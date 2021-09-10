香港民主派區議員稱拒絶「效忠政權」缺席宣誓後喪失議席

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現屆區議會479名議員中已經有多人因為不同原因失去議員資格或請辭，因此只有剩下211名現任議員宣誓。

香港政府周五（9月10日）為當地首批區議員舉行宣誓儀式，是當地修法要求區議員宣誓後首次。

會場並不開放給傳媒採訪。香港行政長官林鄭月娥早前指，區議員將要逐一在中國國旗和香港區旗前宣讀誓言和遵守宣誓儀式及場合的相關規定。當局之後會決定這些區議員的宣誓是否有效，如宣誓被認定無效就有喪失議員資格，但會容許對方就申訴。

香港媒體也引述一些區議員指，政府早前發出的邀請信中，有列明宣誓程序、衣飾指引和場地規定，包括區議員不能展示政治化標誌、口號或標語的衣物。

周五需要宣誓的區議員中，有兩名區議員楊雪盈和彭卓棋早前因為民主派初選案，被控香港《國安法》下的「煽動顛覆國家政權」罪，目前獲准保釋。而另一名區議員蔡志強，周五早上在社交網站公開指不會出席宣誓儀式，指自己進入區議會是為了監察政府，而不是效忠政權，因此自己「絶不能委曲求全」。

負責監誓的民政事務局局長徐英徫在儀式後宣佈，將被視為拒絶或忽略宣誓，需要離任，政府稍後會宣佈其他議員的宣誓是否有效。

圖像來源，PAKKIN LEUNG 圖像加註文字， 民主派的灣仔區議員梁柏堅在社交網站，上載區議員宣誓等候區的照片，又指宣誓完畢後可以立即離開，不用等候其他人完成。

「百分之一百正常」

香港有約200名現任區議員，林鄭月娥周二（9月7日）宣佈宣誓安排時指，會分批讓他們宣誓，周五宣誓的是香港島的25名議員。

香港媒體引述一名已經完成宣誓的建制派區議員謝偉俊表示，儀式期間區議員都莊重宣誓「百分之一百正常」，他看不到在宣誓儀式期間，可以構成褫奪議員資格的理據。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年香港反修例運動期間，有區議員當選後立即到香港理工大聲援被圍示威者。

香港政府早前修改當地與公職人員宣誓相關的法律，加入一份「正面清單」和「負面清單」的行為，負面清單行為包括「危害國家安全」、「拒絶中國對香港行使主權」、「宣揚港獨」、「尋求外國干預香港事務」等。修改後的法律規定，做出或有意圖做出負面清單行為，即被視為不符合「擁護《基本法》」和「效忠特區」的要求，等同違反誓言，將會喪失區議員資格。

香港媒體今年7月引述政府消息指，經這種方法喪失資格的區議員，將被要求償還已經發放的薪金和津貼，金額可能達上百萬港元。消息傳出後有超過200名區議員自行辭任。

經歷多人辭職後，民主派議員至今在區議會整體來說仍然屬大多數，但建制派在部份地區已經重奪控制權。其中在北區區議會，民主派原本是多數派，但多名議員辭職後現在只剩下四名民主派議員，比控制七席的建制派少。

被委任承擔監誓職責的香港民政事務局局長徐英偉，在林鄭月娥周二宣佈安排時，沒有直接回應如果區議員的誓言被裁定無效會不會被追究，只表示被認為宣誓可能有問題的人「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」。