導，中國交通運輸部海事局局長曹德勝9月1日表示，新修訂的海上交通安全法的實施，將構建中國海上交通安全管理新體系，對維護國家海洋權益、促進中國國民經濟發展等具有重要意義。

此外，許多分析指出，雖然該法修訂是在美軍穿越台灣海峽後立即發佈，但最關鍵的內容仍然涉及有關南海問題。亦即，該法中宣稱的有關中國「領海」範圍，在南海區域，一向與周遭國家譬如越南及菲律賓等沒有共識。

根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），「領海」是沿岸國基線起算12海里的海域。根據該公約，原則上包括軍艦在內的外國船隻都可在沿岸國領海「無害通過」（Innocent passage）。

但是，中國與南海周遭各國，對於南海的領海主權劃分至今仍爭論不斷。日後，各國如何在中方新法下，回應經過北京定義的「領海」時，成為各界焦點。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」蘇紫雲博士對BBC分析稱，一般而言，主權國家於領海範圍內有權實施管轄，以保護自己權益。這是國際海洋法、習慣法所承認的。但《海上交通安全法》新規稱的「管轄海域」是北京擴大法律適用範圍，將中國內水、領海、毗連區、專屬經濟區、以及中華人民共和國管轄的「其他海域」包含在內，定義比「沿海水域」更寬。

蘇紫雲因此判斷，此法修訂實施後，中國可能在於主權爭議的水域，特別是南海人工島、釣魚島（台灣稱釣魚台，日本稱尖閣諸島）列島等爭議海域，會遇到法律是否適用的問題：「可以想見的風險，在南海水域的人工島周邊被北京視為領海，但外國軍艦若進入，無論是主張領海無效、或是『無害通過』，都將挑戰北京的片面宣示。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國船艦在南海

不過，蘇紫雲也強調，《海上交通安全法》也需放在北京「系統性」的戰略上來看。他告訴BBC，北京向來具有系統性的戰略凖備與耐心，例如東海防空識別區的宣告，可說是由2000年凖備殲-10戰機的生產；他又說，2010年水門機場的完成，確保有一定能力的保障後才實行。

蘇紫雲補充說：「此次《海上交通安全》的施行，也是系統性作法，包括早前《海警法》的實施都是法律凖備，當然包括海軍艦船的建造，以及海警單位改隸武警體系並由中央軍委直接指揮。」

美國軍艦第八次通過台灣海峽

據美國海軍第七艦隊官網的聲明，美國伯克級導彈驅逐艦「紀德」號（USS Kidd）和海岸防衛隊巡邏艦「穆洛」號（Munro）在8月27日通過台灣海峽，並稱依據國際法例行航經國際水域。聲明說：「軍艦合法通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區之承諾。美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務。」

8月28日，中國國防部新聞發言人譚克非發表談話，回應美國，他抨擊美海軍軍艦通過台灣海峽是「公開炒作」。他並表示解放軍對美艦行動「全程跟監警戒」，而美國「頻頻實施類似挑釁行徑，性質十分惡劣，充分說明美國是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。」

針對各界對於台海情勢的關注，台灣總統蔡英文8月31日在與美國駐聯合國前大使克拉夫特（Kelly Craft）參加一場台海局勢論壇時稱，台灣不會和中國大陸軍事對抗，並會與鄰國合作，防止台海和南海爆發軍事衝突。

南海議題爭論不休

雖然有批評認為，北京在南海「過度訴求」海洋權益，將造成與鄰國越南或美國等國的潛在衝突。然而，北京則認為，美國在該地區的行為，包含派遣軍艦通過南海等才是危及南海區域安全的始作俑者。中國一直表示反對「無關國家」插手南海主權爭議。

全球台灣研究中心的張倚維向BBC強調，未來觀察南海情勢的另一個重點，是菲律賓與美國近來的合作，或與中國關係的變化。

她說，儘管菲律賓總統杜杜特爾特總統在2016年上台後一直擁抱中國的經濟投資，也對美菲聯盟持批評態度，但據張倚維觀察，菲律賓已成為東南亞各國中，最直接向中國聲討該國自稱的南海主權的國家。

她表示：「今年7月底，美國國防部長奧斯汀訪問期間，菲律賓收回之前宣佈終止的與美國的《訪問部隊協定》（VFA）的決定後，美菲安全聯盟得到了重大推動。」