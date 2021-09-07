國民黨主席選舉開始 「九二共識」能否贏得台灣年輕人支持引發辯論

9 分钟前

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 此次四位參選人分別是朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源。新任主席將在9月25日由國民黨黨員投票選出。

台灣最大在野黨「中國國民黨」主席競選開跑，上周日（9月4日）在台北舉辦電視政見辯論會發表會，四位參選人髮言主軸仍是以兩岸論述為焦點，「九二共識」再次成為國民黨兩岸政策的主軸。

四位參選人分別是朱立倫、江啟臣、張亞中與卓伯源。新任主席將在9月25日由國民黨黨員投票選出。根據國民黨統計，今年擁有投票權的黨員約有39萬人。

現任黨主席江啟臣，在辯論會上主張以「原汁原味」的「九二共識，一中各表」為基石，稱能「讓兩岸關係回到正軌」。雖然，江啟臣在兩年前剛接任黨魁時，曾拋出考慮擱置「九二共識」的戰略，引發國民黨大佬群起攻之。

另一位參選人、前黨主席朱立倫針對兩岸議題也提到，兩岸關係是「重中之重」，國民黨應立刻恢復兩岸交流平台，用社會力淡化政治，逐漸累積善意，形成執政基礎。而國民黨前主席洪秀柱幕僚、台灣「統派」學者張亞中則說已擬好「和平備忘錄」，若當選黨主席，會以其備忘錄與北京進行協商，與民進黨進行一場「要和平還是要戰爭」的競賽。

據此，台灣東海大學政治學系張峻豪教授向BBC中文分析，國民黨現在面對的困難是，在選出新任黨主席後，挑戰將會更多。他說，整場辯論會下來，因為是黨內選舉，主要是向黨內的同溫層喊話，因此新鮮的論述不多。

不過，張峻豪觀察到，雖然兩岸之間的僵局讓朱立倫提到應該減少「政治性」，與北京能有「非政治接觸」來解決，為兩岸交流新策略，但是張峻豪表示，就北京而言，其與台灣所有的互動都是以「政治性」為前提」，因此他認為國民黨根本不可能避開政治性的前提與北京往來。

「九二共識」

根據各界報導，整場辯論會焦點仍是兩岸議題。被認為勝算最大的朱立倫及江啟臣，再次將「九二共識」端上台面，希望獲得支持。

圖像來源，CNA 圖像加註文字， 學者分析，「韓粉」還是以國民黨支持者為主。

江啟臣強調適任的黨主席「應帶領黨走對路、做對事，他主張基於中華民國憲法，以『九二共識』為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰，並堅持馬前總統的『親美和陸』路線，遏止危機，避免戰火。」

江啟臣補充說：「中華民國，不該成為美國與中共對抗下的棋子，讓台海陷入兵兇戰危。」

不過，朱立倫則說，國民黨現在是在野，現在能做的就是推動兩岸和平，「恢復交流管道與平台。對於國民黨章、黨綱的規定，不但延續更要深化，包括「九二共識、一中各表」的精神是求同存異，這還不夠，希望未來走向求同尊異。」

目前朱立倫獲得國民黨前主席連戰及其子連勝文的公開支持。江啟臣則被認為有台灣前總統馬英九的聲援。

無論如何，國民黨仍舊以「九二共識，一中各表」為招牌，希望吸引各界支持。其中，「九二共識」最大的推手馬英九，在今年七月國民黨青年營隊上再次提到，兩岸交流的最高潮還是2015年12月他與習近平在新加坡的見面。

馬英九引用《經濟學人》當年雜誌社論稱「馬習會是中共自1980年以來，就台灣的主權問題上所做的最大讓步」，他認為這代表中共「不否認中華民國是一個主權國家」，但要中共承認是做不到的。因此，台灣就要有「九二共識」：「九二共識，一中各表，就是個互信」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 2019年1月13日，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，並稱「這是實現國家統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。」

不過，馬英九也呼籲北京，若要主張「九二共識」是定海神針，就必須是包括「一中各表」的完整「九二共識」。

然而，美國在台協會（AIT）前處長司徒文（Willam A. Stanton ）接受BBC中文採訪時強調，國民黨若期盼回到當年馬英九執政期間，美中雙方爭鬥尚未台面化，台灣能從中兩邊都不得罪，甚至兩邊都獲益的角色是不可能的。

他認為，國民黨若不斷以「九二共識」為核心綱領，很難吸引多數台灣選民：「北京這幾年間已改變了遊戲規則。在2019年的香港示威中，『一國兩制』已經被埋葬，從北京布局全球的戰略來看，不可能接受台灣任何執政黨與美國太親近......國民黨若希望能在美中之間左右逢源是緣木求魚。」

張峻豪亦認同，因為自2019年1月，習近平在「《告台灣同胞書》發表40週年紀念會」發表的「一國兩制，台灣方案」後，「九二共識，一中各表」已非是北京處理台灣問題的依據。張峻豪強調，國民黨若繼續以「九二共識」為該黨兩岸論述，將不只是離台灣民意越來越遠，也離與北京對談的平台越來越遠。

獲得年輕族群支持？

事實上，根據辯論會上的即時網絡民調，立場鮮明、擁抱統一路線、受韓國瑜擁護者「韓粉」支持的張亞中，意外拿到57%的網路支持度，引發討論。雖然也有台灣媒體評論說，應是很多非國民黨支持者「反串」，支持深藍系統的張亞中，導致爆冷門的投票結果。

外界分析，無論如何，雖然四位候選人在電視直播辯論會上數度交鋒，相互批評，但共識是國民黨歷經上屆總統慘敗，亟需突破並找回年輕人支持。昨日的辯論會上，有媒體提問四位候選人稱，為何「台灣年輕人討厭國民黨」的問題引發討論。

圖像來源，KMT 圖像加註文字， 無論如何，國民黨仍舊以"九二共識，一中各表"為招牌，希望吸引各界支持。其中，九二共識最大的推手馬英九，在今年七月國民黨青年營隊上，再次提到，兩岸交流的最高潮還是2015年12，他與習近平在新加坡的見面。

國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書上回應質疑時表示，「因為國民黨根本討厭年輕人啊！」，並強調「再走回頭路，就繼續把年輕人遠遠的排出國民黨吧！」

鄭照新曾是韓國瑜任高雄市長時的新聞局長，曾經目睹韓國瑜當年席捲台灣高雄市藍領階級及在服務業任職的年輕選民支持。

他因此說，「如果是一個成功的團體，年輕人學習長輩是重要的，但國民黨的問題既然是陳腐，當然是資深的要去學習年輕的脈動，不是逼年輕的要去學老，再走回頭路，就繼續把年輕人遠遠的排出國民黨吧。」

據台灣媒體《天下雜誌》採訪，一位國民黨新生代說，「現今台灣大學生，要在校園中說出自己支持國民黨，比同志『出櫃』，公開性別認同身份還要困難」。