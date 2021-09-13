新冠疫苗：香港長者接種率低迷為何值得關注

18 分钟前

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香港長者的新冠疫苗接種率很低。截至2021年9月8日，約750萬香港人口中完成疫苗接種者佔總人數的54.7%，但70歲-79歲長者完成疫苗接種的比例僅為該年齡段人口數的31.7%，80歲以上僅為9.3%。

在較早實施新冠疫苗接種的英國，長者的接種率已接近9成。根據英國官方的數據，截至5月9日，在約有684萬老年人口的英格蘭地區，70歲以上人口平均接種率為89.5%；95歲以上人口的接種率也達到了86.1%。

香港是全球較早開始注射新冠疫苗的地方之一。2021年2月，香港開始疫苗接種計劃，而第一批疫苗接種的人群就涵蓋高危人群長者。但7個月後，香港的長者接種率依然很低。最需要被保護的群體未形成免疫屏障。

有專家指出，香港需要恢復和中國內地的正常通關，目前能做的是提高疫苗接種率，而提高長者的接種率刻不容緩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 港府是否考慮率先與中國通關，也許主動權不在港府手中，通關與否並非單純的公共衛生決定。

長者疫苗接種率為什麼低？

香港浸會大學「助減香港市民疫苗猶豫研究計劃」於2021年7月至8月期間，以電話調查方式訪問共3060名香港市民，其中70歲以上長者448人。

主要負責該計劃民意調查部分的香港浸會大學新聞系助理教授張引對BBC記者表示：「70歲以上群組的疫苗接種意願一直比較穩定，比較低。29%的70歲以上受訪者認為自己身體差或者有長期病患而不適合接種疫苗；另一突出原因是，19%的人認為自己年紀大，不適合接種疫苗；第三個原因則是比較擔心疫苗的安全性、副作用和後遺症。」

香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌對BBC記者表示，香港長者疫苗接種率低的成因很難解釋，其中可能涉及今年1月疫苗在挪威開始接種時部分媒體的誇大報道；長者子女的猶豫和一些本地全科醫生的建議。

2021年1月，挪威接種輝瑞/BioNTech疫苗後死亡的人數達到29人，死者年齡均在75歲以上。在評估部分死者死因後，挪威衛生當局修改針對高齡、體質較弱人群的疫苗接種提示，指出在這部分人群身上，疫苗常見副作用有可能演變為嚴重症狀。

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與此相隔不到一個月，香港開始推廣疫苗接種計劃。

許樹昌分析稱：「死亡之事被媒體廣泛報道，還有部分香港本地媒體的誇張報道。即使挪威當局事後對其調查併發佈調查報告，也不能讓香港的長者和一些家庭醫生安心。」

張引認為：「疫苗剛推出的前期，無論是媒體或者甚至一些專業人士，本地或者海外的一些媒體對疫苗的質疑聲非常高，這種信息又在市民日常生活中，尤其通過社交媒體傳播，其實很容易提高抗拒或者很猶豫的心理。」

除此之外，香港長者對疫苗的猶豫還源自家庭醫生的建議。

許樹昌認為，香港長者甚至家庭醫生對疫苗的副作用有一些誤解，怕接種疫苗後產生致命性後果。

他解釋道：一線家庭醫生也許對疫苗的認知還未更新到位，或者他們不想對因接種疫苗而產生的致命性後果承擔責任。

香港大學流行病學家高本恩（Benjamin Cowling）曾對彭博社表示：「如果擔心疫苗副作用，長者會徵求他們的家庭醫生的建議。而這些家庭醫生可能不想處理任何與責任相關的問題，因此更可能告訴長者接種疫苗要更加謹慎。」

香港於2021年2月開始推廣疫苗接種計劃，長者原本是優先接種的群體之一。當時香港的疫情相對較輕。張引認為：「長者對疫苗的懷疑情緒或者心理相對來說比較高，但（當時）疫情對於自己生命的及時威脅又相對來說比較低。」

如何提高長者接種率？

許樹昌指出，「香港政府應該著手提供移動接種團隊，走進養老院、護理院和安老中心，為長者接種疫苗提供方便。」

同時他也從公共衛生的角度提出建議，要說服長者的子女，接種疫苗利大於弊。「有一些長者因為各種原因無法自己簽署接種疫苗同意書，就非常依賴其子女的同意。香港政府正在著手說服長者的子女。」

香港商界於2021年年中開始陸續推出各種抽獎措施試圖提升香港的接種率。張引表示，從浸會大學的電話調查來看，抽獎刺激對長者群體的作用不大。