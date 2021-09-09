阿富汗局勢：中國承諾提供2億人民幣物資援助，迴避會否承認塔利班政權

36 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 塔利班奪取權力後，成立阿富汗伊斯蘭酋長國，但至今仍然沒有得到任何國家承認。

中國外長王毅宣佈，將向阿富汗提供價值約2億元人民幣的救援物資，包括糧食、藥物、疫苗和禦寒物資等。這是塔利班在當地奪取權力後，首次有外國政府提供物資，但中國方面沒有說明是否直接與塔利班商討運輸問題，抑或透過非政府救援組織運送。

王毅周三（9月8日）以視頻方式與巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯等接連阿富汗國家的外長開會，期間他還提到能確保阿富汗的安全情況後，中國也願意幫忙阿富汗建設一些可以改善當地人生活的設施。

他提到塔利班成立臨時政府一事，但沒有說明中國政府會不會與這個臨時政府作任何交流，提到中國對當地的援助時，也只表示會向阿富汗提供援助或協助阿富汗建設，沒有提到任何與阿富汗執政當局的聯繫。

中國外交部發言人在同一天的例行記者會上，也被問到塔利班成立的新政府，發言人同樣沒有回應會否與塔利班建立的政府接觸，只表示重視塔利班成立政府一事，又重申中方尊重阿富汗主權獨立和領土完整。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 王毅以視頻方式與巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯等接連阿富汗國家的外長開會。

王毅還說了什麼？

王毅在會議期間還表示要「引導敦促」塔利班團結各個民族和派別，搭建「廣泛包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策」，字眼與外交部發言人在同一天例行記者會上完全一樣，也沒有說明具體行動。

王毅也沒有評論塔利班臨時政府內閣的組成，只表示這個政府的臨時性，說明阿富汗的未來還具有很多不確定性。他又要求塔利班要搭建廣泛包容的政治架構，同恐怖勢力劃清界限，同各國特別是鄰國建立和發展友好關係。

他同時批評美國和西方陣營的強權政治和軍事干涉以失敗告終，但阿富汗仍然面臨人道、民生和新冠肺炎疫情等挑戰，要求美國及其盟友深刻汲取教訓，承擔應盡責任。

他還表示支持塔利班不再生產任何毒品的聲明，稱中方會幫助阿富汗農民種植其他替代的農作物，同時與各方合作，打擊地區的跨國毒品犯罪。

塔利班奪取權力後，成立阿富汗伊斯蘭酋長國，但至今仍然沒有得到任何國家承認。

王毅今年7月，曾經與塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）在天津會面，當時外界認為那標誌著塔利班作為一股主要政治力量正在國際舞台上得到承認。巴拉達爾將在臨時政府中擔任副總理。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國外交部長王毅（右）和阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾7月曾在天津會面。

但塔利班上月奪權後，暫時未有公開與任何國家有正式會面或交流，包括中國。

俄羅斯衛星通訊社稱，塔利班宣佈阿富汗新政府將在周六（9月11日）宣行就職典禮，當天也是美國911襲擊20週年，塔利班已經邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦和伊朗派代表出席。但目前上述各國尚未對此邀請作出回應。