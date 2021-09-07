香港區議員宣誓本周五開始 未明言是否追討違誓者薪金

22 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 隨著北京實施香港《國安法》、香港政府修例要求區議員要宣誓效忠香港和《基本法》等原因，超過200名民主派區議員先後辭職。

香港政府宣佈將分階段為當地區議員舉行宣誓儀式，特首林鄭月娥指區議員如果拒絶宣誓，就會喪失區議員資格，宣誓後如果認定區議員的宣誓無效，該名區議員也可能喪失議席。

官員又指喪失議席的區議員，由失去議席當天起就不會獲發薪金和津貼，但沒有直接回應當局會不會在這種情況發生時向他們追討自上任以來獲發的薪金和津貼。

香港政府早前修改當地與公職人員宣誓相關的法律，加入一份「正面清單」和「負面清單」的行為，負面清單行為包括「危害國家安全」、「拒絶中國對香港行使主權」、「宣揚港獨」、「尋求外國干預香港事務」等。修改後的法律規定，做出或有意圖做出負面清單行為，即被視為不符合「擁護《基本法》」和「效忠特區」的要求，等同違反誓言，將會喪失區議員資格。

林鄭月娥周二（9月7日）見記者時透露，將安排第一批區議員在周五（9月10日）宣誓，而因為現屆區議會479名議員中已經有多人因為不同原因失去議員資格或請辭，因此只有剩下211名現任議員宣誓。

香港政府2019年在示威浪潮期間，按原定計劃舉行區議會選舉，結果民主派大勝，但之後隨著北京實施香港《國安法》、香港政府修例要求區議員要宣誓效忠香港和《基本法》等原因，超過200名民主派區議員先後辭職。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港政府2019年在示威浪潮期間，按原定計劃舉行區議會選舉，結果民主派大勝。

自行辭任

林鄭月娥又透露，儀式將在社區會堂進行，期間區議員將被要求面向中國國旗和香港區旗宣誓，首批宣誓的將會是香港島各個選區的議員。她又指當局不會立即決定區議員誓言是否有效，如果對區議員的宣誓有懷疑，會有機會讓對方申述，再作進一步判斷。

被委任承擔監誓職責的香港民政事務局局長徐英偉沒有直接回應如果區議員的誓言被裁定無效會不會被追究，只表示被認為宣誓可能有問題的人「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」。

民主黨現時仍然是區議會的第一大黨，主席羅健熙在林鄭月娥宣佈宣誓安排後指，尊重每一位區議員按自己的情況考慮會不會宣誓，但目前無法估計最終有多少屬民主黨的區議員會宣誓，或能否通過宣誓門檻。

香港媒體今年7月引述政府消息指，經這種方法喪失資格的區議員，將被要求償還已經發放的薪金和津貼，金額可能達上百萬港元。消息傳出後有超過200名區議員自行辭任。

香港有要求已經就任的民選立法會議員退回薪酬和津貼的先例。2016年立法會宣誓風波後，六人在中國人大常委會釋法後，被法庭裁定失去立法會議席，其中四人在法庭頒布裁決時已經就任超過半年，但仍被要求交還約270萬至310萬港元（即約34萬至39萬美元）的薪金和津貼。但之後香港政府作出讓步，只要求他們退還當時已經預先繳付的營運資金，折合約19萬至31萬港元 。風波涉及的另外兩位立法會議員梁頌恆和遊蕙幀則被追討共計186萬港元薪酬和津貼。

經歷多人辭職後，民主派議員至今在區議會整體來說仍然屬大多數，但建制派在部份地區已經重奪控制權。其中在北區區議會，民主派原本是多數派，但多名議員辭職後現在只剩下四名民主派議員，比控制七席的建制派少。

宣誓就像「緊箍咒」

除了自行辭任，一些區議員也因為移居外國、因示威浪潮相關案件被捕被關押等原因失去議席，另外有數人報名參選原定去年舉行的立法會選舉後，被認定不擁護《基本法》而不獲參選資格，同時被取消區議會議席。

香港法律制度中，民選公職中之前只有立法會議員須宣誓就職需要宣誓，但香港政府今年初提出修訂，要求區議員就職時也需要宣誓，當時大部份民主派立法會議員已經請辭，修訂最終只有一票反對票，獲得通過。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 出身草根、沒有從政經驗的陳梓維首次參選區議會就當選區議員

一些因為不願意宣誓而辭任的區議員早前向BBC中文形容，宣誓的要求就像「緊箍咒」，未來也可能會新增更多的規定。