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金日成：韓國教授回憶與朝鮮第一任領導人共進早餐
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金日成：韓國教授回憶與朝鮮第一任領導人共進早餐
21 分钟前
金氏家族統治朝鮮已近70年，但最初「偉大領袖」如何開啟他的政治道路？朝鮮將在 9 月 9 日慶祝建國日， 102 歲的Kim Hyung-suk（金亨碩）教授講述了他和這位 "開國元勳" 的故事。
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