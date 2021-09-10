王毅出訪東南亞與韓國 如何抗衡美國重返亞太戰略成看點

21 分钟前

圖像來源，Xinhua

在美國拜登政府多位高官近日訪問亞太地區之後，中國外長王毅將於9月10日起出訪東南亞及東北亞，繼續爭取域內更多關鍵國家的支持。

中國外交部宣佈，中國國務委員兼外交部長王毅將於9月10日至15日對越南、柬埔寨、新加坡及韓國進行正式訪問。

四個國家中，越南及新加坡曾剛剛在八月接待到訪的美國副總統哈里斯（Kamala Harris），而柬埔寨及韓國也分別在六月及七月迎來美國第二號外交官、副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）。

分析人士認為，王毅此舉意在削減拜登政府在亞太地區重構聯盟所作的努力。而對這些國家來說，如何處理同兩個大國的關係是需要長期小心衡量的課題。

中美布局

中國外交部發言人汪文斌在介紹王毅此次出訪時表示，中方願同四國一道，「共同捍衛多邊主義和國際公平正義」。

在此之前，美國政府已經表明，從阿富汗撤軍後美國將有更多資源與精力投入印太地區，尤其是與中國的競爭。

今年以來，多位拜登政府高官已經出訪亞太。哈里斯剛剛於8月26日結束對新加坡與越南的訪問。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在7月底訪問了新加坡、越南和菲律賓，而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則幾乎在同一時間到訪印度與科威特。8月初，布林肯還參加了五個與東南亞國家聯盟（ASEAN，簡稱東盟）有關的部長視頻會議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈里斯在新加坡發表的演講中談到了南海問題。

在此之前，美國副國務卿謝爾曼也三次訪問亞洲，到訪了印尼、柬埔寨、泰國、日本、韓國、蒙古、中國與阿曼等國家。

哈里斯曾表示，美國在新加坡、東南亞以及整個印太地區的伙伴關係是其「首要優先事項」。

她在出訪東南亞時表示，美國在東南亞及印太地區的接觸「不針對任何一個國家，也不是為讓任何人在國家間做出選擇」。

「中國知道，同美國相比，自己的相對劣勢在於沒有龐大的合作伙伴網絡，」哈佛大學費正清中國研究中心訪問學者李成賢對BBC中文表示。

他認為，王毅此訪的一個主要目的是為「削弱拜登政府為重振和加強美國聯盟架構所作的努力」。

香港嶺南大學政治系教授張泊匯認為，這四個國家的共性比較明顯，即都是中國在區域內看重的國家，且近年來雙邊關係都比較穩定。在中美戰略競爭的大背景下，他認為王毅此訪意在鞏固同中國重視的周邊國家的關係。

經濟利益

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在美國關稅的打擊下，中國境內的製造業可能將產能轉到一些東南亞國家。

法國外貿銀行（Natixis）新興亞洲區高級經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）指出，王毅在哈里斯到訪越南與新加坡後選擇同樣的目的地，這一舉動顯示，這些東南亞國家「對中國和美國均很重要」。她認為，此次訪問王毅的目的應該是「緩和對中國崛起的擔憂，並強調雙邊經濟互惠」。

汪文斌介紹，此次王毅訪問將以「抗疫和發展合作」為主題，重點包括「和各國發展戰略對接」，以及深化「一帶一路」合作。

阮貞預計，加強同東南亞國家的貿易與投資關係將是王毅此行重要內容。

越南、柬埔寨與新加坡均為東盟成員國，而東盟與中國之間的貿易關係至關重要。2020年，中國-東盟雙邊貿易額達6846億美元，東盟成為中國最大貿易伙伴，中國則連續12年保持東盟第一大貿易伙伴地位。

鞏固關係

在東南亞國家中，張泊匯尤其指出，新加坡是中國曆來重視的東南亞國家，且該國在中美之間「不選邊」的態度是中國樂見的。

新加坡總理李顯龍近年來一直敦促中美兩國遏制關係進一步惡化。他在今年8月曾表示，美國和中國均無法「把另外一方擊倒」。美國既不會像一些中國人認為的那樣正處在衰落末期階段，中國也不會消失。

「中國對新加坡這些年對中美的政策還是比較滿意的，」張泊匯說。而且他認為，新加坡的政策通常會對東盟有重要影響，此行訪問新加坡，王毅會尋求繼續鞏固新加坡政府的對華認知。

在三個東南亞國家中，柬埔寨同另外兩國在中美之間的站位有所不同。謝爾曼今年6月訪問柬埔寨時，向柬埔寨首相洪森表達了對中國在柬境內軍事存在的「嚴重關切」，敦促該國保持獨立且平衡的外交政策。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國援柬首批新冠疫苗2月7日運抵柬埔寨首都金邊，柬埔寨首相洪森（右）前往迎接。

