飯圈經濟：要麼花錢要麼花時間，還有一套網絡暗語

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國的娛樂行業有著龐大的市場，但激烈的競爭讓該行業面臨著快速的「新陳代謝」。

打榜、控評、應援——這些對於很多人「圈外人」來說頗為陌生的詞匯，卻是另一些人習慣了的日常生活方式。

在中國，年輕人、流量明星、娛樂平台、商業品牌共同組成了一個名為「飯圈」的獨特生態。

有報告認為中國「飯圈」經濟極其關聯產業規模達到四萬億之巨。但與此同時，其中的亂象在頻頻觸及社會底線之後，迎來政府的重拳打擊。

「飯圈」究竟怎麼構成？「飯圈」經濟運轉的細節是什麼？而剝開其表皮，展現出來的一無是處，還是自有其價值？

飯圈的主力

「我覺得喜歡一個明星是比較私人的事情，像個興趣愛好，喜歡同一個明星的粉絲通過群和貼吧聚在一起，如果把所有明星的粉絲加在一起，可能就是飯圈吧。」家住福州的羅女士向BBC中文介紹，她是兩個孩子的媽媽，是一名全職主婦，2019年開始追星，當年一位男明星突然爆紅，這讓她在帶娃之餘找到新的樂趣。

「飯圈」中的「飯」是「粉絲（fans）」的諧音，「飯圈」則指針對某一個藝人的喜愛和追逐而形成的網絡社區。

羅女士坦言，粉絲群體裏「十幾二十歲的小姑娘是絶對主力」，自己這種「90後」佔比少得多。

各種機構的研究報告也顯示，青少年是飯圈經濟的主要參與者。

《2020年全國未成年人互聯網使用研究報告》顯示，初中生中在網上進行粉絲應援的比例達到11%，高中生達到10.3%，甚至小學生中也有5.6%。

飯圈經濟如何運轉？

怎樣才算進入飯圈？羅女士給出兩條標凖：「要麼花錢」，「要麼花時間」。

花時間，是指粉絲會通過打榜、控評、罵戰等方式，在輿論上支持自己的偶像。

圖像來源，Getty Images

花錢，就是用真金白銀支持偶像，購買其代言的產品，「用銷量證明愛豆（偶像）的價值」。

比如今年的「倒牛奶」事件，為了給選秀節目《青春有你》中的藝人投票，粉絲們需要購買贊助商的牛奶，用瓶蓋內的二維碼助力。

因為網絡選秀節目經常是由中國最大的幾家牛奶企業參與贊助，久而久之，形成了一個「奶票」產業鏈。

有「粉頭」會向大量粉絲集資，統一渠道購入大量的牛奶，然後僱專人拆包裝，掃二維碼投票，也有專人「喝牛奶」。不過，僱人「喝牛奶」越來越難，逐步演變為僱人「倒牛奶」。

傳播學者亨利·詹金斯（Henry Jenkins）在接受《三聯生活周刊》採訪時表示，粉絲們被邀請參加偶像之間的比賽和競爭，這些節目試圖運作粉絲的消費能力，要求他們付費來表達支持，或購買多份相同唱片以證明他們的奉獻精神。

「這是商業經濟最具剝削性的地方，在某些情況下，粉絲的『禮物』成為加強消費者參與這一過程的資源——既是對那些表現出最多承諾的人的獎勵，也是推廣和宣傳特定偶像的工具。」詹金斯表示。

脅迫消費？

「為喜歡的明星花錢並沒有什麼不妥，就跟有人為寵物花錢，有人為手辦花錢，沒什麼區別。」羅女士表示，自己平時在追星上花錢並不多，每月一兩千，對於自家經濟條件而言不算什麼，但有一個月因為「花了幾大千」而跟家人起了大衝突，之後就少了很多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 飯圈的一大特點就是把追星和消費進行了捆綁。

但值得注意的是，飯圈的消費，往往具有一定程度的「脅迫」意味。

羅女士承認，飯圈形成的一種「不花錢就不是真粉」的文化。比如，「粉頭」會不時發佈「真粉要求」，號召粉絲購買明星代言產品，周邊產品，甚至充值打榜，而且必須上傳付費截圖。

中國媒體報道一位「00後」女孩小辰粉上一個選秀明星不久，圈子裏幾個大粉絲持續煽動性發言，讓她對自己「淡定」的追星方式產生了深深的懷疑和內疚。

粉頭的言論諸如，「『哥哥』好不容易才走到今天，他只有我們了！你們為什麼不給他打投。」

打投，是「打榜、投票」的簡稱，通過各種平台榜單或者購買實物，以提升偶像的排名和影響力。

小辰雖然明知道是被「粉頭」刺激，但時日漸長，已在不知不覺中養成了打投的習慣，為偶像投票衝榜單、買東西、做數據，成了生活的一部分。

再考慮到飯圈有很大一部分人是和小辰一樣的未成年人，而非羅女士一樣經濟獨立的成年人，這種靠「粉頭」脅迫的消費，稱為輿論詬病最多的地方之一。

危險的邊緣

輿論關注較少，但卻涉嫌違法的另一個行為是，集資。

當粉絲形成組織為偶像打投，逐漸就形成專業化分工，提高打投效率，比如上文提到的「倒牛奶」事件，批量購買牛奶，批量僱人傾倒牛奶，首先需要資金支持。

但在中國，在一定條件下，集資是違法行為。

因此，在互聯網上，飯圈形成了一套暗語，比如，「團建」、「JZ」，甚至發一個橘子表情，粉絲們心領神會，這是代表集資。而「酥肉」「冰粉」等千奇百怪的代號則表示具體集資多少錢。

