中國當局禁止「娘炮」上電視 有學者指「是對民眾生活的不斷蠶食」

27 分钟前

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中國國家廣電總局表示，為了抵制低俗和庸俗作品的生產，將嚴厲打擊娛樂節目中的「娘炮」審美和「低俗網紅」，引起一片嘩然。有批評稱，新規是普通民眾生活不斷被蠶食的又一證據。 也有評論認為，這種帶有強烈歧視性語言出現在官方語言是一種不包容的做法，會助長針對少數群體的霸凌。

周四（9月2日）公布的這些新規是中國官方近期針對娛樂行業一波又一波的打擊行動中最新的限制措施。廣電總局表示，政治立場和道德應作為演員選拔的標凖。

「在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用，」廣電總局在一份通知中寫道。

根據規定，除非由觀眾現場參與投票，否則真人秀節目不得設置讓場外的觀眾進行投票、打榜和助力。偶像養成類節目和明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目也被禁止。

相反，當局表示將大力弘揚「中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化」，以「弘揚真善美，批駁假惡醜」。

打擊「娘炮」

在這些收緊措施中尤其引起人們關注的是，當局誓言要改變不良的娛樂化傾向，包括被稱為「畸形審美」的「娘炮」，並要求各大電視台和網絡機構「堅決杜絶」。

「娘炮」一詞指女性化的男性，在中文中帶有強烈貶義色彩。此前，中國全國婦聯官方報紙《中國婦女報》曾發佈性別歧視類禁用詞，「娘炮」被納入其中，它被認為有歧視某些男性的傾向。

2018年，黨報《人民日報》也曾在一篇評論中稱，儘管明星需要呈現更加積極、向上的形象，但「『娘炮』『不男不女』是一種貶損性的說法」。

因此，當廣電總局將打擊「娘炮」寫入文件，迅速在社交媒體上引發很多網民的不滿。

「難道長相秀氣，要求精緻的男生就是生來有罪嗎？ 這不是在鼓勵校園暴力嗎？​」一名網友評論說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「小鮮肉」偶像遭到一些網民的反對，但很多網友表示審美應當多元化。

「這麼多年好不容易接受多元化審美的理念，鼓勵大家自信做自己，現在又要一朝打回解放前，」另一名微博網友寫道。

負責影視、廣播審查的廣電總局並沒有具體說明哪些作品涉嫌傳播"娘炮"審美，但中國當局對男性陰柔之風的不滿並非一時起意。政府一直擔憂中國缺乏有戰鬥英雄那樣健壯體格的人物作榜樣，有保守勢力將娛樂作品中打扮精緻、眉清目秀的男明星視為罪魁禍首。

2018年9月，中國教育部和央視要求全國中小學生觀看一檔名為《開學第一課》的節目後，受到許多批評。原因是節目中出現了幾名「小鮮肉」歌手，很多觀眾指責稱「少年娘則中國娘」。

去年5月，中國全國政協常委斯澤夫還曾公開表示，中國許多年輕男性變得「柔弱、自卑、膽怯」，追求「小鮮肉」的形象。他稱，除非進行「有效治理」，否則「必將危害中華民族的生存發展」。

「不良社會文化」

此次廣電總局新規的出台，正值當局密集對娛樂圈整治之際，不斷有明星因觸碰政治高壓線或被曝出私德問題，被全網封殺。

1990年代紅極一時趙薇等多名藝人幾乎在一夜間遭到封殺。甚至在趙薇主演的經典電視劇《還珠格格》的演員信息中，也無法再找到她的名字。

當局也沒有對此給出任何原因或解釋。

幾乎在同一時間，中共中央網信辦宣佈，將對所謂的「飯圈亂象」採取行動。根據要求，很多粉絲俱樂部的社區和聊天群被解散，網站和社交媒體也紛紛取消了藝人的排行榜單。

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多倫多大學亞洲研究所政治學教授王惠玲（Lynette Ong）對BBC說，廣電總局此次整肅「娘炮」的新規是「黨不斷蠶食普通民眾生活的證據」。

當中國媒體轉播2018年的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）時，場上代表性少數群體的彩虹旗被打了馬賽克，一些演繹同性愛情故事的表演片段也被刪去。

2019年，有中國視頻平台對男演員的耳朵進行模糊處理，原因是他們戴了耳釘或耳環。

「這是習近平最近努力『淨化』他或中共認為的不良社會文化的一部分，還比如青少年過度玩視頻遊戲，」王惠玲說。

形成對比的是，當局一直在努力向年輕人推廣正確的榜樣。幾個月來，中國各大電視台的時段幾乎被《覺醒年代》等革命題材電視劇佔滿。中宣部還親自參與指導了講述武漢抗疫故事的電影《中國醫生》。

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整頓娛樂圈

中國國家主席習近平在上個月重申了「共同富裕」的承諾，並提及「三次分配」的概念，強調需合理調節過高收入。在這樣的背景下，從房地產、互聯網到娛樂行業都被頻繁敲打。

牛津大學中國近代史和政治學教授拉納·米特（Rana Mitter）說，「共同富裕」的理念是「批評現在社會中巨大的不平等」的一種方式。

「富有的名人是一類明確的目標，因為對他們的批判在社交媒體上可以引起共鳴，」他說道。「從科技界的億萬富豪開始，中共已明確表示，知名的娛樂明星現在是另一個明確目標。」

諮詢公司普華永道（PwC）最近的一份報告顯示，娛樂行業是中國最賺錢的行業之一，2021年預計將產生約3586億美元（約人民幣2.32萬億）的收入。

圖像來源，Barcroft Media/Getty Images 圖像加註文字， 中國將改革學校的體育教育，更多注重學生「陽剛之氣」培養。

在2018年范冰冰逃稅事件曝光後，中國監管機構最近對明星的高片酬和偷逃稅展開了新一輪打擊。

8月27日，上海市稅務局對演員鄭爽因偷逃稅，作出追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元人民幣的處罰。

中央財經委員會在上個月召開會議。中國官方媒體報道稱，雖然在中國"改革開放"早期，一些人能夠「先富起來」，但政府需「鼓勵高收入人群和企業更多回報社會」，並「給更多人創造致富機會」。

中國有大約14億人口，近幾十年來收入不平等不斷加劇。據倫敦政治經濟學院估計，該國2015年10%人口的收入佔國民收入的41%，而1978年這一數字為27%。