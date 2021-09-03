中國打擊「996」能否解決年輕人的「躺平」焦慮

葉慧儀（Waiyee Yip）

BBC記者

23 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「996」是指上班族從早9點工作到晚9點，每周工作六天。

中國商業大亨馬雲有一句名言，他說很多人加入所謂的「996加班文化」是一種「福報」。「996」是指上班族從早9點工作到晚9點，每周工作六天。

現在，中國當局嚴厲提醒企業，這種繁重的工作制實際上是非法的。

在上周四發佈的一份聯合聲明中，中國最高人民法院與人力資源和社會保障部詳細列舉了10項法院對勞動爭議的裁決，其中許多涉及勞動者被迫加班。

這些案例涵蓋了從科技、媒體到建築等廣泛行業的各種情況。

他們的共同點是什麼？僱主們輸了官司。

「勞動者依法享有相應的勞動報酬和休息休假權益，遵守國家工時制度是用人單位的法定義務，」通知警告，並表示當局將制定進一步的指導方針，以解決未來的勞動糾紛。

但中國迄今為止最明確的警告，是否會真正改變一些民眾過勞的現狀？

臨界點

根據中國勞動法，標凖的工作制為每日八小時，每周最長不超過44小時。超過該時段的工作都需要支付加班費。

但這並沒有得到很好的執行。

在中國許多大型公司，特別是在蓬勃發展的科技行業，勞動者的工作時間往往要長得多，並且很多時候不能得到補償。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿里巴巴創始人馬雲曾被很多中國年輕人視為偶像，但如今越來越多的人將其批評為「資本家」。

然而，令人生厭的「996」文化仍在繼續，政府採取了不干涉的態度。

畢竟，這種職業凖則也被認為是這些公司成功的驅動力，其中一些甚至在世界舞台上大放異彩。

與創立網上零售巨頭阿里巴巴的馬雲一樣，電商平台京東的首席執行官劉強東此前也曾為這一文化辯護，抨擊「混日子的人」。

但專家告訴BBC，公眾的憤怒意味著當局不能再睜一隻眼閉一隻眼。

「這已經到達了一個臨界點，對於官員們來說，現在發出這一訊息是非常緊迫的，尤其是在受到高度關注的員工死亡事件發生之後，」香港理工大學的陳慧玲博士說。

今年早些時候，電商平台拼多多的兩名員工在幾周內相繼去世，一名年輕員工長時間工作後在回家路上猝死，另一名員工自殺身亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在中國，很多外賣員處於高負荷的工作狀態。

今年1月，一名外賣騎手引火自焚，據稱他被拖欠了5000元（770美元）工資。就在該案發生前一個月，另一名送餐平台「餓了麼」的外賣員在送餐時死亡。

目前尚不清楚這些案件是否與過勞直接相關，但它們引起了憤怒的網民對「996文化」以及在中國一些最受歡迎的「大廠」工作的「黑暗面」的討論。

社交媒體上出現了大量帖子，其他員工也紛紛站出來表示，他們每月的工作時長常超過300小時，遠遠超過法律規定的上限。

對於許多在新冠疫情期間工作時間也比以往更長的工作族來說，他們已經受夠了。

「我太累了，都不記得上次見到陽光是啥時候了，但只是大公司變得越來越有錢。這公平嗎？」一名用戶在社交平台微博上寫道。

「中國需要勞動者保持競爭力」

這種廣泛的反對也引發了希望維持社會穩定的北京的不滿。考慮到從事數字經濟工作的人數如此之多，這一點更加重要。

「無論是互聯網企業的知識工作者，還是配送平台上的藍領工人，他們的員工都有數百萬人之多，其中許多人很可能進行『996』工作，」新加坡國立大學的宋照禮博士說。

隨著工人的不滿情緒加劇，一些人正在動員集體行動。據香港非政府組織「中國勞工通訊」的數據，2016年至2021年間，該組織至少記錄了131起外賣員抗議事件。

「政府不能坐視不理，任由這場危機爆發。他們希望國內穩定，」陳慧玲說。

專家表示，改善勞動保護措施的同時，許多中國年輕人的態度也發生了變化。

與父母一輩堅信努力工作就會有回報不同，疲憊的年輕人愈發感到不滿，他們認為努力並不會帶來足夠的回報。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年清華大學學生畢業典禮。

一些人心灰意冷，這使得近幾個月裏，「躺平」的概念開始在年輕人中流行。它指的是人們不應該過度工作，而應知足於可實現的成就。

「年輕人看到了其他的可能性，他們更喜歡靈活的生活方式，」宋照禮說。

但這是一個令當局擔憂的概念，因為中國正在努力應對未來幾年勞動力的萎縮。今年5月，中國十年一次的人口普查顯示，中國人口增長速度為數十年來最低。

「政府非常擔心這一點，因為它需要這些勞動者來維持經濟發展，」陳慧玲說。

「這就是為什麼它現在正試圖建立一個對年輕勞動者來說更人性化的就業體系，它可以使工作更有吸引力，中國需要它們來保持競爭力。」

向前邁進

在社交媒體上，人們對官方上周發佈的通告普遍持謹慎態度，許多人懷疑這是否會真正改善他們的工作生活。

但專家們則比較樂觀。他們認為，隨著中國繼續打擊一些商業巨頭以遏制其影響力，公司將不敢越界。

「這些法庭案例向僱主明確傳達了一個信息，如果你不善待員工，你就會輸，」陳慧玲說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北京高峰時段下班的通勤者。

這似乎已經開始發揮作用。

上周六，智能手機製造商Vivo表示，該公司將取消「大小周」的做法，即員工每周輪流工作5天或6天。

「從今往後，我們也是有雙休的人了！讓我們朝著'為員工營造快樂進取氛圍'的企業使命繼續努力奮鬥！」該公司在一個在線公告中說。

上班族們現在也更有勇氣將他們的老闆告上法庭。

「我估計當更多員工感到自己受到虐待時，他們可能會援引勞動法賦予他們的權利，」香港大學法學教授張湖月說道。