鄒幸彤被捕：香港警方引用國安法拘多名支聯會高層

59 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 鄒幸彤被警員帶走調查。

香港警方國安處周三（9月8日）拘捕多名支聯會常委，指他們沒有按早前警方的要求，提供相關的運作資料。

支聯會多名高層成員，包括副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君和陳多偉被捕。

香港警方早前向多名支聯會常委發信，指當局「有合理理由相信」支聯會是香港《國安法》執行細節中指的「外國代理人」，並要求對方交出支聯會與多個組織或人士聯絡的資料，這些組織和人士包括華人民主書院、中國維權律師關注組、壹傳媒創辦人黎智英的前私人助理Mark Simon等。

警方在信件中又強調，沒有遵從通知規定，被定罪後可能會罰款10萬港元和監禁六個月。

多名支聯會常委周日（9月5日）召開記者會，表明不會按警方的要求提交資料。出席記者會的常委表示支聯會不是外國代理人，又指警方沒有詳細指控支聯會代理哪個國家，也沒有交代證據，形容做法是「對民間社會的恐嚇」。

支聯會之後在周二（9月7日）提交資料限期當天向警方遞交公開信，重申不會提交資料。

支聯會的全名是香港市民支援愛國民主運動聯合會，該會自1990年起每年都會舉辦晚會，悼念1989年的六四事件。