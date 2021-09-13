李光滿： 中國自媒體作家的文章為何引發「文革2.0」的擔憂

22 分钟前

圖像來源，CNS

近日，自媒體作家李光滿撰文稱，中國正在發生一場「深刻的革命」。文章被多家官媒轉發，引起外界廣泛關注， 有人擔憂「二次文革」已是山雨欲來。

此文發表時，中國當局正在進一步加強對民營企業和文化領域的管控。有專家對BBC中文表示，對這些管控措施的焦慮引發了人們對「二次文革」的聯想。

這篇題為《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》的文章最初由作家李光滿發表在其個人微信公眾號和微博。他以最近中國當局政策為例，如螞蟻上市被叫停，中共當局出手反壟斷，提出」共同富裕「和「三次分配」，以及對娛樂圈的一系列整治，指「中國正在發生重大變化，從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。

「革命」說

「這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革。因此，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄。」文章稱。

李光滿曾擔任《華中電力報》總編輯。他認為，這次變革將讓資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為「娘炮」明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，「紅色回歸，英雄回歸，血性回歸」。

文章得到人民網、光明網等眾多受官方直接控制的媒體的轉發，得到社會高度關注。有評論稱該文章像」文革「時期的大字報，並將其與」文革「前夕中共「筆桿子」姚文元寫的《評新編歷史劇〈海瑞罷官〉》相比。姚文一直被視為「文化大革命」的導火索。

李光滿文章的微博留言對其褒貶不一。新浪微博用戶「優優寶媽」評論：「反對文革語言！反對煽動語言，反對運動！」

但他也得到了一些網友的支持，「邁阿密上海觀天下」留言：「李光滿，所有有良知、愛國的中國人民都支持你！！！讓那些內外敵人在我們的面前發抖吧！」

文革2.0的擔憂

中國獨立學者陳道銀認為，李光滿的文章引發公眾對「二次文革」的擔憂，不在於文章本身的「大字報」風格，而在於中國官媒廣泛轉發導致輿論效應被放大。

今年8月11日，中國領導人習近平主持召開中央財經委員會第十次會議，強調「共同富裕」，他稱「共同富裕」是社會主義的本質要求，要堅持在高質量發展中促進共同富裕。共同富裕這一提法也引發了討論，有評論質疑中國當局會否「走回頭路」，回到「吃大鍋飯」時代。

最近幾個月，中國當局推出一系列措施，加強對民企的監管和整頓。在文化方面，打擊「飯圈」文化、中國藝人趙薇遭到全網封殺；限制未成年人玩遊戲，規定18歲以下青少年每周玩遊戲時間最多為3小時，並且只能在周末和節假日進行；嚴打中小學校外有償補課等。

圖像來源，Getty Images

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄對BBC中文表示，一方面，一些有關現象如「飯圈」文化、青少年沉迷網遊，確實出現了一些需要監管的亂象和問題；另一方面，也有不少人質疑出台的政策和措施是否打擊面過大，乃至於對文化的創新和多元造成嚴重甚至是致命的打擊。

「正是這種焦慮引起了一些和『文革』有關的聯想，」陳澄說。

她認為，可以理解這些擔憂，但是現在就下結論說這會是另一場「文革」則為時過早。

「『文革』很多意義上是一場群體運動。雖然大方向上有政治人物的鼓動，文革中很多行為都是無組織無法治的自下而上的群體行為，」 她指出。 「因為種種原因，毛（當時）甚至鼓動紅衛兵繞開政府，繞開黨組織開展『革命』，用毛自己的話來說就是『越亂越好』。反觀習政府的政策則是為了加強中共自上而下各方面的管控。 在這樣的大方向下中國政府不會也不可能容忍類似『文革』的那種接近無政府的群體行為。」

陳澄也表示，需要密切關注這些政策今後如何執行，有多嚴格，在一定程度上這有可能會造成文化領域的寒蟬效應，而這從長遠來說，「對中國發展軟實力並不是一件好事」。

文革會重來嗎？

值得注意的是，以宣揚民族主義出名的中國《環球時報》總編胡錫進發聲批評李光滿的文章，稱宣揚中國正在發生「深刻的革命」是誤判和誤導。

胡錫進辯解稱，中國最近出台一系列市場監管措施目的是規範市場，糾正、防止資本野蠻生長以及由此帶來的各種副作用，在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設，這些是社會治理進一步和上台階的完善，不是什麼「革命」。

「老胡在體制內因工作原因接觸到很多人，我無論在會議上，還是在私下場合，從沒有聽說過中國正在出現上述文章所描述的政治動向。」胡錫進稱。對於李光滿與胡錫進之間的爭論，外界有聲音認為這是中共黨內出現了「内鬥」。

陳澄指出，李胡這類「討論」其實並不鮮見。

「中共出台一些政策時常常會觀察社會上的反饋。如果負面反對聲浪大了，他們也會做出一些調整。李文和胡文可以看成是一種試探。一方面體現整治文化的決心（李文），一方面也表示出一定的彈性（胡文）。」她說。

圖像來源，Getty Images

陳澄認為，單從這件事上看無法作出「內部鬥爭激烈」這樣的論斷。

陳道銀則表示，「文革」重來需要滿足四大條件：領導人習近平有「大權旁落」危機意識，中共中央存在有組織反對習近平的勢力；政治、經濟、文化精英同盟破裂；底層民眾民粹化。