謝爾曼尤其提到了美軍在柬埔寨雲朗海軍基地資助的建築物遭到拆除一事，要求柬方做出解釋。此前還有美國官員聲稱，有充分證據顯示中國正在雲朗進行一項主要翻修項目，柬方對此予以否認。

柬埔寨政府發言人帕西潘（Phay Siphan）曾指出柬埔寨與美國在溝通上存在的鴻溝。他說，在一些問題上「美國對柬埔寨的了解不夠清晰，柬埔寨也不理解美國的用意」。

與美國相比，柬埔寨與中國高層的互動更加頻繁。在2020年2月中國新冠疫情最為嚴重的時候，洪森選擇訪問中國，以「展示柬埔寨政府和人民對中國政府和人民抗擊疫情的大力支持」。習近平在當時表示，洪森此舉是「患難見真情」。

另一方面，中國對柬埔寨進行了大力抗疫援助。中國駐柬埔寨大使王文天此前表示，截至8月23日，中國已累計向柬方提供疫苗2230萬劑，其中無償捐贈380萬劑。

李成賢指出，柬埔寨屬於「親中」國家，中國對其的戰略是，「提供經濟利益並將他們綁在中國這邊」。

柬埔寨《金邊郵報》（The Phnom Penh Post）稱，外界普遍預測王毅將在訪問期間出席柬埔寨國家體育場的落成典禮。報道稱，這座體育場受到了來自中國政府的資金支持，造價約在2億美元左右。

搖擺不定的美國盟友

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年11月，中國外交部長王毅在首爾會見韓國外長康京和。

韓國在日程上排在王毅此訪的最後。曾經擔任韓國世宗研究所中國研究中心主任的李成賢認為，四個國家中，中國視文在寅政府為美國在東亞聯盟矩陣中的「薄弱環節」，希望通過接觸而對其進行約束。

這已經是王毅一年時間裏第二次訪問韓國。韓國是美國的軍事盟友。與美國在東亞的另一盟友日本不同，中韓兩國在拜登上台以後仍然繼續保持相當程度的友好互動。

韓國總統文在寅在今年5月訪美同拜登發表聯合聲明時，沒有直接提及中國，且許多消息稱文在寅有意避開對華態度強硬的措辭。

韓國外交部9月7日表示，王毅將於14至15日訪問首爾。期間將同韓方就朝鮮半島等地區及國際問題進行交談。

同時，雙方還可能談及2022年北京冬奧會相關事宜，可能也會討論習近平訪韓之事。

北京冬奧會即將在2022年2月拉開帷幕，但由於中國在人權問題上受到批評，美國為首的西方國家目前有許多聲音正在討論對其進行一定程度的抵制。

習近平訪問韓國是近兩年來中韓雙方討論的重要事項。雙方曾一度希望可以在2020年促成此行，但由於疫情反覆而不斷擱置。

李成賢認為，王毅此訪的真正目的在於，檢驗首爾同華盛頓之間聯盟關係的「溫度」，尤其是在一些美國議員考慮邀請韓國加入「五眼聯盟」之後。

9月3日，美國眾議院軍事委員會通過《國防授權法》修正案，其中內容包括，有必要讓韓國、日本、印度與德國加入美英等5個國家組成的情報共享聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）。這項法案需通過眾議院表決。

與此同時，李成賢預計，王毅訪問期間還會向韓國強調中國對朝鮮的特殊影響力，以警告文在寅政府「不要同美國走得太近」。

艱難平衡

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡總理李顯龍專訪：中美衝突較五年前更有可能發生

專家們預計，越南、新加坡與韓國仍會小心在中美之間繼續尋求平衡。但這種操作也面臨許多風險因素。

其中一個是經濟利益同國家主權的衝突。中國在南海的強勢行動使得中國同其周邊國家的關係多次出現波折，也因此反覆受到美國的批評。

2014年，由於中國在中越雙方存有爭議的西沙群島（越南稱黃沙群島）設石油鑽井平台，越南國內爆發反華示威和暴力抗議，事件造成四名中國在越公民死亡，300多人受傷。

阮貞指出，越南同中國試圖保持一種「微妙的平衡關係」。「越南希望保護其國家利益同主權，而這是兩國之間可能出現對抗的一個原因，」她表示。

阮貞指出，未來中越之間的投資與貿易活動仍將持續，但越南同其他東南亞國家已經注意同中美之外的國家加強貿易活動，以規避風險。

韓國文在寅政府也面臨著這種平衡難題。李成賢認為，文在寅政府「有時忘記它是美國軍事同盟條約下的盟友」，而文在寅作為美國同盟成員群體中一員的「可信度」經常遭受質疑。