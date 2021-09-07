金日成：韓國教授回憶與朝鮮第一任領導人共進早餐

21 分钟前

金氏家族統治朝鮮已近70年，但最初「偉大領袖」如何開啟他的政治道路？朝鮮將在 9 月 9 日慶祝建國日， 102 歲的Kim Hyung-suk（金亨碩）教授講述了他和這位 "開國元勳" 的故事。