在不同平台的封禁下，為飯圈提供集資渠道的App和平台越來越難存活，因此有的粉頭則以網店為集資渠道，區別是買家只付款，賣家則不發貨。

羅女士坦誠，雖然金額不多，但自己卻經常響應這類集資，因為相比於日常時不時買偶像代言的產品，集資打榜是立竿見影地有效。

新華社的一篇報道披露，以今年偶像養成類節目《創造營2021》為例，節目尚未開始，參與明星的粉絲後援會就已開始進行集資用於後續打投花銷。節目開播後不久，一名《創造營2021》訓練生的粉絲6小時集資368萬元，據不完全統計，4名訓練生的集資總額超過1000萬元，排名前11名選手集資總額突破1億元。

微博和AdMaster去年發佈的《粉絲經濟4.0時代白皮書》稱，微博平台上有2.8萬娛樂明星及粉絲團賬戶，90後和00後是主力軍，其中73%的粉絲都有為明星「付費支持」的行為。

《2020年中國經濟市場發展規模現狀及未來前景分析報告》的數據來看，追星群體中00後接近70%，其中14.89%的人每月會為追星花費5000元以上。

艾瑞諮詢發佈的《中國紅人經濟商業模式及趨勢研究報告》，2020年粉絲經濟關聯產業市場規模超過4.1萬億元，2023年預計超6萬億元。

以上凡此種種，使飯圈經濟形成了低齡化、高消費、有組織、規模大的特點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 8月26日晚，中國內地藝人趙薇遭到全網封殺。目前尚不清楚，趙薇遭到封殺是獨立事件，還是監管層對多個「劣跡藝人」一起處理的結果。

反噬

粉絲的忘我投入，能為明星及其團隊帶來可觀的收入，但也有可能反噬藝人。

羅女士所在的粉絲團體，跟另一個粉絲團體，捲入一場「互撕」，起因是兩位藝人將合作出演一部電視劇，但粉絲認為這次合作將傷害藝人的價值。因此粉絲們希望在網上「把事情鬧大」，倒逼這場合作可以取消。

羅女士說，這樣的「互撕」時不時發生，最激烈的一次，她「十幾個小時沒放下手機」。但這一次不一樣，這次「互撕」撞上了整治互聯網亂象的風口浪尖，多個粉絲群賬號被禁言或解散。

此前，藝人肖戰的粉絲因不滿一個同人平台發佈的作品，而對該平台進行舉報。此舉招致很多其他網民的反感，大面積對肖戰的影視作品「刷低分」，對其代言進行抵制，使其商業價值大受影響。以至於有媒體稱肖戰為「第一個被自己粉絲毀了的明星」。

更有甚者，藝人吳亦凡因涉嫌強姦被批捕後，其粉絲形成多個救援群，其群聊中曝出多種言論包括「幫哥哥越獄」、「要不我們進去一起陪哥哥吧」，甚至打算把爺爺的低保取出來充當保釋金等，輿論嘩然。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吳亦凡否認所有指控。

對於這類現象，詹金斯認為，社交網站提供的交流速度和規模，能夠把少數不滿的粉絲變成一支憤怒的軍隊。他們可以集體性地，把媒體和產品生產商作為滿足他們要求的人質。

羅女士也認為，粉絲的情緒持續性地被利用，無論花錢，還是去罵戰，「都不能說是理性的」。

遭遇重拳打擊

飯圈亂象頻頻曝出，又逢娛樂圈的持續震蕩——鄭爽先被曝美國代孕，後被舉報偷逃稅而面臨巨額罰款；張哲瀚因在日本靖國神社拍照而退出娛樂圈；霍尊因女友曝光其不當言論「退圈」，以及錢楓等涉及性侵的指控。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭爽因出演校園偶像劇《一起來看流星雨》一炮而紅。

中國政府於是開啟一輪重拳整治。中國網信辦發佈十條規範，要求網絡平台取消所有明星「排行榜單」、個人不能成立「粉絲團」「後援會」、明星「不得誘導粉絲消費」，未成年人更是被明令禁止參與粉絲群管理、為明星花錢。

這個名為「清朗·『飯圈』亂象整治」的行動，累計清理負面有害信息15萬餘條，處置違規賬號4000餘個，關閉問題群組1300餘個。

此外，中國廣電總局甚至發文稱，廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。

同時稱，選秀類節目要嚴格控制投票環節設置，不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票，堅決抵制不良「飯圈」文化。

9月2號，中國宣傳部門表示，要開展文娛領域綜合治理工作，其中特別提到，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象等新情況新問題迭出。

這份文件中要求，各互聯網平台負起責任，查處一批牟取不當利益的營銷號，打擊各種形式的流量造假行為，嚴格各類熱搜榜單管理，加強明星粉絲團、後援會賬號的管理。

付出與得到

回顧歷史，2005年是中國內地娛樂業的重要節點。彼時，湖南衛視的節目「超級女聲」稱為第一個爆火的選秀節目，當年李宇春以352萬條短信投票拿下冠軍，也稱為第一個粉絲製造的偶像。

此後十年，飯圈經濟逐漸成型，資本開始快速介入。2018年，愛奇藝《偶像練習生》爆紅，使以打投、應援為特點的飯圈經濟規模化、專業化。羅女士也是在此時成為「飯圈」一員。

不過，回顧追星歷程，羅女士堅持不認為自己是「瘋狂的」。她表示，之前專注家庭，感覺失去自己的生活，動不動發脾氣，再加上產後身材變形，「每天都很痛苦」。

追星之後，羅女士說，自己發生了很多變化，脾氣變好了，甚至減掉20多斤，因此自己「得到的比付出的多」。